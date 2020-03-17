+++Canlı Anlatım - İngiltere de okulları kapatıyor

TSİ 20:30 Merkel'den tarihi çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında koronavirüsle mücadelenin tarihi bir önemi olduğunu söyledi. Vatandaşları akılcı ve disiplinli davranmaya çağıran Merkel, durumun cidi olduğunu vurguladı. Etkinliklerin iptal edilmesinin, okulların, kreşlerin ve oyun alanlarının kapatılmasının sert önlemler olduğunu bildiğini belirten Merkel, "Bu kısıtlamalar Almanya Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar görülmedi" dedi. Merkel, ancak herkesi bu önlemlere uymaya çağırdı. Merkel, "Önümüzdeki günler için kurallara uyun. Hükümet olarak neleri düzeltebileceğimizi ve nelerin gerekli olduğunu gözden geçiriyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

TSİ 20:00 İngiltere de okulları kapatıyor

İngiltere de yeni tip koronavirüs nedeniyle okulları kapatıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü öğleden sonra okulların kapanmasının ardından öğrencilerin büyük çoğunluğu için eğitime bir sonraki duyuruya kadar ara verileceğini açıkladı. Eğitim Bakanı Gavin Williamson da önemli görevlerde çalışan ebeveynlerin çocukları için istisnai durumlar olacağını belirtti.

TSİ 20:40 - DSÖ'den test çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 hastalarının tespit edilip karantinaya alınabilmesi için ülkelere daha fazla koronavirüs testi yapmaları çağrısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, testlerin yapılmasının salgın ile mücadelenin temeli olduğunu ve her ülkede önemsenmesi gerektiğini belirtti. DSÖ hastaların tedavi edilmemeleri durumunda veya iyileşip iyileşmedikleri takip edilmediğinde, salgının düşük seviyede devam edebileceği ve insanların sosyal kısıtlamaları kaldırıldığında da salgının daha kötü bir noktaya ulaşabileceğine dikkat çekti.

TSİ 20:00 - Çin'den Avrupa'ya maske ve test desteği

Çin, Avrupa Birliği'ne 2 milyon solunum maskesi ve 50 bin hızlı koronavirüs testi göndereceğini açıkladı. Çin Başbakanı Li Kıçiang, bu açıklamayı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası Twitter'dan yaptı. AB Komisyonu'nun test ve maskelerin sevkiyatının nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntıları Çin Ticaret Bakanı ile netleştirmeye çalıştığı belirtiliyor. Can kayıplarının Asya'yı geride bıraktığı Avrupa'da şimdiye kadar 3 binden fazla kişi COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın ortaya çıktığı Çin'in bulunduğu Asya kıtasında ise şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384.

TSİ 18.20 Erdoğan'dan 100 milyar TL'lik destek paketi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, salgının etkilerine karşı 100 milyar TL hacminde ekonomik destek paketi açıkladı. Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasında salgının ölümlerin başlamasıyla faturasının ağırlaştığını belirterek Türkiye'de şimdiye kadar alınan önlemlere de dikkat çekti. Erdoğan, koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin bu fotoğrafı, özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya bunu döndürmesi şart" dedi. COVID-19 testi yapan laboratuvar sayısını 4'den 16'ya çıkarılacağına dikkat çeken Erdoğan, en iyi korunma yönteminin herkesin kendi kendine alacağı tedbirler olduğuna işaret etti. Erdoğan gerekli önlemlerin alınması durumuda evde kalma süresinin üç haftayla sınırlı tutulabileceğini belirterek "Bu sırada diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmek gerek" dedi. Erdoğan, mecbur olmadıkça kimsenin evden çıkmamasını istedi.

TSİ 17:40 - Ryanair tüm uçuşlarını iptal ediyor

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, 24 Mart Salı gününden itibaren tüm uçuşlarını iptal edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Perşembe gecesinden itibaren de uçuşların yüzde 80'inin azaltmış olacağı belirtildi. Önümüzdeki hafta da Ryanair uçaklarının sadece İngiltere ve İrlanda arasındaki önemli uçuşlar için havalanacağı ifade edildi. Şirket, Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkelerine getirilmesi eylemine ise katılabileceklerini vurguladı ve bu konuda AB ülkeleri ile bağlantı içinde olduklarına dikkat çekti. Uçuşların iptal edilmesinden etkilenecek olan yolcuların da e-posta yoluyla bilgilendirileceği kaydedildi.

TSİ 16.43 - Eurovision Şarkı Yarışması iptal

Bu yıl Mayıs ayında Hollanda'da düzenlenmesi planlanan Eurovision Şarkı Yarışması'nın koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Açıklama merkezi Cenevre'deki Avrupa Yayın Birliği tarafından yapıldı.

TSİ 15:37: Porsche de üretime ara veriyor

Spor araç üreticisi Porsche de koronavirüsün yayılması nedeniyle üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada Zuffenhausen ve Leipzig’deki ana tesislerin bu Cumartesi gününden itibaren iki hafta boyunca kapalı kalacağı duyuruldu.

Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume yaptığı açıklamada, bu önlemle personelin korunması ve virüsün yayılmasının engellenmesinin amaçlandığını belirtti. Blume, salgının gerçek sonuçlarının ne olacağının henüz kestirilemediğini, 2020’nin zor bir yıl olacağını ifade etti.

TSİ 14.56: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” öncesinde konuştu.

Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir" dedi. Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

TSİ 12.08: Vaka sayısı 2-3 ayda 10 milyona çıkabilir

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede hızla artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle yetkililerin açıkladığı önlemlere ve hijyene azami dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.

RKI Başkanı Lothar Wieler, virüsün bulaşma hızının azaltılamaması durumunda Almanya'da 2-3 ay içinde vaka sayısının 10 milyona yükselebileceğini belirtti. Wieler, "Daha haftalar ve aylarca sürecek bir epideminin başlangıcındayız" diye konuştu. Almanya'da gece yarısı itibarıyla vaka sayısı 8 bin 198 olarak kaydedildi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 12.

TSİ 12.02: BMW de üretime ara veriyor

Alman otomobil üreticisi BMW, koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki üretimini dört haftalığına durdurma kararı aldı. BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, Avrupa'daki tesislerin yanı sıra Güney Afrika'daki Rosslyn fabrikasının da üretimi durduracağını açıkladı.

Üretime verilen aranın şimdilik 19 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor. Volkswagen, Audi ve Daimler de geçen günlerde çeşitli tesislerinde üretime ara verdiklerini duyurmuştu.

TSİ 10.47: İsrail'de vaka sayısı hızla artıyor

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 24 saat içinde yüzde 40 oranında artarak 427'ye ulaştı. İsrail Sağlık Bakanlığı, hastalardan beşinin durumunun kritik olduğunu, vaka sayısının güçlü bir şekilde artmasının beklendiğini açıkladı.

TSİ 08.30: Avustralya tarihinde ilk kez olağanüstü hal

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülke tarihinde ilk kez "insani biyogüvenlik olağanüstü hali" ilan etti. Avustralyalılara yönelik seyahat engellemelerinin en üst düzeye çıkarılarak tüm dünyaya genişletildiğini bildiren Morrison, "Yurt dışına çıkmayın, deniz aşırı seyahat etmeyin" dedi.

Avustralya ve Çanakkale'de 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan Anzak Günü etkinlikleri de iptal edildi. Avustralya'da teyitli en az 533 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede virüsten şimdiye kadar altı kişi hayatını kaybetti.

TSİ 07.31: Avrupa'daki vatandaşlar Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dokuz Avrupa ülkesinden T.C. vatandaşlarının tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dokuz ülkeden Türkiye’ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği 'kurallar' çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır" ifadesine yer verdi.

Oktay, tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını da kaydetti. Türkiye Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Hollanda, Belçika ve Avusturya'ya uçuşları 15 Mart’tan itibaren durdurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlar ile öğrencilerden toplam 3 bin 614 kişinin ülkeye getirileceğini, bunun için THY'nin makul fiyatlara 34 sefer planladığını bildirmişti.

TSİ 02.03: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'ü geçti

ABD'nin Washington eyaletinde altı kişinin daha ölmesiyle ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 103'e yükseldi. ABD'de en fazla ölüm vakası 54 kişiyle Washington'da kaydedilirken New York bin 300 teyitli vakayla en fazla vakanın görüldüğü bölge konumunda. Ülkede toplam koronavirüs vakası sayısı ise 6 bin 400'ü geçti.

TSİ 00:30: AB'ye Birlik dışından vatandaşlar alınmıyor

AB devlet ve hükümet başkanlarının koronavirüsle mücadele kapsamında kararlaştırdığı üzere, AB’ye Birlik vatandaşları dışındaki ülkelerden kişilerin alınmaması uygulaması başladı. Kararın dün akşam yürürlüğe girmesinin ardından Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt’a inen uçaklardan sadece Birlik vatandaşlarının ülkeye girişine izin verildiği bildirildi.

Federal Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Reza Ahmari, uygulamanın Salı akşam itibarıyla başladığını söyleyerek, bu durumdan dün akşam sadece Türkiye’den gelen bir uçağın etkilendiğini belirtti. Ahmari, "Şu an uygulamadan Çarşamba günü kaç uçuşun etkileneceğini değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği’ne sadece Birlik vatandaşlarının giriş yapabilmesi uygulaması şimdilik 30 gün için geçerli olacak. Seyahat yasağı, hava, kara ve deniz üzerinden yapılan bütün seyahatleri kapsarken, AB ülkeleri içinde sürekli ikamet hakkı bulunanların uygulama dışı tutulduğu belirtildi.

HT,BK,SSB,DK,EC,HS

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