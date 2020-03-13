 +++Canlı Anlatım: Kanada Başbakanı ve eşi karantinada | DÜNYA | DW | 13.03.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Kanada Başbakanı ve eşi karantinada

Koronavirüsten ölümler dünya genelinde 4 bin 970’e yükselirken, hastalığın yayılmasının engellemek için alınan önlemler artırılıyor. Kanada Başbakanı da karantinaya alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau

TSİ 10.00 Bavyera eyaletinde de okullar kapatıldı

Almanya'da Saar eyaletinin ardından Bavyera eyaletinde de salgın nedeniyle okulların ve kreşlerin kapatılması kararı alındı. Alman haber ajansı dpa'nın Bavyera hükümet çevrelerinden aldığı bilgilere göre, eyalette Paskalya tatili ile birlikte 20 Nisan'a kadar okul ve kreşler kapatılacak. 

TSİ 08.25: Almanya'da Saar eyaletinde okullar kapatıldı

Almanya'nın genelinde okulların kapatılmasına karar verilmedi. Ancak Saar eyaletinde gelecek hafta bütün okul ve kreşlerin kapatılacağı ve Paskalya tatili sonuna kadar da kapalı kalacağı duyuruldu.  Fransa'ya komşu eyaletin Fransa'da bulunan Grand-Est bölgesinin risk taşıması nedeniyle bu kararı aldığı bildirildi. Grand-Est'ten eyalete gelenlerin önlem olarak 14 gün evde kalması istendi.

TSİ 08.24: Portekiz'de okullar kapatıldı

Portekiz'de koronavirüs nedeniyle okulların Pazartesi gününden itibaren Paskalya tatili sonuna kadar kapalı olacağı bildirildi. 30 Mart'ta başlayacak Paskalya tatili böylece iki hafta önce çekilmiş olacak. Portakiz'de 78 tespit edilmiş vaka bulunuyor.

TSİ 08.15: Hindistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 76 yaşındaki hastanın yüksek tansiyon ve astım nedeniyle tedavi gördüğü ve geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayetinin başladığı kaydedildi. Yaşamını yitiren hastanın Şubat ayını Suudi Arabistan'da geçirdiği aktarıldı.

TSİ 05.10: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi karantinada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'da koronavirüs testi pozitif çıktı.  Başbakanlıktan yapılan açıklamada, durumunun iyi olduğu belirtildi. Başbakan Trudeau'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu, ancak önlem olarak eşi ile birlikte 14 karantina altında kalacağı bildirildi.

dpa, AFP, Reuters / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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