 +++ Canlı Anlatım: İran’da ölü sayısı 5 bini geçti | DÜNYA | DW | 18.04.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: İran’da ölü sayısı 5 bini geçti

İran'da son 24 saatte 73, Rusya'da ise 40 kişi hayatını kaybetti. Japonya’da ise kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı.

İran'da COVID-19 hastalığından hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreni

İran'da COVID-19 hastalığından hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreni

TSİ 12.40 İran’da ölü sayısı 5 bini geçti

İran’da koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 73 kişi artarak 5 bin 31’e yükseldi. Yetkililer ülke çapındaki vaka sayısını da 80 bin 868 olarak açıkladı. 

TSİ 11.30 Rusya’da 40 yeni ölüm vakası

Rusya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir günde 40 kişi artarak 313’e çıktı. Rus yetkililer ayrıca, 4 bin 785 yeni vakanın kayıt altına alındığını ve bu rakamın bugüne dek görülen en yüksek günlük artış anlamına geldiğini bildirdi. Söz konusu 4 bin 785 yeni vakadan, 2 bin 649’u başkent Moskova’da tespit edildi. Son 24 saatteki 40 ölüm vakasının 21’i de yine Moskova’da gerçekleşti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise resmi verilere göre 36 bin 793.

Japan Tokio | Coronavirus

TSİ 10.25 Japonya’da vaka sayısı 10 bini geçti

Japonya’da kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 10 bini aştı. Ülkede yayın yapan televizyon kanallarından NHK’nin aktardığı verilere göre, 10 bin vaka sayısına ulaşılan ülkede, salgının en etkili olduğu yer başkent Tokyo. Verilen bilgiye göre burada Cumartesi günü 181 yeni vaka tespit edildi.

TSİ 05.56 Çin: 17’si dışarıdan gelen 27 yeni vaka

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu, Cuma günü ülkede 27 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 17’sinin dış ülkelerden gelen kişiler olduğunu bildirdi. Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı son rakamlara göre ülke çapında koronavirüse yakalanan kişi sayısı 82 bin 719, bu virüse bağlı COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 632.

Reuters / ET,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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