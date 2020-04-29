 +++ Canlı Anlatım: Hindistan′da zorunlu uygulama | DÜNYA | DW | 02.05.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Hindistan'da zorunlu uygulama

Hindistan'da salgının yayılmasını önlemek amacı ile geliştirilen akıllı telefon uygulamasının kullanımı zorunlu hale geldi. Almanya'da ise sanayicilerden hükümete uyarı var.

Arşiv

Arşiv

TSİ 11.40 Uzakdoğu'da ölümler

Endonezya Sağlık Bakanlığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 831'e yükseldiğini açıkladı. Malezya'da da son 24 saat içinde 105 yeni vaka kaydedildi. Vaka sayısının 6 bin 176'ya yükseldiği Malezya'da 103 olan ölü sayısı değişmedi.

TSİ 11.10 Rusya'da bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı

Rusya'da bir günde görülen en fazla koronavirüs vakası sayısı dün kaydedildi. Son 24 saat içinde 9 bin 623 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54'e yükseldi. Son bir günde 57 kişi yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 sebebiyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı da 1222 olarak açıklandı.

TSİ 10.23 Hindistan'da zorunlu uygulama

Hindistan hükümeti kamuda ve özel sektörde çalışanlara, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacı ile geliştirilen bir akıllı telefon uygulamasını kullanma zorunluluğu getirdi. Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın kullanıcılara, COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerle daha önce temas edip etmediğini gösterdiğini duyurdu. Hindistan yürürlüğe giren bu uygulama ile birlikte koronavirüs salgınına karşı alınan bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

TSİ 06.30 Kempf: Tedbirler uzarsa bedeli çok ağır olur

Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, ülkede koronavirüse karşı yürürlükte olan tedbirlerin uzatılması halinde, bunun bedelinin Alman ekonomisi için çok ağır olacağını ifade etti. Ekonomide çarkların büyük oranda durduğu şu anki durumun uzun süre devam edemeyeceğini dile getiren Kempf, aksi takdirde ülkede refahın kalıcı bir biçimde kaybedilebileceğini ve hem ekonomi hem de toplum adına çok büyük zararları beraberinde getireceğini öne sürdü. Kempf hükümetin, 6 Mayıs'ta Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantının ardından şirketlere normalleşme sürecine dönüş ile ilgili bir takvim sunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Reuters / ET,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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