+++Canlı Anlatım- İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs vaka sayısı hafta sonunda da artış gösterdi. Dünya genelinde bir milyon 274 bin kişide SARS-CoV-2 tespit edildi. Ölü sayısı 69 bini geçti. Ancak olumlu haberler de var. 258 binden fazla kişi hastalığı yendi.
TSİ: 06.10 İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs tespit edildiği için evinde karantina altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Johnson'un tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta yapılan testin sonucunda kendini izole eden Boris Johnson'un hastalık belirtilerinin sürmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.