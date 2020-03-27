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+++Canlı Anlatım- İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs vaka sayısı hafta sonunda da artış gösterdi. Dünya genelinde bir milyon 274 bin kişide SARS-CoV-2 tespit edildi. Ölü sayısı 69 bini geçti. Ancak olumlu haberler de var. 258 binden fazla kişi hastalığı yendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı