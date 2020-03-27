 +++ Canlı Anlatım: İstanbul′dan otobüsle şehir dışına çıkış yasak | TÜRKİYE | DW | 28.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

+++ Canlı Anlatım: İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkış yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugün (cumartesi) saat 17.00 itibarıyla otobüsle kent dışına çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Stau in Istanbul (AFP/Getty Images/O. Kose)

TSİ 14.00: İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkış yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" diye ekledi.

TSİ 13.45: İspanya'da 832 kişi daha öldü

İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 832 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 5 bin 690'a ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, vaka sayısı ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldi.

TSİ 11.55 THY yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında, iç hatlarda pazar günü saat 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre sefer yapılacak şehirler şöyle:  İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir.

TSİ 11.14 Cezaevlerinde görüşler iki hafta daha yapılamayacak

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı. Buna göre, açık ve kapalı cezaevlerinde avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün görüşler iki hafta daha yapılamayacak. Ayrıca, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir cezaevinden bir diğerine yapılan nakiller iki hafta daha ertelendi.

TSİ 08.37 Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan’da izolasyon sona erdi

Yeni tip koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan şehrinde izolasyon sona erdi. Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan’a girişler serbest bırakıldı, ancak kentten çıkış yasağı 8 Nisan’a kadar devam edecek. Şehirde metroların tekrar sefere başladığı, gelecek haftadan itibaren mağazaların da yeniden faaliyete geçeceği belirtiliyor. Yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubei eyaleti yaklaşık iki ay boyunca dış dünyadan izole edilmişti. Resmi rakamlara göre, bölgede geçen haftalarda yeni vaka sayısında önemli düşüş kaydedilmişti. 

TSİ 04.05 Almanya’da kısıtlamalar 20 Nisan’a kadar sürecek

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Almanya’da koronavirüsle mücadele için getirilen kısıtlamaların 20 Nisan’a kadar süreceğini söyledi. Tagesspiegel gazetesinde konuşan Braun, “20 Nisan’a kadar herhangi bir gevşeme söz konusu olmayacak” dedi. Buna göre, en az 20 Nisan’a kadar ülkede okullar, üniversiteler, temel ihtiyaçları karşılamayan mağazalar ve restoranlar kapalı kalacak. Sosyal mesafenin korunması konusundaki kurallara uyulacak. Braun, 20 Nisan’dan sonra nasıl bir tutum izleneceğine de  bu tarihten kısa bir süre öncesinde karar verileceğini söyledi.

TSİ 03.36 ABD’li şirket hızlı testler için onay aldı

ABD’li ilaç şirketi Abbott Laboratories, COVID-19 tanısı koymak için gereken hızlı testlerin ABD’de de piyasaya sürülmesi için onay aldı. Abbott Laboratories tarafından yapılan açıklamaya göre, doktor muayanehaneler, test merkezleri veya hastanelerde kullanabilecek testler en fazla 13 dakikada sonuç veriyor. Açıklamaya göre, dağıtıma önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor. Her gün yaklaşık 50 bin test üretilmesi hedefleniyor. ABD’de de İsviçreli ilaç üreticisi Roche’a da hızlı test için onay verilmişti. Dünyada vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke olan ABD’nin birçok bölgesinde test ihtiyacı karşılanamıyor. 

TSİ 02.13 Almanya’da vaka sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü’nün Cumartesi günkü verilerine göre, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısı bir önceki güne göre 6 bin 249 artarak, 48 bin 582’ye yükseldi. Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı da 55 kişi artarak, 325 olarak kaydedildi. 

TSİ 01.40 Türkiye'de otobüs yolculuğuna sınırlama getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı gibi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de otobüs yolculuklarına sınırlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine konuyla ilgili ek bir genelge gönderildi. Virüsün yayılmasını engellemek için alınan ek tedbirler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin sadece valiliklerin izni ile yapılabileceği belirtildi.

"Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır" denilen genelgede, "Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir" ifadeleri kullandı. Buna göre, seyahat etmesi zorunlu olanların, Seyahat İzin Kurulu'na başvuruda bulunarak, izin alması gerekiyor.

DW,DHA / JD,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

Önerdiğimiz linkler

İmamoğlu'ndan hükümete "sokağa çıkma kısıtlaması" için çağrı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime verilen aranın uzaltılması dâhil bir dizi yeni önlem alındı. İmamoğlu ise İstanbul’da kısıtlı bir sokağa çıkma uygulamasına gidilmesi için hükümete çağrı yaptı. (26.03.2020)  

Uzaktan eğitim tartışmalı başladı

Türkiye’de koronavirüs salgını sonrası başlayan uzaktan eğitimde üçüncü gün geride kaldı. Ancak hem içerik hem de sisteme erişim yönünden sıkıntılar devam ediyor. (25.03.2020)  

Erdoğan: Dar gelirlilere nakit 1000 TL destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs krizinin etkilerini azaltmak için dar gelirlilere 1000 TL nakit destek verileceğini açıkladı. Ayrıca, asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik ücret desteği sağlanacak. (25.03.2020)  

Benzer içerik

Italien Coronavirus Ponte San Pietro, Bergamo

+++Canlı Anlatım: İtalya'da bir günde yaklaşık bin kişi öldü 27.03.2020

Koronavirüs salgınında dünya genelinde ölü sayısı 25 bini aşarken İtalya'da bir günde yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. Salgında en önemli gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Türkei Suleyman Soylu in Ankara

Soylu: Spor yapmak ve balık tutmak yasaklanıyor 27.03.2020

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasaklanacağını, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. İlgili genelge valiliklere gönderildi.

Türkei Corona-Krise | Straßenszene Istanbul

Türkiye'de can kayıpları 75'e yükseldi 27.03.2020

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Öte yandan salgına karşı alınan önlemler ise genişletiliyor. Bu kapsamda pazar yerlerine yeni düzenlemeler geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Soylu: Spor yapmak ve balık tutmak yasaklanıyor

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasaklanacağını, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. İlgili genelge valiliklere gönderildi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  