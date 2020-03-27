+++ Canlı Anlatım: İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkış yasak

TSİ 14.00: İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkış yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" diye ekledi.

TSİ 13.45: İspanya'da 832 kişi daha öldü

İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 832 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 5 bin 690'a ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, vaka sayısı ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldi.

TSİ 11.55 THY yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında, iç hatlarda pazar günü saat 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre sefer yapılacak şehirler şöyle: İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir.

TSİ 11.14 Cezaevlerinde görüşler iki hafta daha yapılamayacak

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı. Buna göre, açık ve kapalı cezaevlerinde avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün görüşler iki hafta daha yapılamayacak. Ayrıca, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir cezaevinden bir diğerine yapılan nakiller iki hafta daha ertelendi.

TSİ 08.37 Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan’da izolasyon sona erdi

Yeni tip koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan şehrinde izolasyon sona erdi. Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan’a girişler serbest bırakıldı, ancak kentten çıkış yasağı 8 Nisan’a kadar devam edecek. Şehirde metroların tekrar sefere başladığı, gelecek haftadan itibaren mağazaların da yeniden faaliyete geçeceği belirtiliyor. Yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubei eyaleti yaklaşık iki ay boyunca dış dünyadan izole edilmişti. Resmi rakamlara göre, bölgede geçen haftalarda yeni vaka sayısında önemli düşüş kaydedilmişti.

TSİ 04.05 Almanya’da kısıtlamalar 20 Nisan’a kadar sürecek

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Almanya’da koronavirüsle mücadele için getirilen kısıtlamaların 20 Nisan’a kadar süreceğini söyledi. Tagesspiegel gazetesinde konuşan Braun, “20 Nisan’a kadar herhangi bir gevşeme söz konusu olmayacak” dedi. Buna göre, en az 20 Nisan’a kadar ülkede okullar, üniversiteler, temel ihtiyaçları karşılamayan mağazalar ve restoranlar kapalı kalacak. Sosyal mesafenin korunması konusundaki kurallara uyulacak. Braun, 20 Nisan’dan sonra nasıl bir tutum izleneceğine de bu tarihten kısa bir süre öncesinde karar verileceğini söyledi.

TSİ 03.36 ABD’li şirket hızlı testler için onay aldı

ABD’li ilaç şirketi Abbott Laboratories, COVID-19 tanısı koymak için gereken hızlı testlerin ABD’de de piyasaya sürülmesi için onay aldı. Abbott Laboratories tarafından yapılan açıklamaya göre, doktor muayanehaneler, test merkezleri veya hastanelerde kullanabilecek testler en fazla 13 dakikada sonuç veriyor. Açıklamaya göre, dağıtıma önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor. Her gün yaklaşık 50 bin test üretilmesi hedefleniyor. ABD’de de İsviçreli ilaç üreticisi Roche’a da hızlı test için onay verilmişti. Dünyada vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke olan ABD’nin birçok bölgesinde test ihtiyacı karşılanamıyor.

TSİ 02.13 Almanya’da vaka sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü’nün Cumartesi günkü verilerine göre, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısı bir önceki güne göre 6 bin 249 artarak, 48 bin 582’ye yükseldi. Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı da 55 kişi artarak, 325 olarak kaydedildi.

TSİ 01.40 Türkiye'de otobüs yolculuğuna sınırlama getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı gibi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de otobüs yolculuklarına sınırlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine konuyla ilgili ek bir genelge gönderildi. Virüsün yayılmasını engellemek için alınan ek tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin sadece valiliklerin izni ile yapılabileceği belirtildi.

"Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır" denilen genelgede, "Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir" ifadeleri kullandı. Buna göre, seyahat etmesi zorunlu olanların, Seyahat İzin Kurulu'na başvuruda bulunarak, izin alması gerekiyor.

DW,DHA / JD,ET

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