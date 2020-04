+++ Canlı Anlatım: Koca: Günlük vaka sayısı 3 bin 892, vefat 76

TSİ 19.45 Koca: Günlük vaka sayısı 3 bin 892, vefat 76

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye çapında bugün 20 bin 23 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini ve son 24 saatte 76 kişinin Covid-19 hastalığından hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, artık genç yaşlardaki hastalarda da can kaybına tanık oldıklarını ifade ederek, "Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır" dedi.

TSİ 19.30 İtalya'da ölüm vakaları azalıyor

İtalya'da koronavirüsün neden olduğu akciğer hasatlığı Covid-19'dan, son 24 saatte 604 kişi daha hayatını kaybetti. Ancak bu rakam, 13 Mart'tan bu yana ülkedeki en düşük ölüm oranına tekabül ediyor. İtalyan yetkililerin bildirdiğine göre düşüş yeni vaka sayılarında da devam ediyor. Son bir günde ülke çapında 3 bin 39 vaka tespit edildi. Şu ana dek İtalya genelinde 135 bin 586 koronavirüs vakası tespit edildi. 17 bin 127 kişi ise Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Boris Johnson

TSİ 19.20 Boris Johnson’un tedavisi devam ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Covid-19 hastalığına yakalanan ve bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Başbakan Boris Johnson’a oksijen verilmeye devam edildiğini bildirdi. 55 yaşındaki Johnson’un solunum cihazına bağlı olmadığını duyuran Bakan Raab, Johnson’un bir savaşçı olduğunu ve bu hastalığı da yeneceğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Raab, yoğun bakımda tedavi gören Johnson’a vekalet ediyor.

Bu arada İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 55 bin 242’ye, ölü sayısının da son 24 saatte kaydedilen 786 kişilik artışla 6 bin 159’a yükseldiği duyuruldu.

TSİ 18.35 New York’ta ölüm vakaları artmaya devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) koronavirüs salgınının en an etkili olduğu eyalet olan New York’ta, Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı bir günde 731 kişi artarak 5 bin 489’a yükseldi. New York Valisi Andrew Cuomo, salgının kentte "sadece 37 günlük" bir geçmişinin olduğunu vurgulayarak, 1918 yılında yaşanan "İspanyol gribi" salgınının altı ay sürdüğünü hatırlattı.

TSİ 18.30 Trump’tan DSÖ’ye suçlama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nü koronavirüsle mücadele konusunda "iflas etmek"le suçladı. Trump, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "DSÖ büyük ölçüde ABD tarafından finanse ediliyor ancak Çin merkezli çalışıyor. Bu durumu değerlendireceğiz. Neyse ki bu örgütün Çin ile olan sınırları açık tutma tavsiyesini reddettim. Bize neden böyle yanlış bir öneri verdiler?" ifadelerini kullandı.



TSİ 19.00 Bakan Albayraktan yardım açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 liralık nakdi yardımın, yeni belirlenen 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye verileceğini açıkladı. "5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak" diyen Albayrak, ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlar için de maaş desteği uygulamasına gidileceğini dile getirdi.

TSİ 18.10 Germanwings’in uçuşları durduruldu

Alman havayolu şirketi Lufthansa, korona krizi nedeniyle, kendi bünyesindeki Germanwings havayolunun uçuşlarını durdurma kararı aldı. Lufthansa’nın Frankfurt’taki merkezinden Salı günü yapılan açıklamada, şirketin ortağı olduğu diğer bazı havayolu firmalarının da uçuşlarına ara verildiği bildirildi.

TSİ 17.05 Von der Leyen çıkış stratejisini açıklayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çarşamba günü, koronavirüs salgınına karşı alınan acil önlemlerden çıkış stratejisini açıklayacak. Komisyon sözcülüğünden yapılan açıklamada, AB Komisyonu’nun, normale dönmek isteyen ülkelerin "gerektiği zaman" uygulayabilmesi için bir çıkış planının çerçevesini ortaya koyacağı duyuruldu.

TSİ 17.00 ABD’de yatırımcılar umutlu

Koronavirüs salgınının yakında etkisini kaybedeceğine inanan yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) piyasaları olumlu etkileyen adımlar atıyor. Amerikan Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri Salı gününe yüzde 3,9’luk bir yükselişle başladı. Salgından en ağır etkilenen New York ve New Jersey eyaletlerinin valileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda enfeksiyon hızının yavaşlamaya başladığını dile getirmişti.

Kraliçe Elizabeth

TSİ 16.55 Kraliçeden Başbakan Johnson’a "geçmiş olsun" mesajı

İngiltere Kraliçesi Elisabeth, koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Başbakan Boris Johnson’a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Kraliçe mesajında, Johnson’un "tamamen ve hızlı bir şekilde iyileşmesini" temenni etti. Buckingham Sarayı’ndan gönderilen mesajın bir kopyasının da, Boris Johnson’un hamile nişanlısına ve ailesine gönderildiği bildirildi.

TSİ 16.45 Suudi Arabistan’da sağlık bakanından uyarı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik El Rabia, ülkedeki koronavirüs vakalarının önümüzdeki günlerde hızla artabileceği uyarısında bulundu. Devlet medyasına açıklamada bulunan Bakan, "enfekte olan kişi sayısı önümüzdeki haftalarda 10 bin ila 200 bin arasında değişebilir" dedi.

TSİ 16.20 İngiltere ile ilgili karamsar beklenti

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen eğitim kurumlarından Washington Üniversitesi'ne bağlı IHME (Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme) Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre koronavirüs salgını Avrupa ülkeleri içinde en çok İngiltere'de ölümlere neden olacak. Söz konusu araştırmaya göre salgının şu an yaşanan ilk dalgası Temmuz ayına dek İngiltere'de 66 bin kişinin ölümüne neden olabilir. Enstitü aynı süre zarfında İtalya'da yaklaşık 20 bin, tüm Avrupa'da ise 151 bin 680 ölüm vakası olacağını tahmin ediyor.

TSİ 16.15 İsrail'de maske zorunluluğu

İsrail hükümeti halka kamusal alanlarda ağız ve burnu kapatan maske takma zorunluluğu getiriyor. Önümüzdeki pazar gününden itibaren geçerli olacak uygulama ile insanların yüzlerinde endüstriyel ya da el yapımı maske olmaksızın sokağa çıkması yasaklanacak. Hükümet ayrıca bugünden itibaren geçerli olmak üzere pazar gününe dek toplu taşıma hizmetine ara verilmesine ve havalimanlarının uluslararası uçuşlara kapalı olmasına karar verdi. Ayrıca yine bugünden itibaren ülkede hiç kimse cuma gününe dek yaşadığı köy, kasaba ya da kenti terk edemeyecek.

TSİ 16.10 İsveç’te ölenlerin sayısı arttı

İsveç yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 600’e yükseldiğini açıkladı. İsveç Sağlık Dairesi ülkedeki vaka sayısını ise 7 bin 700 olarak duyurdu. İsveç’te Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı olaram koronavirüsle mücadelede vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmedi. Hükümet salgınla mücadelede pasif kaldığı yönündeki suçlamaları geri çeviriyor.

TSİ 16:00 DSÖ: Körfez bölgesinde vaka sayısı endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs vakalarının Körfez bölgesinde endişe verici boyutta olduğunu açıkladı. DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Sorumlusu Richard Brennan, Afganistan, İran ve Somali’nin de aralarında bulunduğu bölgede vaka sayısının 77 bine, ölü sayısının ise 4 bine yükseldiğini duyurdu.

ABD'nin Miami kentinde halk kendini maskelerle korumaya çalışıyor

TSİ 15.40 ABD'de bir günde bin 343 kişi yaşamını yitirdi

ABD’de koronavirüs nedeniyle Pazartesi günü bin 343 kişi yaşamını yitirdi. Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede Pazar günü ölenlerin sayısının ise bin 200 olduğunu duyurdu. ABD’de böylece şimdiye dek Covid-19’dan ölenlerin sayısı 11 bine yükselmiş oldu. Üniversite 330 milyon nüfuslu ABD’de virüse yakalananların sayısının ise 370 bine ulaştığını açıkladı. ABD bu rakamla dünya genelinde en fazla salgın vakasının olduğu ülke.

TSİ 15.25 Almanya'da 3 bin 800 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'daki koronavirüs vaka sayısının 3 bin 800 daha artarak, yaklaşık 100 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Virüse yakalanan 33 bin kişinin ise yeniden sağlığına kavuştuğunu duyuran Wieler, bunun sevindirici bir rakam olduğunu ancak ölüm vakalarının azalarak da olsa devam edeceğini ifade etti. Salgının özellikle huzur ve bakım evlerinde kalanlar arasında etkili olduğunu vurgulayan enstitü başkanı, şu ana dek ülke çapında hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80 olduğu bilgisini aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü Champs-Elysees Bulvarı'nda, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle trafik yok denecek kadar az

TSİ 14.45 Fransa'da sınırlamalar genişletildi

Fransa'da koronavirüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek için getirilen kısıtlamarın kapsamı genişletildi. Buna göre başkent Paris'te insanların evlerinin önü ya da parklarda gündüz vakti egzersiz yapmaları yasaklandı. Açık havada spor, saat 19.00'dan 10.00'a kadar yapılabilecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo uygulamanın Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Paris'te park ve bahçeler yaklaşık üç hafta önce kapatılmış, buralarda toplanılması, oturulması ve spor yapılması yasaklanmıştı. Yeni uygulamalar kapmasında ülke genelinde koşu gibi bireysel sporlar kişilerin evlerine en fazla bir kilometre mesafede yapılabilecek.

TSİ 14.00 Almanya'da bir milyon 250 bin kişiye korona testi yapıldı

Almanya'da, koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçebilmek için ülke genelindeki laboratuvarlarda yaklaşık bir milyon 250 bin koronavirüs testinin yapıldığı bildirildi. Tıbbi laboratuvarlar birliği ALM'den yapılan açıklamada Mart ayı başından itibaren yapılan koronavüs testlerinden 95 bin 353'ünün 5 Nisan itibarıyla pozitif olarak sonuçlandığı bildirildi. ALM Başkanı Michael Müller, Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamalarda belirtilen verilerin yüzde 85 ila yüzde 80'inin kendi üyeleri olan laboratuvarlar tarafından derlenen bilgilere dayandığını ifade etti. ALM'den yapılan açıklamada birliğe 900 hekim, 500 tabiat bilimci, 200 laboratuvar ve tıp alanında çalışan yaklaşık 25 bin kişi üye. Almanya ABD'den sonra en fazla koronavirüs testi yapan ülke.

TSİ 13.30 İspanya'da ölüm vakalarında yeniden artış oldu

İspanya'da 24 saat içerisinde hayatlarını kaybedenlerin sayılarında beş günlük bir aradan sonra yeniden artış kaydedildi. İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 743 kişinin daha Covid-19 hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi. Böylece ülkede bugüne kadar koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 798'e çıktı. Pazartesi günü yapılan açıklamada 637 ölüm vakası bildirilmişti. İspanya'da toplam vaka sayısı 140 bin 510.

TSİ 13.20 İran'da dört bin hastanın durumu kritik

İran'da da koronavirüs vakalarında artış kaydedliliyor. Ülkede son 24 saat içinde 133 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İran'da şimdiye kadar 3 bin 872 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. 62 bin 589 vakadan dört bin kadarının durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

TSİ 12.50 Japonya'da 7 vilayette acil durum ilan edildi

Japonya'da koronavirüs enfeksiyonlarındaki yoğun artış nedeniyle aralarında başkent Tokyo'nun da bulunduğu 7 vilayette acil durum ilan edildi. Başbakan Şinzo Abe Salı günü yaptığı açıklamada, ülkede pandemiyle ilgili mevcut durumun "insanların yaşamlarını ve ekonomisini ciddi şekilde etkileyebileceğini" söyledi. Bu yüzden önlem almaya karar verdiklerini dile getiren Abe, acil durum uygumalarının başlangıçta bir ay boyunca geçerli olacağını vurguladı. Acil durum ilan edilen vilayetlerin valilerine sokağa çıkma kısıtlamaları getirme, dükkan ve işletmeleri kapatma, belirli alanları veya binaları tıbbi amaçlar için kullanma yetkisi verildi.

12.10 Fransa'da işsizler tarlalarda gönüllü çalışacak

Fransa'da koronavirüs nedeniyle sezonluk yabancı tarım işçileri gelemeyince hükümetin çağrısı üzerine 200 binden fazla işsiz Fransız gönüllü olarak hasat toplamak için başvurdu. Tarım Bakanı Didier Guillaume Salı günü France 2 adlı televizyon kanalında yaptğı açıklamada, hükümetin çağrısının karşılık bulması nedeniyle Fransa'nın kendi kaynaklarıyla mevsimlik işçi sıkıntısını aşacağını söyledi. Fransa'ya hasat zamanı özellikle çilek, kuşkonmaz ve domates toplamak üzere İspanya, Portekiz, Fas ve Polonya gibi ülkelerden yaklaşık 200 bin mevsimlik işçi geliyordu. Mevsimlik işçiler hasat sonrası ülkelerine dönüyordu.

TSİ 09.25 Avrupa'da bazı ülkeler kısıtlamaları esnetiyor

Danimarka'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan anaokulları ve ilkokullar 15 Nisan'da yeniden açılıyor. Danimarka Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anaokulu ve ilkokulların açılmasının, önlemlerin esnetilmesinin en büyük aşaması olduğu belirtildi. Ancak hükümet vatandaşlara çağrı yaparak, sosyal yaşamdaki bir dizi kısıtlamanın aylarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Çekya hükümeti de epideminin etkisini azaltmak amacıyla getirilen bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Ülkede bisiklet tamirhaneleri ve yapı marketleri kapılarını yeniden açtı. Yakın temas gerektirmeyen golf ve tenis gibi sportif faaliyetler de yapılabilecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz restoranların önemli bir kısmının 14 Nisan'dan itibaren faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Ancak Avusturya'da sokağa çıkış kısıtlamalarına Nisan ayının sonuna kadar devam edilecek. Okullar ise Mayıs ortasına kadar kapalı kalacak.

Çin'de kurbanlar için saygı duruşunda bulunulmuştu

TSİ 08.30 Vuhan'da sokağa çıkma yasağı yarın kalkıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinde 23 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlamalar yarından itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. Salgının ortaya çıkmasından sonra giriş ve çıkışların yasaklandığı kentte halk yarından itibaren şehir dışına çıkabilecek. Çin'de koronavirüs salgınının en fazla etkilediği kent olan Vuhan, ülkede en fazla can kaybının tespit edildiği merkez olarak da kayıtlara geçti. Çin makamları Vuhan'da geçtiğimiz 14 günde sadece iki kişide koronavirüs görüldüğünü açıkladılar. Çin, epimediyi büyük ölçüde kontrol altına aldığını açıklamıştı.

TSİ 07.05 Johnson yoğun bakımda

Covid-19 hastalığı nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı. Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekaleten Başbakanlık görevini üstlendi.

TSİ 06.45 Virüs yayılmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Vaka sayıları ABD'de 368 bin 196, İngiltere'de 52 bin 279, Almanya'da 103 bin 375, Türkiye'de ise 30 bin 217.

