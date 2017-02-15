+++Canlı Anlatım- Harkov'da son 24 saat içinde 34 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir haftayı geride bıraktı. Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini Ukrayna tarafı da doğruladı. Ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

TSİ 13.10 Zelenskiy: Savunma hatlarımız Rus saldırılarına dayandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı oluşturdukları savunma hatlarının şimdiye kadar dayandığını söyledi. Zelenskiy, yayınladığı son görüntülü mesajında gece yarısından beri saldırıların hiç durmadığını belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın değişen taktiğinin ve kentlerde sivillere yönelik saldırılarının, Rusya'nın planlarına karşı Ukrayna'nın direnişinin etkili olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ukrayna'nın her gün müttefiklerinden silah desteği aldığını belirten Zelenskiy, şimdiye kadar ülke dışından Ukrayna için savaşmak üzere 16 bin kişinin gönüllü olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Özgürlüğümüzden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" ifadesini kullandı.

TSİ 12.45 Lavrov'dan "Bazı liderler Rusya'ya karşı savaş hazırlığında" iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı yabancı liderlerin Rusya'ya karşı savaş hazırlığında olduğuna inandığını söyledi. Lavrov, devlet televizyonunda yayınlanan basın toplantısında Ukrayna'yı da ABD hükümetinden talimat almakla suçladı. "Rusya'nın güvenliği için neyin önemli olduğu konusunda neden Batı karar versin" diyen Lavrov, Ukrayna'nın Rusya için askeri bir tehlike oluşturmasına Moskova'nın izin vermeyeceğinin altını çizdi. Batı'daki histeri yatıştığı zaman Ukrayna krizine çözüm bulunabileceğine inandığını dile getiren Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere bugün devam edileceğini kaydetti.

TSİ 12.32 Baerbock: Rusya'nın insan hakları ihlalleri araştırılsın

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı ağır insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçlayarak, Ukrayna'da yaşananların araştırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki toplantısına görüntülü mesaj gönderen Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Baerbock, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Ukrayna halkının özgürlüğüne ve temel haklarına yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Bunun "ağır insan hakları ihlalleri" olduğunu belirten Baerbock, Rusya'da muhalefete yönelik baskıyı da eleştirdi. Bu saldırılara karşı konması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Rusya'nın askeri saldırılarının başlamasından bu yana gerçekleşen insan hakları ihlallerinin araştırılması için" bir komisyon kurulmasını istedi.

TSİ 12.28 Harkov'da son 24 saat içinde 34 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da, yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde 34 sivil yaşamını yitirdi. Ülkenin doğusundaki Donetsk oblastı yönetimi de liman kenti Mariupol'de elektriğin kesildiğini, kente su verilemediğini bildirdi. Mariupol, Rusya'nın ilk saldırdığı kentlerden biri olmuştu. Bu sabah İngiltere Savunma Bakanlığı yeni istihbarat bilgilerine dayandırdığı açıklamasında, Mariupol ile birlikte Harkov ve Çernihiv'in hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu duyurdu. Herson kentinde ise bazı Rus birliklerin bulunduğunu anacak askeri durumun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, Rus ordusunun geçen üç gün içinde pek ilerleme kaydedemediği belirtilerek, Rus askeri konvoyunun başkent Kiev'in merkezinden 30 kilometre mesafede bulunduğu, ancak Ukrayna'nın direnişi ve teknik arızalar nedeniyle ilerleyemediği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov

TSİ 12.10 Dışişleri Bakan Yardımcısı: Batı Rusya'ya benzersiz bir şekilde saldırdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, AB ve ABD ile diğer ülkelerin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi. RBK televizyonuna konuşan Riyabkov, "Geçen günlerde gözlemlediğimiz, benzersiz bir şekilde gerçekleşen ekonomik, siyasi ve bilgi saldırıları oldu" dedi. Batı'nın "sınırsızca, çılgınca" Ukrayna'ya silah ve teçhizat gönderdiğini belirten Riyabkov, Batı'yı Rusya'nın güvenlik konusundaki endişelerini dikkate almamakla suçladı. Ribyakov, işgalin Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonundaki" hedeflere tamamen ulaşıncaya kadar süreceğini de sözlerine ekledi. Riyabkov, aynı zamanda Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunun da altını çizdi. İlişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğine işaret eden Riyabkov, "Bunun için Batı'nın özellikle de ABD'nin siyasi iradesinin gerektiğini" söyledi. Riyabkov Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerin sonuç yaratacağına inandığını kaydetti.

Dilbar

TSİ 11.25 Almanya'da Rus oligark Usmanov'un yatına el kondu

Rus oligark Alişer Usmanov'un 600 milyon dolar değerindeki yatına Almanya'da el kondu. Forbes'in haberine göre Dilbar adlı lüks yat, Hamburg Limanı'nda demirli bulunuyordu. Hamburg Limanı'nda zengin Rus iş insanlarına ait başka lüks yatların da bulunduğu belirtiliyor. Hamburg Eyaleti Ekonomi Bakanı Michael Westhagemann Hamburg Limanı'ndan Rusya'ya mal nakliyelerinin gümrükten özel izne tabi olduğunu açıkladı. Westhagemann "Bundan sonra limandan başka yatların dışarı çıkamayacağını varsayabilirsiniz" dedi.

Echo Moskvy

TSİ 11.05 Kremlin'i eleştiren radyo kapatıldı

Rusya'da Kremlin'i eleştiren yayınlarıyla popüler olan radyo kanalı Echo Moskvy (Moskova'nın Yankısı) Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Yönetim Kurulu'nun radyonun ve internet sayfasının kapatılması kararı aldığını açıkladı. Echo Moskvy, Kremlin'in göz yumduğu liberal yayın kuruluşları arasında yer alıyordu. Radyo, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını eleştiren yayınlar yapıyordu.

Rusya'da savcılık Salı günü Echo Moskvy'nin yanı sıra Dozhd (Yağmur) televizyonunun haberlerine "bilerek yanlış bilgi yaydıkları" gerekçesiyle erişimin kısıtlanması talimatı vermişti. Rusya'daki medya izleme ve denetleme kurumu Roskomnadsor, Cumartesi günü yaptığı açıklama ile Rusya'daki bütün yayın kuruluşlarına Rusya'ya yönelik "askeri operasyonun," "saldırı," "işgal" veya "savaş ilanı" olarak nitelendirilmesini yasaklamıştı.

TSİ 10.33 İbrahim Kalın'dan "ölçüyü kaçırmama" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeme" çağrısı yaptı. Kalın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden RF’nin (Rusya Federasyonu) hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna’nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira ‘haddini aşan zıddına döner’."

TSİ 10.21 IPC, Rusya ve Belarus atletlerinin Paralimpik Oyunlara girişini yasakladı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rusya ve Belarus atletlerinin Cuma günü Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak paralimpik oyunlardan men edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, IPC Yönetim Kurulu'nun Pekin 2022 Paralimpik Kış Oyunları'ndan Rusya ve Belarus'tan gelecek atletlerin girişine izin vermeme kararı aldığı belirtildi. Bunun da bu atletlerin 4 Mart 2022'de başlayacak müsabakalara katılmayacakları anlamına geldiği ifade edildi.

Macaristan Başbakanı Orban ve Rusya Devlet Başkanı Putin

TSİ 10.10 Orban: Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını veto etmeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı getirdiği yaptırımları ülkesinin veto etmeyeceğini vurgulayarak, Ukrayna savaşına karşı AB'nin 27 üyesinin birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Haber sitesi mandiner.hu'ya verdiği mülakatta Orban, Ukrayna'ya yönelik savaşı Budapeşte'nin kesinlikle kınadığını da sözlerine ekledi. Yakın bir geçmişe kadar Macaristan'ın Rusya ile "dengeli ve adil" bir ilişkisi olduğunu belirten Orban, savaşın yeni bir durum yarattığını söyledi. Ukrayna savaşı sonrasında da Rusya ile ilişkilerin devam edeceğine işaret eden Orban, bu nedenle Rusya ile enerji konusunda iş birliğine son verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Strela

TSİ 09.43 dpa: Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füze gönderecek

Alman haber ajansı dpa'nın Ekonomi Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberine göre Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet Strela tipi uçaksavar füze gönderilmesine onay verdi. Söz konusu silahların, eski Doğu Almanya'nın Ulusal Halk Ordusu (NVA) envanterinde bulunan Sovyet yapımı uçaksavarlar olduğu belirtildi. Alman hükümet, çatışma bölgelerine silah gönderilmemesi yönündeki siyasetinde değişiklik yaparak Ukrayna'ya silah desteği verilmesi kararı almıştı. Dpa'nın edindiği bilgilere göre, hangi silahların Ukrayna'ya gönderilebileceği konusunda Savunma Bakanlığı'nın günlerdir incelemeler yaptığı belirtiliyor. Bu arada, hükümet çevrelerinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladığı bin tanksavar ile 500 Stinger tipi hava savunma silahı Çarşamba günü Ukrayna'ya ulaştı.

TSi 09.20 Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturma başlattı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi 39 üye ülkenin başvurusu ile Ukrayna'da savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada şimdiki ve geçmişteki iddiaları kapsayan soruşturmada kanıt toplama işlemlerinin "şimdi başladığını" belirtti. Khan'ın verdiği bilgilere göre, soruşturma 21 Kasım 2013 tarihinden itibaren işlenen suçları kapsıyor. Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 2014 yılında başlamıştı.

Lviv

TSİ 08.57 BM: Ukrayna'dan yedi günde 1 milyon kişi kaçtı

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Rusya'nın saldırılar düzenlediği Ukrayna'dan son yedi gün için 1 milyon kişinin kaçtığını açıkladı. Grandi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece yedi gün içinde 1 milyon sığınmacının Ukrayna'dan komşu ülkelere göçtüğüne tanık olduk" dedi. Grandi, "Ukrayna'daki milyonlarca insan için, hayat kurtaran insan yardımların sağlanabilmesi için silahların susmasının zamanı" ifadelerini kullandı.

Yarım milyondan fazla sığınmacı kabul eden Polonya en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul eden ülke durumunda. Onu Macaristan, Moldova, Slovakya ve Romanya takip ediyor. UNHCR'nin tahminine göre Ukrayna'yı terk eden sığınmacıların sayısı 4 milyona kadar yükselebilir.

TSİ 06.52 Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine Rusya'nın kredi notunu düşürdü. Moody's'ten yapılan açıklamada, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü, bunun faiz ve geri ödemelerde risk yarattığı belirtildi. Daha önce de kredi derecelendirme kuruluşu Finch Rusya'nın kredi notunu düşürmüştü.

Herson'da bir tank

TSİ 05.31 Ukrayna'da gece boyunca hava saldırıları sürdü

Ukrayna'da gece boyunca çok sayıda kentte Rusya'nın hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ukraynalı yetkililer ülkenin güneyindeki liman kenti Herson'un Rus birliklerinin kontrolüne geçtiğini teyit etti. Bölge valisi Gennady Lakhuta Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus "işgalcilerin" kentin bütün semtlerine yayıldığını ve "çok tehlikeli" olduklarını belirtti. Rus ordusu, Herson'da kontrolün sağlandığını Çarşamba sabahı duyurmuştu.

Başkent Kiev'de de çok sayıda patlama meydana geldiği, kentte gece boyunca siren sesleri duyulduğu bildirildi. Ukrayna medyası kentin banliyölerinde çatışmalar yaşandığını, bir Rus uçağının düşürüldüğünü aktardı. Ülkenin doğusundaki Harkov kenti yakınlarındaki İzyum'daki hava saldırısında, bölge yetkililerinin verdiği bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna medyası Harkov'da ise belediye binasına iki roketin düştüğünü duyurdu. Yaklaşık 440 bin nüfuslu liman kenti Mariupol de ise hava saldırıları sonrasında su ve elektriğin kesildiği, ısınma sisteminin hasar gördüğü bildirildi.

AFP, Reuters, dpa/JD, EC

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