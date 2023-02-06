+++ Canlı Anlatım: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın aktardığı bilgilere göre, felakette 284 kişi öldü, 2 bin 323 kişi de yaralandı.

TSİ 10.00: İsrail yardım gönderecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörü Ronen Levi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız liderliğinde, Türkiye'ye acil yardım göndermek için bir acil durum toplantısı gerçekleştirdik. İsrail Devleti ve Dışişleri Bakanlığı bu zor zamanlarda Türk halkına ve Türk hükümetine destek olmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Levi ayrıca, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye ekledi.

TSİ 10.00: Fuat Oktay: 284 ölü, 2 bin 323 yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Oktay, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını duyurdu. Oktay, şu ana kadar 78 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Bunların en şiddetlisinin 6,6 büyüklüğünde olduğunu belirten Oktay, 6'dan büyük üç artçı deprem gerçekleştiğini ifade etti.

Oktay; Gaziantep'te 80, Kahramanmaraş'ta 70, Malatya'da 47, Osmaniye'de 20, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 14, Adıyaman'da 13, Adana'da 10, Kilis'te sekiz ve Hatay'da dört kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

TSİ 09.40: Zelenskiy'den başsağlığı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye halkının yanında olduklarını belirten Zelenskiy, "Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

TSİ 09.30: Emniyet'ten duyuru

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğunu açıkladı. EGM ayrıca, provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu.

TSİ 09.30: Suriye'de en az 237 ölü

Suriye Sağlık Bakanlığı; Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta deprem nedeniyle en az 237 kişinin yaşamını yitirdiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeyse en az 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye lideri Beşar Esad'ın depremde yaşanan hasarı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirmek üzere kabinesiyle acil durum toplantısı gerçekleştirdiği açıklandı.

TSİ 09.15: Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısında bulundu. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da tüm Türkiye'ye kan verme çağrısında bulundu:

TSİ 08.35: Cumhurbaşkanı Erdoğan valilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile deprem sonrası durumla ilgili görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TSİ 08.30: ABD, Türkiye'ye yardıma hazırlanıyor

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dâhil federal hükümet ortaklarına, Türkiye ve Suriye'de depremden en fazla etkilenen bölgelere yapılabilecek yardımları değerlenmedirme talimatı verdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin deprem sonrası bölgeden gelen haberler nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtildi.

TSİ 06.40: Elon Musk: Türkiye'ye Starlink gönderebiliriz

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, deprem bölgesinde yaşanan iletişim sıkıntısının giderilebilmesi için Türkiye'ye Starlink internet uydusu gönderebileceğini açıkladı.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin, Twitter'da Musk'ı etiketleyerek, "Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim sıkıntıları yaşanıyor. Starlink uydularınızla yardım etme şansınız var mı?" diye sordu. Musk, "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. SpaceX, onaylanır onaylanmaz gönderebilir" yanıtını verdi.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlandı.

TSİ 04.15: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta Pazartesi sabaha karşı 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak açıklanırken, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yakın illerde birçok binanın yıkıldığı, göçük altında kalan insanların olduğu kaydediliyor.

AFAD alınan ilk bilgilere göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 kişinin hayatını kaybettiğini, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te ise 440 kişinin yaralandığını kaydetti.

AFAD, depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiğini aktarırken, depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilirken, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem, Adana'da da binaların yıkılmasına neden oldu Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA/picture alliance

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu ifade etti ancak vefat edenlerin sayısıyla ilgili bir bilgi vermedi. Soylu, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve kendisinin de diğer bakanlarla bölgeye gideceğini söyledi. Soylu enkaz altında kalan vatandaşlar olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir" dedi.

Deprem sonrasında açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremde en az 15 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise kentte şu ana kadar 140 binanın yıkıldığının tespit edildiğini, kentte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 23 olduğunu ifade etti.

Twitter'da ise kullanıcılar enkaz altında kaldıklarına dair, adreslerini de paylaşarak tweetler paylaşıyor.

DW,DHA / DÇÜ,AÜ