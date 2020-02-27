+++Canlı Anlatım - İdlib'de 33 Türk askeri hayatını kaybetti

Şu ana kadar neler yaşandı?

27 Şubat'ta İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamayı yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralı 32 asker arasında hayati tehlikesi bulunanların ise olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesi altı saatlik bir toplantının ardından sona erdi, herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı, MHP'den de saldırıya kınama ve hükümete destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin arkasındayız" açıklaması gelirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Tüm taraflar, bu çok tehlikeli durumun daha da kötüleşmesini engellemeli" şeklinde konuştu. Gelişmeleri canlı anlatımımızda takip edebilirsiniz:

TSİ 05:33

Göçmenler Yunanistan sınırına yürüdü

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınıra yürüdü.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) bildirdiğine göre Edirne'ye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Göçmenlerin Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistan uyruklu olduğunu belirten ajans, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini belirtti.

TSİ 5:25

Oktay: Esad, saldırının bedelini ağır ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Oktay, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tarihe savaş suçlusu olarak geçeceğini ve "saldırının bedelini ağır" ödeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca, "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

TSİ 04:55

Akşener: Kapalı oturumun olmasında fayda var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Basın mensuplarına konuşan Akşener, "Ben devletimizin bugün itibarıyla başı durumunda olan sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yaptım. Ben aradım ve sadece bilgi aldım, dolayısıyla paylaşmam doğru olmaz." dedi. Akşener, CHP'nin İdlib konusunda TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırmasına ilişkin olarak, "Olmasında fayda var" diye konuştu.



TSİ 04:36

Akar ve komutanlar Suriye sınırına gitti

AA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

TSİ 04:23

Guterres: Derin kaygı ile takip ediyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada Genel Sekreter'in Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet ve Türk askerlerinin hava saldırısı ile öldürülmesini "derin bir kaygı" ile takip ettiği aktarıldı. Guterres ayrıca Suriye'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

TSİ 04:11

MHP'den saldırıya kınama ve hükümete destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı. Açıklamada "Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez daha göstermiş, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti ifşa etmiştir" ifadesiyle Moskova hedef alındı.

MHP ayrıca Şam yönetimini de "Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür" sözleriyle kınadı.

Açıklamada ek olarak MHP'nin hükümetin alacağı tüm siyasi ve askeri kararlara destek olacağı ve destekleyeceği belirtildi.

TSİ 03:45

Hatay Valisi, ölen asker sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında ölen asker sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi. 32 askerin yaralı olduğunu belirten Doğan, hastanelerdeki yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

TSİ 03:39

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin arkasındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Reuters'in haberine göre, bakanlığın açıklamasında, "NATO üyesi Türkiye'nin yanında duruyor ve Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerin bu menfur saldırısını derhal durdurma çağrımızı sürdürüyoruz" denildi.

TSİ: 03:23

Güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesi altı saatlik bir toplantının ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanlarının katıldığı zirvenin ardından ilk aşamada resmi bir açıklama yapılmayacağı duyuruldu.

TSİ 03:14

Çelik: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden bir dizi mesaj yayınladı. Çelik açıklamasında, saldırılara ilişkin Ankara'nın Şam'a "hakettiği şekilde" yanıt vereceğini ve hesap soracağını belirtti.

TSİ 03:10

Stoltenberg: Tüm taraflar, bu çok tehlikeli durumun daha da kötüleşmesini engellemeli

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında Anadolu Ajansı muhabirine bilgi verdi.

AA'nın haberine göre Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli" vurgusunu yaptı.

Stoltenberg ayrıca, Suriye yönetimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istedi.

TSİ 03:04

CNN Türk: Suriye'ye yönelik obüs atışı başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden gelişmeleri takip eden CNN Türk muhabiri, Suriye'ye yönelik obüs atışının başladığını aktardı.

TSİ 02:14

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TSİ 02:05

CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'deki saldırı sonrası kısa bir açıklamada bulundu. "Türk ordusu TBMM'nin ordusudur, onlarca şehidimiz varken TBMM’nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz." diyen Öztrak, "Bugün soru almayacağım çünkü soruları cevaplaması gereken başkaları" dedi.



TSİ 02:00

Hatay Valisi, 29 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinde saldırı düzenlendiğini, saldırıda 29 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Doğan, çok sayıda yaralı bulunduğunu, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yaralıların kan ihtiyacı bulunmadığını da belirten Vali Doğan, askerlerin tedavilerine başlandığını da duyurdu. Hatay Valisi Doğan ilaveten, hastanelerin çevresinde yığılma yaşanmaması için çağrı da yaptı.

TSİ 01:20

Altun: Askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

İdlib'de TSK mensuplarının uğradığı saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'nda olağanüstü bir güvenlik toplantısı düzenlendi.

İki saat kadar süren toplantıdan sonra Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şam yönetimine verilecek karşılığı "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" sözleri ile dile getirdi.

Sözlerine devam eden Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" dedi.

TSİ 01:00

Reuters: Türkiye sığınmacıların Avrupa'ya geçişini durdurmayacak

Reuters haber ajansı, ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Suriyeli sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçişlerine Ankara'nın engel olmayacağını bildirdi.

İdlib vilayetinde yaşanan son çatışmalar sonrasında Türkiye'nin büyük bir sığınmacı akımı dalgasına hazırlandığını belirten yetkili, güvenlik güçlerinin Avrupa ülkelerine giriş yapmaya çalışan Suriyeli sığınmacıları geri döndürmeyeceğini belirtti.

Ajansa konuşan aynı yetkili son gelişmeler ışığında sahil güvenlik güçleri ile diğer sınır polislerinin geçiş yapmaya çalışan sığınmacılara müdahale etmeyeceğini söyledi.

TSİ 00:56

Türkiye'den NATO'ya çağrı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü kaydedildi.

CNN Türk yayınına telefonla bağlanan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, NATO'ya çağrıda bulundu. Çelik, "Bir NATO ülkesi saldırıya uğradı. NATO'nun somut olarak görevini yerine getirmesi gerekir" dedi.

TSİ 00:50

AP Raportörü: AB güvenilir müttefik

İdlib saldırısı sonrası Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'ye destek veren bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Amor, Suriye'de hedef alınan Türk askerleriyle ilgili üzüntüsünü paylaştı ve mülteciler konusundaki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdi.

AP üyesi Amor, Rusya'yı kastederek "AB, Türkiye'nin yeni güçlü dostlarından çok daha güvenilir. Tek taraflılığı terk edin, sonuç vermiyor" ifadesini kullandı.

TSİ 00:49

ABD'li senatörden uçuşa yasak bölge çağrısı

Öte yandan İdlib vilayetinde artan çatışmalar ve yaşanan sivil ölümleri ile ilgili olarak ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan da bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben konuşan Graham, sivil ölümlerinin önüne geçmek adına Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısında bulundu.

"Dünya, eli kolu bağlı oturmuş, İdlib'in Esad, İran ve Ruslar tarafından yok edilişini izliyor" diyen Trump'ın da parçası olduğu Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Senatör, "ABD liderliğinde, dünyanın İran, Rusya ve Esad'ı geri püskürtmesi durumunda geri adım atıp Suriye'deki savaşı bitirecek müzakerelerin yolunu açacaklardır" ifadesini kullandı.

TSİ 00:40

Hatay Valisi, 22 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup askerler Suriye'nin İdlib vilayetinde Perşembe akşamı saldırıya uğradı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, 22 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TSİ 00:25

ABD NATO Büyükelçisi: Geçmişin ve geleceğin müttefikiyiz

Yaşanan gelişmeler üzerine ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimi güvenilir dost olarak görmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan umarım bizim geçmişlerinin ve geleceklerinin müttefiki olduğumuzu görecektir" ifadesini kullanan Hutchison, "Rusya'nın ne olduğunu ve şu anda ne yaptığını görüyorlar" şekline konuştu.

ABD NATO Büyükelçisi ayrıca Washington'ın, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmesi gerektiği yönündeki çağrılarını da bir kez daha tekrar etti.

TSİ 00:24

Kılıçdaroğlu: Yüreğimiz dağlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib saldırısını "yüreğimiz dağlandı" sözleri ile dile getirdi.



TSİ 00:05

İdlib'de TSK'ya saldırı: Dokuz ölü

Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına bir saldırı gerçekleştirildi.

İlk resmi açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. Doğan, İdlib'deki TSK unsurlarına karşı yapılan saldırının Suriye rejim güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ve ilk belirlemelere göre dokuz Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DW/ETO,CÖ,ÇÖ,BW, AÜ

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