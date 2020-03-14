+++Canlı Anlatım: İspanya’da 24 saatte bin 500’den fazla yeni vaka

TSİ 15:15 İspanya’da son 24 saatte bin 500’den fazla yeni vaka

İspanya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte bin 500’den fazla kişi artarak 5 bin 753’e yükseldi. Son rakamlara göre İspanya, İtalya’nın ardından Avrupa'da en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ikinci ülke konumunda. Ülkede şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 136 olarak açıklandı. İspanya'nın koronavirüsle mücadele için kaynakları daha rahat kullanabilmek amacıyla Cumartesi günü 'ulusal acil durum' ilan etmesi bekleniyor.

TSİ13:09 İran'da 97 kişi daha hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 97 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece söz konusu salgın nedeniyle İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı 611'e yükseldi. Bakanlık açıklamasında, vaka sayısının da son bir günde bin 365 kişi artarak 12 bin 729'a çıktığı duyuruldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric

TSİ 11:07 BM personeli evden çalışacak

Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki genel merkezinde görev yapan yaklaşık 3 bin kişilik personelin neredeyse tamamı pazartesi gününden itibaren evden çalışacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, mutlaka merkeze gitmesi gereken kişiler dışında herkesin evden çalışacağını açıkladı. Sözcü, Güvenlik Konseyi toplantıları, genel kurul toplantıları ve diğer kurulların yapılmaya ise devam edileceğini bildirdi.

TSİ 11:03 Apple Çin'in dışındaki tüm mağazalarını kapatıyor

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Çin dışındaki diğer ülkelerde bulunan tüm Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.

TSİ 10:33 Vietnam Avrupalılara sınırlarını kapatıyor

Vietnam, Schengen Antlaşması'na dahil olan Avrupa ülkeleri ve İngiltere’den gelen vatandaşların pazar gününden itibaren ülkeye girişlerine izin vermeyecek. Dışişleri Bakanlığı bunun yanı sıra tüm vize işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Amerikan Kongresi

TSİ 09:09 Coronavirus yardım paketi Amerikan Kongresi’nden geçti

Amerikan Kongresi aileler için öngörülen milyarlarca dolarlık yardım paketini 40'a karşı 363 oyla kabul etti. Paket önümüzdeki hafta başında Amerikan Senatosu’nda görüşülecek. ABD Başkanı Trump, Cuma günü koronavirüs salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etmişti.

TSİ 09:09 Alman Sağlık Bakanı'ndan tatilcilere evde karantina çağrısı

Almanya Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle İtalya, Avusturya ve İsviçre'den dönen tatilcilere evde kalmaları çağrısı yapıldı. Bakan Jens Spahn Twitter üzerinden yaptığı çağrıda "Eğer 14 gün içerisinde İtalya, İsviçre ya da Avusturya'ya gittiyseniz. Diğer insanlarla gereksiz temastan kaçının ve iki hafta boyunca evde kalın" ifadelerine yer verdi. Spahn bu tedbirin "hastalık semptomu gösterip göstermemekten bağımsız" olarak alınması gerektiğine de dikkat çekti.

dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe