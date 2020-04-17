 +++ Canlı Anlatım: Japonya’da vaka sayısı 10 bini geçti | DÜNYA | DW | 18.04.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Japonya’da vaka sayısı 10 bini geçti

Japon televizyon kanalı NHK'nin aktardığı bilgilere göre, Japonya’da kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı.

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TSİ 10.25 Japonya’da vaka sayısı 10 bini geçti

Japonya’da kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı. Ülkede yayın yapan televizyon kanallarından NHK’nin aktardığı verilere göre, 10 bin vaka sayısına ulaşılan ülkede, salgının en etkili olduğu yer başkent Tokyo. Verilen bilgiye göre burada Cumartesi günü 181 yeni vaka tespit edildi.

TSİ 05.56 Çin: 17’si dışarıdan gelen 27 yeni vaka

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu, Cuma günü ülkede 27 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 17’sinin dış ülkelerden gelen kişiler olduğunu bildirdi. Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı son rakamlara göre ülke çapında koronavirüse yakalanan kişi sayısı 82 bin 719, bu virüse bağlı COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 632.

Reuters / ET,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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