+++Canlı Anlatım: İran'da yeni koronavirüs dalgası uyarısı

TSİ 15.20: İran'da yeni koronavirüs dalgası uyarısı

İran'da hükümet sözcüsü Ali Rebii, vatandaşların sağlık yetkililerince yapılan tavsiyeleri dinlememesi nedeniyle ülkede ikinci bir koronavirüs dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rebii, "Maalesef bazı İranlılar Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyelerine kulak asmadı ve Nevruz Bayramı tatili sırasında seyahat etti... Bu, ikinci bir koronavirüs dalgasına yol açabilir" dedi.

Madrid

TSİ 13.50: İspanya'da ölü sayısında rekor artış

İspanya'da koronavirüsten son 24 saatte 738 kişi daha hayatını kaybetti. Bu, ülkede salgın nedeniyle yaşanan can kaybında bir günde kaydedilen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da şu ana kadar COVID-19 hastalığından 3 bin 434 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı ise 47 bin 610.

Prens Charles

TSİ 13.35: Prens Charles da koronavirüse yakalandı

Birleşik Krallık'ta Galler Prensi Charles'ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

TSİ 13.00: Rusya'da karantina ihlaline 7 yıla kadar hapis

Rusya, karantina düzenlemelerini ihlal edenlere ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor.

Rusya parlamentosuna sunulan kanun teklifinde, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamalara uymayanlarına 500 bin ruble (Yaklaşık 41 bin TL) ile 2 milyon ruble (Yaklaşık 165 bin 700 TL) arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

TSİ 12.38: İran'da 143 kişi daha öldü

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 27 bin 17 olarak açıklandı.

Suleyman Soylu

TSİ 12.10: Soylu: Şimdilik sokağa çıkma yasağı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açıklama yaptı. Soylu, "Vatandaş kendi olağanüstü hâlini ilan ederse, daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" dedi.

Soylu ayrıca sosyal medyada koronavirüs salgınıyla ilgili "provokatif" paylaşımlarda bulunan 410 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

TSİ 11.30: Türkiye 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınında Türkiye'ye 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini ancak bunların büyük bölümüne olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

Şu ana kadar 17 ülkeye tıbbi yardım gönderildiğini açıklayan Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye'nin ihtiyaçları gözetilerek hareket edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu verebiliriz" diye ekledi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden 32 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, sekiz ülkeden getirilen 2 bin 721 öğrencinin de 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.

dpa,Reuters / CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe