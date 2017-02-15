 +++Canlı Anlatım: Kiev′de sirenler çalıyor | DÜNYA | DW | 25.02.2022

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Kiev'de sirenler çalıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'yı görüşmeye ikna etmek için yardım istediğini söyledi. Kiev’de Cuma sabahı patlama sesleri duyulduğu, sirenler çaldığı bildiriliyor. Günün öne çıkan gelişmeleri...

Kiev'de yaşayanlar metro istasyonlarına sığınıyor

Kiev'de yaşayanlar metro istasyonlarına sığınıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ikinci gününde devam ediyor. Ukrayna'dan çatışmalarla ilgili ayrıntılar gelirken, uluslararası kamuoyundan ise işgale tepki gösteren açıklamalar sürüyor.

TSİ 09.50 Zelenskiy, Rusya'yı görüşmeye ikna için yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile görüştüğünü belirterek, Doğu Avrupa'daki NATO üyelerinden savunma desteği talep ettiğini ve Rusya'yı görüşme masasına oturtmak için yardım istediğini ifade etti. Zelenskiy, "Savaş karşıtı bir ittifaka ihtiyacımız var" dedi. 

TSİ 09.30 Kiev'de sirenler çalıyor

Ukrayna'da televizyonlar, başkent Kiev'de, Rusya'nın roketlerle saldırmasının ardından siren seslerinin duyulduğunu aktardı. Yetkililer, halka kendilerini koruyabilecekleri sığınaklara gitme çağrısı yaptı. 

TSİ 09.27 Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından uyarı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Ukrayna'daki durumu kaygıyla izlediğini belirtti. Savcı Khan, ülkedeki çatışmaların kendi yetki alanına girecek sonuçlar doğurabileceğini, Ukrayna'da soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu incelemeleri yapılabileceğini hatırlattı. 

TSİ 09.20 Ukrayna ordusu: Ukrayna birlikleri güçlü direnç gösteriyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı birliklerin Kiev bölgesinde "Rus işgalcilere" karşı güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. Başkentin kuzeybatısındaki Dimer ve İvankiv bölgelerinde Ukrayna birliklerinin Rus birliklerini durdurduğu bildiriliyor.

TSİ 09.15 Ukrayna birliklerinin uçak düşürdüğü bildiriliyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşenko Ukrayna birliklerinin başkent Kiev'de bir uçak düşürdüğünü açıkladı. Heraşenko uçağın bir konutun üzerine düştüğünü söyledi.

TSİ 08.53 Zelenskiy: Moskova'ya uygulanan yaptırımlar yetersiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus saldırılarının devam etmesinin Moskova'ya Batı tarafından uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Zelenskiy dünyanın Ukrayna'da olanları uzaktan izlemeye devam ettiğini kaydetti.

TSİ 08.14 Zelenskiy: Rus saldırıları hem askeri hem sivil hedeflere yönelik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Zelenskiy Rus birliklerinin birçok yönde ilerlemelerinin durduğunu kaydetti.

TSİ 07:58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kiev'e roket saldırılarını eleştirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Cuma sabahı başkent Kiev'e "korkunç roket saldırıları" olduğunu belirterek saldırıları eleştirdi. Kuleba Twitter'da yaptığı paylaşımda "Başkent en son bu tür bir şeyi 1941 yılında Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında yaşamıştı" ifadelerini kullandı.

Ukranya Devlet Sınır Muhafız Servisi de ülkenin güneyinde can kayıpları yaşandığını açıkladı. Öte yandan ajanslar Kiev'de Cuma sabahı birkaç kez yüksek sesli patlama olduğunu aktarıyor. Lviv'de ise siren sesleri duyulduğu bildirildi.

Reuters, AFP, dpa/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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