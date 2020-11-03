+++ Canlı Anlatım: Her iki adayın da delege sayısı 16

TSİ 03.40 - Biden Virginia'yı kazandı

Demokrat aday Joe Biden ilk gelen sonuçlardan yapılan tahmine göre Virginia eyaletini kazandı ve böylece seçici kurul delege sayısını 16'ya yükseltti. Batı Virginia, Indiana ve Kentucky eyaletlerini kazandığı tahmin edilen Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın delege sayısı da 16.

TSİ 03.30 - Tahminlere göre Batı Virginia'yı Trump kazandı

ABD başkanlık yarışında Trump tahminlere göre Batı Virginia eyaletini de kazanmayı başardı. Beş seçici kurul delegesini daha kazanan Trump böylece sahip olduğu delege sayısını 16'ya yükseltti. Vermont'u kazanan Demokrat Partili aday Joe Biden'ın delege sayısı ise henüz 3. Biden Florida'da yarışı önde götürüyor.

TSİ 03.20 - ABD medyası: Trump Indiana'yı kazandı

CNN ve NBC televizyonu tahminlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Indiana eyaletini kazandığını duyurdu. Indiana eyaletindeki 11 seçici kurul delegesini kazanan Trump böylece delege sayısını 19'a yükseltti. ABD başkanlık seçimlerinde 538 seçici kurul delegesinden 270'ini kazanan aday seçim yarışını kazanmış oluyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor.

TSİ 03.04 - Vermont'u Biden, Kentucky'yi Trump kazandı

ABD başkanlık seçimlerinde eyaletlerde hangi adayın kaç delege kazandığı belli olmaya başladı. Oyların yüzde 16'sının sayıldığı Kentucky eyaletini tahminlere göre ABD Başkanı Donald Trump kazanırken Vermont eyaletini Demokrat Partili aday Joe Biden kazandı. Buna göre Trump Kentucky'den 8 seçici kurul delegesinin, Biden ise Vermont'tan 3 delegenin sahibi oldu.

TSİ 02.40 - Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD'de sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre, Trump 225 bin 625 oy ile (Yüzde 54,23) önde

Biden'a verilen oy sayısı ise 183 bin 629 (Yüzde 44,14)

TSİ 02.00 - Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işleminin sona erdiği ilk eyaletler Indiana ve Kentucky oldu. Bu eyaletlerdeki oy verme işlemi Türkiye saatiyle 02.00’de tamamlandı.

TSİ 01.40 - Biden: Olan biten, iyiye işaret ediyor

Delaware’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden seçim sonuçlarıyla ilgili tahmin yapmaktan kaçındı. Seçim gecesi tahmin yapmayı "yüzeysel" bulduğunu belirten Biden "ümitli" olduğunu söylemekle yetindi. Biden destekçilerinden aldığı habere göre Georgia ve Florida gibi eyaletlerde gençlerin, kadınların ve yaşı yüksek siyahların seçime "ezici bir çoğunlukla katılım gösterdiğini" söyledi. Biden "Olan bitenler, beni destekleyen taban açısından iyiye işaret ediyor. Ama göreceğiz" dedi.

TSİ 01.10 - Sandık başı anketlerine göre seçmen davranışı

Anket şirketi Edison Research, oy kullanan ABD vatandaşlarıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre her 10 seçmenden 2’si koronavirüs pandemisinin, 3’ü ise ülke ekonomisinin yaptığı tercihte etkili olduğunu söyledi. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 50'si koronavirüs pandemisini kontrol altına almanın, ekonomiye zarar verse bile daha önemli olduğunu ifade etti. Yaklaşık yüzde 40'lık bir kesim ülkenin virüsü kontrol altına almak için gösterdiği çabaların “çok kötüye” gittiğini belirtti. Her 10 seçmenden 2’si gelecek nesillerin hayatının bugünkünden daha kötü, 5’i ise daha iyi olacağına inandığını söyledi. Her 10 seçmenden 7’si ise hangi adayı başkan seçtiğine eylül ayından önce karar verdiğini belirtti. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 90'ı ise bulundukları eyaletin oyları doğru sayacağına inandığını söyledi.

Her 10 kişiden 2'si, "ülkeyi birleştirebilecek" bir başkan arayışında olduğunu belirtirken her 10 kişiden 2'si de "kendi gibi insanları önemseyen" birini istiyor.

TSİ 23.50 - Sahte aramalarla ilgili FBI soruşturma başlattı

ABD’de seçim günü bazı vatandaşlara otomatik sahte aramalar (robocall) ile "evde kal" çağrısı yapıldı. Sentetik bir kadın sesi ile gönderilen mesajda "Merhaba. Bu sadece bir test aramasıdır. Evde kalma zamanı. Güvende kal, evde kal" deniliyor. ABD İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturma başlattığını açıkladı. FBI soruşturma ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. New York Başsavcısı Letitia James de aramalardan haberdar olunduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca ABD Federal İletişimler Komisyonu yetkilileri de durumdan haberdar olduklarını duyurdu.

TSİ 22.30 - Trump: Kazanmak kolaydır, kaybetmek zor

ABD Başkanı Donald Trump Virginia, Arlington'daki seçim kampanyası merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump seçimi kazanması ya da kaybetmesi halinde yapacağı konuşmayı düşünmediğini söyledi. Trump "Umarım bu ikisinden sadece birini yapmak durumunda olacağız ve biliyorsunuz kazanmak kolaydır. Kaybetmek asla kolay değildir, benim için değil" dedi. "Çok iyi hissediyorum" diyen Cumhuriyetçi aday seçim mitinglerinde sevgiyle karşılandığını belirterek "O mitinglerde sevgi vardı" dedi.

TSİ 21.30 - 100 milyondan fazla seçmen seçim gününden önce oy kullandı

ABD'de bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinde mektupla ve erken açılan seçim merkezlerinde oy kullanan seçmen sayısında bir rekor kırıldı. Büyük oranda koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık 100 milyon kişinin bu yöntemi tercih ettiği ve düne kadar oyunu kullandığı bildiriliyor. ABD'de başkan, doğrudan halkın oyları ile değil, seçimlerde halkın oyları sonucu kazanılan delegeler üzerinden belirleniyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor. 270 delege sayısına ulaşan aday başkanlığı da garantilemiş oluyor. Trump, Beyaz Saray'da ikinci ve ABD Anayasası'na göre son dönemi için aday olurken, Biden rakibini başkanlık koltuğundan etmek amacında. Büyük coğrafi yapısı sebebiyle farklı zaman dilimlerine bölünen ülkede, oy verme işlemi Alaska Yarımadası açıklarındaki Aleut Adaları'nda, çarşamba günü TSİ 09.00'da sona erecek.

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