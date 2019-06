+++Canlı Anlatım- İmamoğlu: Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim

TSİ 23:00 - İmamoğlu Beylükdüzü'nde konuşuyor: "Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde, Rumu, Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde, maneviyatını bilen, sahipçıkan, milli değperlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan ve yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyenler. Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız." diye konuşmasına başladı. İmamoğlu, "Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim " dedi.

TSİ 22:40 - CHP'nin Ankara'daki genel merkezi önünde kutlamalar sürüyor. Genel merkezin önünde trafiğin kilitlendiği ve İmamoğlu'nun galibiyetinin davul zurnalar eşliğinde kutlandığı bildiriliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Pazartesi günü Ankara'ya gitmesi bekleniyor.



Ankara

TSİ 22:00 - CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki konuşmasını izlemek için yolda trafiğe takılanların araçlarını park ederek, alana yürüyerek ilerliyor. Kalabalık gruplar, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla yürüyor.

TSİ 21:40 - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçimi değerlendirdi. Temelli, " İstanbul seçimlerini nihayet geride bıraktık. YSK marifetiyle hep anılacak bir 31 Mart oldu. En büyük mağduru da kuşkusuz HDP oldu. Birçok yerde kazandığımız yerlerin yok sayılması, aslında 23 Haziran'ı bir demokrasi referandumu olarak ele aldığımızı çokca dile getirdik. Tüm seçmenlere, Kürt halkını tebrik ediyorum. Farka bakarak, seçimin galibi Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. "

Temelli ayrıca, kutuplaşmış ve nefretle bezenmiş siyaset anlayışının sonlanması gerektiğine vurgu yaptı. Seçimlere üç gün kala önemli tartışmalar yaşandığını söyleyen Temelli, "Sayın Öcalan'ın mektubunu ve önceki açıklamaları birlikte okuduğumuzda, 2013 yılındaki gibi demokratik Anayasa konusunda bir uzlaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Tam da bu akşam parlamentoya sesleniyorum, gelin Anayasamızı yapalım. Gelin, tüm partiler, bir Anayasa yapalım" diye konuştu.

Temelli, sadece parlamentoya sıkışmış bir çağrı yapmadıklarını, tüm halka çağrı yaptıklarını vurguladı ve "Üçüncü yolda buluşma ihtiyacımız var. Türkiye kamplaştı ve büyük mağduriyetlere yol açtı. Türkiye'nin "Üçüncü yola' ihtiyacı vardır" dedi.





TSİ 21:30 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven, seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını söyleyerek, itiraz süreci bittiğinde mazbatanın teslim edileceğini belirtti.

TSİ 21:15 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezi önünde bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye inanan bütün dünya, Türkiye ile gurur duyuyor” diyerek her şeyin Adalet Yürüyüşü ile başladığını ifade etti. CHP lideri, "Ekrem Başkan, mazbatasını alacak, her belediye başkanına da nasip olmaz arka arkaya İBB Başkanlığı'na seçilmek" şeklinde konuştu.



TSİ 21: 15 - Almanya’nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Twitter hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. İstanbul ve İmamoğlu'na tebriklerini ileten Roth, "Demokrasinin canlı olduğu Türkiye için ne kadar cesaret verici bir işaret. AB ve Almanya'nın Türklere yüzünü daha güçlü biçimde dönmesi önemli" dedi.

TSİ 21:10 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi twitter hesabı üzerinden İstanbul seçimini değerlendirdi. Erdoğan, "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz" dedi.

TSİ 21:05 - CHP'li Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde bir konuşma yapacak. Konuşmayı dinlemek üzere konvoy oluşturan araçlar da Beylikdüzü'ne ilerliyor.





TSİ 21:00 - Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir seçim sonucunu Twitter üzerinden değerlendirdi. Özdemir, "Seçimlere itiraz o da yetmeyince seçimlerin tekrarı, tek ses ve tek renk medya, akıl almaz tutuklama ve baskılar ve hatta son koz niyetine çaresizlikten başvurulan Öcalan kartı! Başaramadılar. Erdoğan kaybetti. İstanbul artık muhalefetin ve Ekrem İmamoğlu'nun" dedi.

Cem Özdemir

TSİ 20:50 - AA verilerine göre,

Açılan sandık: 30,989

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu: %54.03 - 4,698,782

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: %45.09 - 3,921,201



TSİ 20:45 - DW Türkçe'nin Bire Bir canlı yayınına katılan gazeteci İsmail Saymaz seçim sonucunu değerlendirdi. Saymaz, "İmamoğlu’nun mazbatasının alınmasına vatandaş böyle tepki gösterdi. Vatandaş 31 Mart sonuçlarına sandıkta bir kez daha sahip çıktı. Yurttaş hakkının gasp edildiğini gördü ve buna tepki verdi" dedi.

TSİ: 20:35 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul seçim sonucuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır...Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" ifadesine yer verdi.

TSİ: 20:30 - Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" açıklmasını yaptı.



Temel Karamollaoğlu

TSİ 20:30 - DW Türkçe'nin Bire Bir canlı yayınına katılan gazeteci Kemal Can seçim sonucunu değerlendirdi. Can, "Cumhur İttifakı artık bir azınlık ittifakıdır. AKP’nin oy oranı 2002 seçimindeki oy oranına doğru indi" şeklinde konuştu.



TSİ 20:20 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya, "Yine ve yeniden bir demokrasi dersi veren büyük Türk Milleti'ni selamlıyorum" sözleriyle başladı. Akşener, seçmenlerin 31 Mart seçimlerinin ardından "YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla kararlı bir cevap verdiklerini" ifade etti.

Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir, İstanbul'da biraz morartmıştır" dedi.



TSİ 20:15 - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabı üzerinden İstanbul seçimlerine ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Bu günün galibi Kürt’ler ve HDP olmuştur. Nokta..."

TSİ 20:05 - Seçimleri gözlemlemek için İstanbul'da bulunan Alman Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Margit Stumpp da Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu: "Resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu kesin bir galibiyet elde etti. HDP'de yüzler gülüyor."



TSİ 19:40 - CHP'li Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugün yaptığımız seçimin sonucunun Türkiye demokrasisine katkı vereceğini söylemiştim. İki açıdan da sonuçları hayırlı bir seçim olsun. Bugün on binlerce hatta yüz binlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, sandıklarda, okullarda ilçe seçim kurullarında, il seçim kurulullarında hizmet eden bütün arkadaşlarımıza minnet duygularımı iletmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Seçim verileri süreci netleşmeye dönük oluştursa da biliyoruz ki net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarımıza, bilişim sorumlularına, sandık kurulu üyelerine ve ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma sonuçlar netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum."

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef 31 Mart'ın sonuçlarını herkes biliyor. Gerçeklerin üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsiniz.. Bugün bir de hesap pusulasının çıktığını söyleyebilirim. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bunu yalnız bana oy verenler değil seçimleri büyük bir olgunluk içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımıza minnet duygularımı iletiyorum. Dünya ülkelerine de gerçeği öğrettiniz. Tabii ki teşekkürlerim var. Başta eşime, oğullarıma, genel başkanımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, İstanbul'daki ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza ve özellikle sayıları 150 bini aşan demokrasi inançlı insanlara, Bütün siyasi partili vatandaşlarımıza, ister Türk İster Kürt İster Süryanilere... Kısacası bu şehrin asil vatandaşlarına, dinamik gençlerine, dualarıyla beni ayakta tutan annelerimize, kampanya direktörümüze, basın danışmanına, sosyal medya ekibimize, destek veren, türkü yazan o güzel insanlara ve tabii ki tün 16 milyon İstanbulluya teşekkürlerimi iletiyorum. Seçimi bütün İstanbullular bütün Türkiye kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek...Bu benim hayatımdaki en önemli en gururlu görevdir. Bu görevi bütün İstanbullulara en iyi şekilde yapmaktan başka gayem olmayacaktır."

TSİ 19:35 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

TSİ 19:20 - İlk sonuçların açıklanmasının ardından CHP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kutlamalar yapılıyor.

TSİ 19:20 - AKP'li Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığı binasında açıklama yaptı. Yıldırım, "Şu an itibariyle rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesile ile teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabi ki kesin olarak sonra açıklanacaktır. Ben bu sonuçların İstanubulumuza İstanbulun geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi.

TSİ 19:15 - AA'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik açıkladığı ilk verilere göre,

İstanbul'da açılan sandık: %94,8

İstanbul'da açılan sandık: 94,8

AKP: %45.4

CHP: % 53,7

Katılım oranı: % 84,40

Toplam seçmen: 10,570,222

Kullanılan oy: 8,680,370

Geçerli oy: 8,525,901



TSİ 19:15 - CHP'li Barış Yarkadaş, ilk sonuçları Twitter hesabından duyurmaya başladı. CHP, 23 Haziran seçimi için kendi verilerini ANKA Haber Ajansı üzerinden paylaşıyor.

TSİ 19:05 Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim koordinasyon merkezinde saat 19:30'da açıklama yapması bekleniyor.

TSİ 19:05 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik yayın yasağı saat 19:15'te kalkacak.



TSİ 19:00 - DW Türkçe için İstanbul seçimini AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde izleyen Aram Ekin Duran, yaşanan akreditasyon sıkıntısına dikkat çekiyor. AKP'yi yakından takip eden bir isim olan gazeteci Murat Yetkin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kendisine de akreditasyon verilmediğini söyledi. Yetkin ayrıca AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde büyük bir kalabalık toplanmadığını ifade etti.

TSİ 18:45 - Anadolu Ajansı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışına saat 19:30'da başlanacağını duyurdu.



TSİ: 18:40 - AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonucunu takip etmek üzere parti genel merkezine ulaştı.

TSİ 18:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçtiği bildirildi.

TSİ 18:10- Anadolu Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 222. Oy kullanılan sandık sayısı 31 bin 186. İlk sonuçların TSİ 19:00'dan itibaren açıklanması bekleniyor.

TSİ 17:55 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, gazetecilere "Her şey çok güzel olacak" dedi.

TSİ 17:50- Sabah 08:00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy sayma işlemi başladı.

© Deutsche Welle Türkçe