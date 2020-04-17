+++ Canlı Anlatım: İspanya’da ölü sayısı 20 bini geçti

TSİ 14.23 İspanya’da ölü sayısı 20 bini geçti

Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da ölü sayısı 20 bini aştı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 565 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve ölü sayısının 20 bin 43’e yükseldiği bildirildi. Bakanlığın açıklamasına göre vaka sayısı da bir günde yaklaşık 4 bin kişilik artışla 191 bin 726’ya çıktı.

TSİ 12.40 İran’da ölü sayısı 5 bini geçti

İran’da koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 73 kişi artarak 5 bin 31’e yükseldi. Yetkililer ülke çapındaki vaka sayısını da 80 bin 868 olarak açıkladı.

TSİ 11.30 Rusya’da 40 yeni ölüm vakası

Rusya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir günde 40 kişi artarak 313’e çıktı. Rus yetkililer ayrıca, 4 bin 785 yeni vakanın kayıt altına alındığını ve bu rakamın bugüne dek görülen en yüksek günlük artış anlamına geldiğini bildirdi. Söz konusu 4 bin 785 yeni vakadan, 2 bin 649’u başkent Moskova’da tespit edildi. Son 24 saatteki 40 ölüm vakasının 21’i de yine Moskova’da gerçekleşti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise resmi verilere göre 36 bin 793.

TSİ 10.25 Japonya’da vaka sayısı 10 bini geçti

Japonya’da kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı. Ülkede yayın yapan televizyon kanallarından NHK’nin aktardığı verilere göre, 10 bin vaka sayısına ulaşılan ülkede, salgının en etkili olduğu yer başkent Tokyo. Verilen bilgiye göre burada Cumartesi günü 181 yeni vaka tespit edildi.

TSİ 05.56 Çin: 17’si dışarıdan gelen 27 yeni vaka

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu, Cuma günü ülkede 27 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 17’sinin dış ülkelerden gelen kişiler olduğunu bildirdi. Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı son rakamlara göre ülke çapında koronavirüse yakalanan kişi sayısı 82 bin 719, bu virüse bağlı COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 632.

Reuters / ET,BÜ

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