+++Canlı Anlatım: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

TSİ 15.00 İspanya’da bir gün içinde ölümler yaklaşık yüzde 30 arttı

Avrupa’da koronovirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayısı 28 bin 500’ü aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, vaka sayısının bir önceki güne göre 3 bin 500 arttığı belirtildi. Hastalık nedeniyle de 1720 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Can kaybının bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 30 arttığı belirtiliyor. Cumartesi günü ölü sayısı 1326 olarak tespit edilmişti. İspanya’da salgının en etkili olduğu kent olan Madrid’deki hasta sayısı yaklaşık 10 bin olarak kaydedildi. İspanya’da bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Medyaya yansıyan haberlere göre, hükümet sokağa çıkma yasağını 12 Nisan’a kadar uzatmayı planlıyor.

TSİ 13.30 Türkiye’de 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına bazı istisnalar getirildi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine ek genelge göndererek, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları duyurdu. Buna göre, 65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi. Türkiye’de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 21 Mart saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkmasına yasak getirilmişti.

TSİ 13.25 Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 300 bini aştı

Fransız haber ajansı AFP’nin hesaplamalarına göre dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 300 bin 97’ye yükseldi. 169 ülkeye yayılan virüs nedeniyle Pazar sabahı itibarıyla 12 bin 895 kişi yaşamını yitirdi. Reuters haber ajansı ise dünya genelindeki vakaların sayısını 305 bin bildirdi. Reuters, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 bini aştığını duyurdu. Dünya genelinde test yapılmayan kişiler bulunduğuna dikkat çekilerek, vaka sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen İtalya’da vaka sayısı 53 bin 578 olarak tespit edildi. Ülkede 4 bin 825 kişi de yaşamını yitirdi. En yüksek vaka sayısı ise 81 bin 54 ile Çin’de kaydedildi. Ülkede 3 bin 261 kişi virüsün yol açtığı akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde üçüncü sırayı ise İran alıyor. 21 bin 638 vakanın tespit edildiği ülkede can kaybı 1685’e yükseldi. Son bir günde ülkede 129 kişi öldü.

TSİ 11.15 Almanya’da 18 bin 610 vaka tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Almanya’da Pazar günü itibarıyla 18 bin 610 hasta tespit edildi. Açıklamada, bunun bir önceki güne göre 1948 daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Ancak Robert Koch Enstitüsü, hafta sonunda ilgili bütün kurumlardan veri akışı olmadığını, bu nedenle de sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti. Enstitü bir hata sonucu Cumartesi günü ölü sayısının 47 olarak açıklandığını duyurdu.

TSİ 11.10 İtalya'da şirketler ve fabrikalar kapatıldı

İtalya’da hükümet koronavirüsle mücadele amacıyla "hayati olmayan” tüm şirket ve fabrikaları kapattı. Başbakan Giuseppe Conte televizyon üzerinden yaptığı açıklamada ülke çapında üretimi "temel ürün ve hizmetleri güvence altına almak bakımından açıkça gerekli, belirleyici ve vazgeçilemez olmayan” üretimin ülke çapında durdurdulduğunu söyledi. Conte sözkonusu adımın salgının durdurulması bakımından atılmış "bir ek adım olduğunu” belirtti. İtalya Başbakanı Conte "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük zorlukla” karşı karşıya olunduğunu söyledi.

TSİ 01.00 Türkiye'de icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararda şöyle denildi:

"Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."

TSİ 00.00 TTB: Tespit ve izolasyon hayat kurtarır

Türk Tabipler Birliği (TTB) Twitter üzerinden bir kampanya başlatarak koronavirüs tanılarının konulabilmesi için yaygın test yapılması talebinde bulundu. "Tespit ve izolasyon hayat kurtarır" sloganıyla başlatılan kampanyada sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla olmak üzere gereksinim duyan tüm yurttaşlara COVID-19 testi yapılması istendi.

DW,DHA /EC,JD

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