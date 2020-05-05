 +++ Canlı Anlatım: Hırvatistan yaz için turist bekliyor | DÜNYA | DW | 06.05.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Hırvatistan yaz için turist bekliyor

Trump, koronavirüsle mücadelenin koordinasyonu için kurulan ve içinde saygın bilim insanları bulunan özel ekibi dağıtıyor. Almanya'da can kaybı 6 bin 996'ya yükseldi. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...

Hırvatistan'da bir sahil

Hırvatistan'da bir sahil

TSİ 12.30 Hırvatistan yaz için turist bekliyor

Hırvatistan'da Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün başındaki isim olan Krunoslav Capak, Hırvatistan'ın koronavirüs krizine rağmen Adriyatik sahillerini turistlere açacağını ancak plajlarda eski alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekeceğini söyledi.

Devlet televizyonu HRT'ye konuşan Capak, "Tabii ki de sahile gideceğiz. Denize girmek için sabırsızlanıyorum. Ama plajlarda izdiham olmayacak" dedi.

Hırvat yetkili "Polis, plaj işletmecileri, belediyeler ve oteller; insanların şezlong ve havlularının birbirlerinin üzerinde olmamasını sağlamak zorunda" diye ekledi.

Ekonomisi büyük oranda turizm gelirlerine bağlı olan Hırvatistan, salgın döneminde AB genelinde bir sağlık protokolü imzalanarak ülkeler arasında daha kolay seyahat edilebilmesini sağlayacak bir uygulamaya geçilmesini istiyor.

TSİ 10.50 Rusya'da yeni vaka sayısı 10 binin altına düşmüyor

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 559 yeni vaka kayda geçerken toplam vaka sayısı 165 bin 929'a yükseldi.

Üst üste dört gün 10 binin üzerinde yeni vakanın görüldüğü ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 86 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. COVID-19 salgınının yeni merkezi hâline gelen Rusya'da resmi verilere göre şu ana kadar bin 537 kişi bu hastalıktan öldü.

TSİ 10.00 Almanya'da can kaybı 7 bine yaklaştı

Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, vaka sayısı ise 947 artışla 164 bin 807 oldu.

TSİ 09.30 Endonezya'da seçimlere korona engeli

Endonezya'da 23 Eylül'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 9 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Sandıkların kurulması hâlinde, Endonezyalılar 9 Aralık'ta dokuz vali ve 37 belediye başkanı dâhil çok sayıda yerel yönetici seçecek.

TSİ 08.00 Hubei'de okullar yeniden açılıyor

Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinde okullar yeniden açılıyor. İlk etapta sadece lise öğrencileri okula gidecek.

Öğrencilerin tamamı önce koronavirüs testinden geçirilecek.

TSİ 02.00 Trump, Beyaz Saray'daki koronavirüsle mücadele ekibini dağıtıyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan ve içinde saygın bilim insanları bulunan özel ekibi dağıtacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, söz konusu ekibin 25 Mayıs'ta kapatılabileceğini ve bu ekibin görevlerinin federal kurumlara dağıtılabileceğini bildirdi.

Koronavirüsle mücadelede koordinasyonu yürüten ekip, Trump tarafından geçen Mart ayında kurulmuştu. ABD Başkanı ekibin başına Pence'i getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, özel ekibin dağıtılmasına ilişkin kararın yanlış yorumlandığını ve artık Beyaz Saray'ın hiçbir şekilde sağlık uzmanlarına başvurmayacakmış gibi bir algı oluştuğunu belirtti. Sözcü, bunun "tamamen yanlış" olduğunu ifade ederek Trump'ın ekonomiyi "yeniden açma" hedefi doğrultusunda verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini söyledi.

Trump, ABD'de Kasım'daki seçimler öncesi salgın önlemlerinden etkilenen ekonomiyi bir an önce yeniden toparlamak uğruna Amerikan halkının sağlığını tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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