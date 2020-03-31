+++Canlı Anlatım-İspanya'da ölü sayısında gerileme

TSİ 13.06 İran’da can kaybı 3 bin 452’ye yükseldi

Ortadoğu bölgesinde salgının etkili olduğu ülkelerden İran’da can kaybı 3 bin 452’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, bu sayının bir gün önceye kıyasla 158 fazla olduğu belirtildi. Vaka sayısı ise 55 bin 743 olarak tespit edildi.

TSİ 12.53 İspanya’da ölü sayısında gerileme

Avrupa’da koronavirüs salgınından yoğun bir şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’da son 24 saat içinde yaşamını yitirenlerin sayısı 809 olarak kaydedildi. Bir gün önce bu sayı 932 olarak belirlenmişti. Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, bu ölü sayısında arka arkaya tespit edilen ikinci gerileme oldu. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 11 bin 744 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 26 artarak, 124 bin 736’ya yükseldi.

TSİ 09.24 Almanya'da vaka sayısı 86 bine yaklaştı

Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) cumartesi günü itibarıyla Almanya’daki koronavirüs vaka sayısını bir önceki güne oranla 6 bin 82 artışla 85 bin 778 olarak açıkladı. RKI yaşamını yitirenlerin sayısını ise 1158 olarak bildirdi. RKI’nin verileri eyaletlerden elektronik olarak bildirilen rakamlara dayanıyor ve günde bir kez güncelleniyor.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ise Almanya’da şu anda 91 bin 159 vaka bulunuyor. 1275 kişi ise şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 07.35 Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları

Dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 1,1 milyonu aştı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verdiği bilgilere göre en fazla vaka 278 bin 458 ile ABD’de kayıtlara geçti. ABD’yi 119 bin 827 vakayla İtalya, 119 bin 199 vakayla İspanya ve 91 bin 159 vakayla Almanya izliyor. Dünya genelinde can kaybı ise 59 bin 140 olarak kaydedildi. Yaşamını yitirenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke ise İtalya. Ülkede 14 bin 681 kişi hayatını kaybetti.

TSİ 07.50 Tayland’da vaka sayısı 2 bini geçti

Tayland’da koronavirüs vakalarının sayısı 89 kişi artışla 2067’ye yükseldi. Ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da bir kişi artarak toplam 20 oldu.

TSİ 06.30 Güney Kore sosyal mesafe uygulamasını iki hafta daha uzattı

Güney Kore pazartesi günü süresi dolacak olan sosyal mesafe uygulamasını iki hafta daha uzattı. Sağlık Bakanı ParkNeung-hoo ülke dışından gelen yeni vakaları kastederek "rahatlamak için henüz çok erken olduğunu" ifade etti. Hükümet de aynı nedenle okulların açılmasını erteleme kararı almıştı. Güney Kore’de alınan önlemlerin ardından günlük yeni koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 100 civarında seyrediyor. Park "Vaka sayısı günde 50 veya altına gerilediğinde, sağlık sisteminde büyük bir baskı yaşanmadan ağır hastalar dahil olmak üzere stabil bir tedavi uygulanabileceğini" kaydetti.

Çin'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı

TSİ 05.40 Çin’den koronavirüs kurbanlarına saygı duruşu

Çin koronavirüs kurbanlarını üç dakikalık saygı duruşuyla andı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Araçlar da korna çalarak salgında yaşamını yitirenlere saygı duruşunda bulundu.

TSİ 05.02 Çin’de 19 yeni vakanın 18’i yurt dışından

Çin’de sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre 19 yeni vaka kayıtlara geçti. Bunlardan birinin SARS-CoV-2'nin çıkış yeri kabul edilen Hubei eyaletinde olduğu bildirildi. Vakaların 18’inin yurt dışından gelen kişiler olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 81 bin 639’a, son olarak hayatını kaybeden dört kişiyle birlikte ölü sayısı ise 3 bin 326’ya yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamalar uygulanıyor, mağazalar ve restoranlar kapatıldı.

TSİ 03.52 IMF: Resesyon on yıl öncekinden çok daha kötü

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre koronavirüs pandemisi dünyayı bundan on yıl önce yaşanan küresel finans krizinden "çok daha kötü" bir resesyona sürükleyecek. IMF Başkanı Kristalina Georgieva video konferans yoluyla yaptığı açıklamada bunun hiçbir krize benzemediğine dikkat çekti. Georgieva "Dünya ekonomisinin durduğuna şahit olduk. Şu anda bir resesyon yaşıyoruz. Bu 2008-2009'da yaşanan küresel finans krizinden çok daha kötü" diye konuştu.

Reuters,DW/BW,JD

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