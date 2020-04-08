+++Canlı Anlatım: İmamoğlu'ndan İstanbul genelinde karantina çağrısı

10.20 İmamoğlu’dan İstanbul genelinde karantina uygulanması çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele için İstanbul genelinde “en az iki hafta karantina” çağrısında bulundu. TV100’de salgın ile ilgili soruları yanıtlayan İmamoğlu, “İstanbul’un ilçe ilçe karantina ile çözüme kavuşması mümkün değil” dedi. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Kurulu’nda ve ilin valilik düzeyindeki Pandemi Kurulu’nda genel kanaatin “İstanbul’un derhal en az iki hafta, üç hafta karantina altına alınması ya da sokağa çıkma yasağı veya tecrit” uygulanması olduğunu söyledi. Bunun “şart” olduğunu belirten İmamoğlu, dünya genelinde İstanbul ölçeğindeki kentlerden “keşke daha önce daha sıkı tedbirler alsaydık” yönünde uyarılar geldiğini aktardı.

TSİ 10.06 İtalya Başbakanı Conte: Bazı önlemlerin gevşetilmesi mümkün

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgını ile mücadele için alınan bazı önlemlerin gevşetilebileceğini söyledi. BBC’ye konuşan Conte, eğer bilim insanları virüsün yayılmasının yavaşladığını teyit ederse, Nisan ayı sonuna kadar bazı önlemlerin gevşetilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. “Faaliyetlere yeniden başlanabilecek alanları belirlememiz gerekiyor” diyen Conte, İtalya’nın yine de dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. İtalya Başbakanı, 9 Mart’ta ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının sadece kademeli olarak kaldırılmasının düşünülebileceğini vurguladı.

TSİ 09.54 İngiltere Başbakanı Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

COVID-19 tanısı ile yoğun bakımda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kültür Bakanı Oliver Dowden, Johnson’ın durumun stabil olduğunu, yatakta oturabildiğini ve sağlık personeli ile konuşabildiğini belirterek, “Daha iyiye gidiyor” dedi. 55 yaşındaki Johnson, Pazar akşamı yüksek ateşle hastaneye kaldırılmış, Pazartesi günü de yoğun bakıma alınmıştı.

Koronavirüs salgını 192 ülkeye yayıldı

TSİ 09.26 Dünya genelinde vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

Fransız haber ajansı AFP’nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 502 bin 478 olarak tespit edildi. AFP’nin ülkelerden yapılan resmi açıklamalar ve Dünya Sağlık Örgütü’nden verilen bilgilerle derlediği verilere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 87 bin 320 olarak kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında ortaya çıkan hastalık bugüne kadar 192 ülkeye yayıldı. ABD, salgının yaygın olduğu ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Salgının hızla yayıldığı Avrupa’da ise bugüne kadar 772 bin vaka tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 61 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa’da vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan İspanya’da 146 binden fazla vaka kaydedildi, yaklaşık 14 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. En çok can kaybı ise İtalya’da kaydedildi. 17 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 140 bine yaklaştı.

TSİ 07.50 Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 107 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enstitü, yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün önceye göre 246 arttığını belirtti. Yeni vaka sayısı da 4 bin 974 artarak, 108 bin 202 olarak kaydedildi. Son 24 saatte kaç kişinin iyileştiğine dair bilgi verilmedi. Enstitü daha önce yaptığı açıklamada, 7 bin 651 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

TSİ 07.14 ABD'de bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgınında Çarşamba günü yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirdi. Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Çarşamba günü gece yarısından kısa bir süre önce açıkladığı verilere göre, ülkede COVID-19 nedeniyle toplam 14 bin 817 kişi hayatını kaybetti. Bir gün önce ise bu sayı 12 bin 907 olarak açıklanmıştı. ABD'de tespit edilen vaka sayısı da 430 bine yaklaştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı da yaklaşık 88 bin 500 olarak kaydedildi. İyileşen hastaların sayısının ise yaklaşık 330 bin olduğu belirlendi.

TSİ 04.25 Çin'deki yeni vaka sayısında hafif artış

Çin'de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Sağlık yetkilileri, Çarşamba günü yeni vaka sayılarının artarak, 63 olarak tespit edildiğini açıkladı. Bu yeni vakaların 61'inin ülkeye yeni giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Bu sayının 25 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Çin'de salgının başlangıcından bu yana 81 bin 865 vaka kaydedildi.

Reuters, dpa/JD,BK

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