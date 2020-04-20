+++ Canlı Anlatım: Hollanda'da vaka sayısı 35 bini geçti

TSİ 15.10 Hollanda'da vaka sayısı 35 bini geçti

Hollanda'da COVID-19 vakası sayısı 887 artarak 35 bin 729'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti. Şu ana kadarki can kaybı 4 bin 177'ye yükseldi.

Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM), muhtemel vakaların tamamında test yapılmadığı için gerçek sayıların da muhtemelen daha fazla olduğunu belirtti.

TSİ 15.00 Afrika'da vaka sayısında endişe verici artış

Afrika kıtasındaki COVID-19 vakası sayısında son bir hafta içinde yüzde 43 artış görüldüğü açıklandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, kıtadaki hükümetler şu ana kadar yaklaşık 26 bin vaka bildirdi. Geçen hafta bu sayı 16 bin civarındaydı.

Kurumun direktörü John Nkengasong, kıtadaki test kapasitesinin "çok çok sınırlı" olduğunu belirtti. Haftalık brifingde konuşan Nkengasong, bu durumun da Afrika'daki gerçek vaka sayısının muhtemelen çok daha fazla olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta yaptığı açıklamada Afrika'nın koronavirüs salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. DSÖ 1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetme ihtimali olduğunu belirtmişti.

TSİ 12.46 İspanya’da son bir günde 440 ölüm vakası

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 440 COVID-19 hastasının daha hayatını kaybettiğini ve böylece koronavirüse bağlı toplam ölüm vakasının 22 bin 157’ye çıktığını duyurdu. Bakanlık kayıt altına alınan yeni vaka sayısının da son bir günde 4 bin 635 kişi artarak 213 bin 24’e yükseldiğini bildirdi. Salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, tedbir amaçlı yürürlüğe konan kısıtlamaları mayıs ayının ikinci yarısından itibaren hafifletmeyi planlıyor.

TSİ 12.08 DSÖ’den Avrupa ülkelerine uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sorumlusu Hans Kluge, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri yumuşatan Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, atılan bu adımların salgının ikinci dalgasına neden olabileceğini belirterek, "ihmalkarlık bugünlerde en büyük düşmanımız olabilir" dedi.

TSİ 11.36 Fransa perakende satış mağazalarını açmayı planlıyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin 11 Mayıs’tan itibaren tüm perakende satış mağazalarının açılmasına izin vermeyi planladığını dile getirdi. Uygulamanın tüm ülkede mi, yoksa belli bölgelerde mi hayata geçirileceğine daha sonra karar verileceğini ifade eden Le Maire, restoran, bar ve kafelerin ise kapalı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

TSİ. 11.10 Reuters: Dünya çapında 2,62 milyon vaka

Reuters haber ajansı tarafından toplanan verilere göre dünya çapında koronavirüse yakalanan kişi sayısı 2 milyon 620 bini geçti. İlgili habere göre yine dünya çapında koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 183 bin 761’e yükseldi.

TSİ 10.28 Çin DSÖ'ye 30 milyon dolar ek kaynak sağladı

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu paranın COVID-19 ile mücadele için kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DSÖ'ye yaptığı katkıyı askıya alarak, örgütü salgınla mücadelede hatalı davranmak ve Çin'e yakın olmakla suçlamıştı.

TSİ 08.26 Şirketlerin yüzde 18'i personel sayısını azaltmayı planlıyor

Münih Üniversitesi'ne bağlı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo tarafından Alman şirketleri arasında yaptığı anket, korona krizi nedeniyle birçok şirketin personel sayısını azaltmayı planladığını ortaya koydu. Enstitü, Nisan ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 18'inin çalışanlarını işten çıkartmayı ve sözleşmelerin süresini uzatmamayı planlıyor. Ankete göre, şirketlerin yüzde 46'sı yatırımları ertelemeyi, yaklaşık 50'si de kısa çalışma uygulamasına geçmeyi düşünüyor.

TSİ 07.59 BM'den önlemleri baskı aracı olarak kullanmama uyarısı

Birleşmiş Milletler, koronavirüs pandemisine karşı yürütülen mücadelenin, demokratik olmayan uygulamalara dönüşmemesi konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kriz, pandemi ile hiç bağlantısı bulunmayan baskıcı önlemlere bahane olabilir" dedi. Guterres, korona krizi nedeniyle artan nefret söylemi, milliyetçi ve popülist eğilimlere karşı da uyarıda bulundu. Guterres, hükümetlerin salgın karşısında şeffaf bir tutum izlemeleri gerektiğini belirterek, alınan bütün önlemlerin yasalar çerçevesinde, orantılı, gerekli ve ayrımcılıktan uzak olması gerektiğini vurguladı.

TSİ 07.35 Almanya'da 215 kişi daha yaşamını yitirdi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son bir gün içinde 2 bin 352 yeni vaka daha tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 148 bin 046'ya ulaştı. Son bir gün içinde 215 kişi daha hayatını kaybetti, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 94'e yükseldi.

TSİ 04.42 Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son bir gün içinde sadece 10 yeni vaka tespit edildi. Bir gün önce bu sayı 30 olarak kaydedilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni vakaların altısının ülkeye yeni giriş yapanlarda tespit edildiğini açıkladı. Resmi verilere göre, Çin'deki toplam vaka sayısı 82 bin 798 olarak kaydedildi. Son bir gün içinde yaşamını yitiren ise olmadı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 632 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Reuters,AFP / JD,ET,SB

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