+++ Canlı Anlatım-Hükümetten işletmelere kısa çalışma ödeneği

TSİ 19.15 Türkiye'de hükümetten işletmelere kısa çalışma ödeneği

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan, kısmen veya tamamen en az dört hafta süreyle durduran işletmelerde çalışanlara gelir desteği sağlanacağını açıkladı. İşkur'un koşulları tutan işyerleri ve çalışanlar için üç ay maaş desteği vereceğini duyuran Bakanlık'ın açıklamasında, "İstihdam korunacak, çalışanlarımız aylıklarını belli bir oranda alacak. Ödemeler son 12 aylık prime, esas kazançlar üzerinden hesaplanan ortalama brüt kazancın yüzde 60'ıdır" denildi. Başvurular için gerekli bilgilerin iskur.gov.tr adresinden edinilebileceği bildirildi.

TSİ 19.11 İtalya'da yeni vaka sayısında düşüş

İtalya'da 10 Mart'tan bu yana kooronavirüs vaka sayısında tespit edilen en düşük günlük artış yaşandı. İtalyan Sivil Savunma Kurumu'nun verilerine göre koronavirüs vaka sayısı bir önceki güne göre bin 648 kişi artarak 75 bin 528'e yükselirken ölü sayısı 812 kişilik artışla 11 bin 591'e ulaştı. Ölümler ve iyileşen hastalar da eklendiğinde salgının patlak vermesinden bu yana kaydedilen toplam koronavirüs vaka sayısı ise 100 bin sınırını geçerek 101 bin 739'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 620 olarak kaydedildi.

TSİ 19.02 Türkiye'de ölü sayısı 168 oldu

Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre bugün 37 kişi hayatını kaybetti. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en fazla ölüm oldu. Açıklamada bugün 11 bin 535 test yapıldığı ve bin 610 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 10 bin 827'ye ulaştı. Ayrıca 725 hastanın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği açıklandı.

TSİ 18.43 Britanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 408'e yükseldi

Britanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısının 180 kişi artarak bin 408'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 Mart sabahı itibarıyla ülkede teyitli 22 bin 141 koronavirüs vakası bulunuyor.

TSİ 18.12: Alman ordusunda koronavirüs vakaları artıyor

Alman ordusunda koronavirüs vaka sayısının 187'ye yükseldiği bildirildi. Alman Funke medya grubunun haberine göre Alman ordusunda teyitli vakaların yanı sıra korona şüphesi bulunan 767 vaka bulunuyor. Habere göre Alman ordusunda geçen Cuma gününden bu yana teyitli vaka sayısında 36, şüpheli vaka sayısında ise 41 kişilik artış kaydedildi.

TSİ 18.00 Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağı

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde koronavirüs nedeniyle iki hafta önce getirilen sokağa çıkma engelleri genişletildi. Haftasonunda vaka sayısında kaydedilen hızlı artışın ardından hükümet 31 Mart'tan itibaren gece 21.00 ile sabah 6.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağı ihlal edenler için öngörülen para cezası ise 300 euroya yükseltildi. İki hafta önce yürürlüğe sokulan engeller kapsamında gündüz ise vatandaşlar sadece alışveriş gibi ihtiyaçlarını giderebilmek için günde bir kez evlerinden çıkabiliyor. Kıbrıs'ta Pazar gecesi itibarıyla 35 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam koronavirüs vaka sayısı 214'e yükselmişti. Ülkede şimdiye kadar altı kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

TSİ 16.50 Şehirlerarası deniz ulaşımı duruyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot gibi seferlerin bugün saat 17.00'den itibaren durdurulması kararı alındığını bildirdi. Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada yük taşımacılığının ise devam edeceğini kaydetti.

TSİ 16.14 Macaristan'da korona OHAL'i

Macaristan'da koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin hazırladığı tartışmalı olağanüstü hal yasası, parlamentoda üçte ikilik çoğunluğa sahip Fidesz Partisinin oylarıyla kabul edildi. Yasa tasarısı Başbakan Victor Orban'a kapsamlı yetkiler tanıması nedeniyle yoğun tartışmalara neden olmuştu. Orban, OHAL yasası kapsamında süre sınırı bulunmaksızın kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetebilecek.

TSİ 15.35 Türkiye'de 18 şehirdeki 39 yerleşimde karantina

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşimde karantina uygulaması olduğu bildirildi. Karantina kararının il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alındığı kaydedildi. Karantina 18 şehirdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada uygulanıyor. Bakanlık açıklamasında, "Karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır" ifadesine yer verildi.

TSİ 15.00 Fatih Terim taburcu edildi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir haftadır hastanede tedavi gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in taburcu edildiği açıklandı. İstanbul'daki Liv Hospital'dan yapılan açıklamada Terim'in 14 gün evinde karantinada kalacağı kaydedildi. Açıklamada Terim'e yapılan son testin pozitif sonuçlanmasına rağmen, klinik bulgulardaki iyileşme göz önüne alınarak tedavisine evinde devam edilmesine karar verildiği ifade edildi.

TSİ 14.06 Federal hükümet sözcüsü: Mevcut durumda önlemleri hafifletmek için bir neden yok

Almanya’da hükümet sözcüsü Steffen Seibert, mevcut durumda kamusal yaşam ve özel hayata getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi için bir neden olmadığını söyledi. ‘’Bütün önlemlere hafifletilmeksizin ihtiyaçları olduğunu’’ belirten Seibert, alınan önlemlerde hafifletmeye gitmek için virüsün bulaşma oranının hala çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Neredeyse her beş günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını söyleyen Seibert, bu oranın en azından on güne yayılmasının gerektiğini kaydetti.

TSİ 13.44 Bavyera kısmi sokağa çıkma yasağının süresini uzattı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının 19 Nisan’a kadar uzatıldığı açıklandı. Eyalet Başbakanı Markus Söder, alınan önlemlerin daha yeni yeni etkisini gösterdiğini belirterek, enfekte eğrisinde az da olsa iyileşme gözlendiğini söyledi. Söder, bazı Alman siyasilerin koruyucu önlemlerin sonlandırılmasına ilişkin başlattıkları tartışmaların vakitsiz olduğunu belirterek, "yanıltıcı umutlar uyandırmayı gerektirecek bir durum olmadığını" sözlerine ekledi.

TSİ 13.00 Gül: 30 Nisan’a kadar duruşmalar ertelenmiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde alınacak koronavirüs tedbirleriyle ilgili koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak’’ diye konuştu. Bakan ayrıca hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları telefon görüşmelerinde görüntülü görüşebilme imkanını sağlamak adına çalışmaların da başladığını aktardı. Gül, adliye ve icra dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak adına 30 Nisan’a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işlerin ertelendiğini söyledi.

TSİ 12.25 Avusturya’da süpermarketlerde maske takma zorunluluğu

Avusturya yeni tip koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için önlemleri artırıyor. Çarşamba gününden itibaren tüm market zincirleri girişte maske dağıtacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu maskeleri takmanın zorunlu olduğunu belirtti. Orta vadede ise ağzı ve burnu kapatan maskelerin insanların bulunduğu veya birbirleriyle karşılaşabilecekleri her yerde takılması planlanıyor.

TSİ 10:42 İspanya’da vaka sayısı Çin’i geçti

İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı 85 bin 195’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının Çin’de görülen vaka sayısını geride bırakmasıyla İspanya, dünyada ABD ve İtalya’nın ardından en fazla enfekte sayısı bildiren üçüncü ülke oldu. Virüsün ilk kez görüldüğü Çin’de ise güncel vaka sayısı 81 bin 470 olarak bildiriliyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 340’a ulaştığını açıkladı.

TSİ 08:51 Dünya çapında ölü sayısı yaklaşık 34 bine ulaştı

Reuters’ın güncel veri tablosuna göre, dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 720 bini aşarken, ölü sayısı 33 bin 969’a ulaştı. 148 bin 923 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. 2019’un Aralık ayında Çin’de ilk vakanın görülmesinden bu yana virüsün 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldığı belirtiliyor. Reuters’ın veri tablosunda ABD’deki ölü sayısının 2 bin 471’e, vaka sayısının ise 141 bin 136’ya ulaştığı görülüyor. Almanya’daki vaka sayısı ise aynı tabloda 62 bin 95 olarak kaydedilirken, ölü sayısı 541 olarak görüldü.

TSİ 08:42 Wolfsburg Hastanesi yeni hasta alımlarını durdurdu

Wolfsburg Hastanesi’nin yeni hasta alımını durdurduğu açıklandı. Wolfsburg Belediyesi, karara gerekçe olarak hastane çalışanları arasında koronavirüs vakalarının görülmesini gösterdi. Hastaneye başvuran yeni hastaların bölgedeki diğer hastaneler arasında paylaştırılacağı bildirildi. Alımları durdurma kararının çocuk acil servisi ve doğumhaneleri kapsamayacağı belirtildi. Pazartesi akşamı, hastane çalışanlarının devam eden koronavirüs testlerinin sonuçlarının açıklanmasının beklendiği, atılacak bir sonraki adıma sonuçların gelmesinden sonra karar verileceği kaydedildi. Hastanede her hasta ayrı bir odaya alınırken, personelin de tam teşekküllü koruma altında çalıştığı belirtiliyor. Alman basınında çıkan haberlerde, Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Wolfsburg’da nüfusun neredeyse yarısının enfekte olduğu tahmin ediliyor.

TSİ 08:13 Birleşik Krallık’tan umut veren açıklama

Epidemiyologlar, Birleşik Krallık’ta koronavirüs salgınının yayılma hızının yavaşlamak üzere olduğunu tahmin ettiklerini ve antikor testinin birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını açıkladı. Hükümete salgın konusunda danışmanlık yapan Imperial College London’dan Prof. Dr. Neil Ferguson, BBC Radyo’ya İngiltere’de yavaşlamanın ilk işaretlerini gözlemlediklerini söyledi. Ferguson, ülkede nüfusun üçte birinin, hatta yüzde 40’ının şu aşamada hiçbir belirti göstermediğini; ancak ellerindeki verilerin henüz kesin çıkarımlar yapmak için yeterli olmadığını kaydetti. Nüfusun yüzde 2 ila 3’ünün enfekte olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Ferguson, ayrıca geliştirilen antikor testlerinin son onay aşamasında olduğunu ve bunların haftalar sonra değil; birkaç gün içinde kullanıma hazır hale gelmesini umduklarını belirtti.

TSİ 08.08 RKI: Almanya’da vaka sayısı 57 bini geçti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısının 4 bin 751 artışla 57 bin 298’e yükseldiğini açıkladı. Enstitü verilerine göre, COVID-19 hastalığı nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 455’e çıktı.

TSİ 08:02 Güney Kore’den ailelere 740 euroya kadar yardım

Güney Kore’de hükümet, koronavirüsle mücadele kapsamında çok sayıda aileye 740 euroya kadar nakit yardım yapılacağını açıkladı. Devlet Başkanı Moon Jae In, ülke çapında toplam hane sayısının üçte birini oluşturan gelir düzeyi en yüksek kesim hariç tüm ailelerin yardımdan faydalanabileceğini kaydetti. Moon, Nisan ayı sonunda ekstra bir bütçe planlamasını daha parlamentonun onayına sunacağını belirtti.

Devlet Başkanı Moon ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım planladıklarını, bu yardımla söz konusu işletmelerin kısmen sigorta ödemeleri ve elektrik faturalarından muaf tutulacağını söyledi.

TSİ 07.23 Almanya’da tuvalet kağıdı krizi kanalizasyon sistemini tehdit ediyor

Su Ekonomisi Birliği (AöW), Almanya’nın bazı bölgelerinde yaşanan tuvalet kağıdı krizinin kanalizasyon sistemi açısından bir takım riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Handelsblatt’ın haberine göre, tuvalet kağıdı bulamayan tüketiciler ıslak tuvalet kağıdına, kağıt havlu ve mendillere yöneldiklerinden bu durum kanalizasyon sisteminin tıkanmasına neden olabilir. "Alternatif hijyen malzemelerini tuvalete atmayın" uyarısı yapan AöW, bu malzemelerin ağzı sıkıca kapatılan poşetlere konarak çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Arjantin'de sokağa çıkma yasağı polis tarafından denetleniyor

TSİ 04.44 Arjantin sokağa çıkma yasağını uzattı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında sokağa çıkma yasağını Nisan ayı ortasına kadar uzattığını açıkladı. Fernandez, ilk etapta Mart ayı sonuna kadar uygulanması planlanan yasağın Paskalya haftasının bitimine kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

TSİ 02.27 Japonya seyahat yasağını genişletiyor

Japonya seyahat yasağı getirdiği ülkelerin listesini genişletiyor. Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon hükümeti; ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinden gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Japonya bazı Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinden seyahat yasağını da gündemine aldı.

TSİ 01.38 Trump: Ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bu ülke için iyi bir senaryo

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla devreye sokulan ve ilk etapta 15 gün yürürlükte kalması öngörülen düzenlemelerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatacağını açıkladı. Önümüzdeki iki hafta içinde koranavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Trump, ‘'ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bunun ülke için iyi bir senaryo olacağına'' işaret etti.

Reuters,AP / SÖ,BW,GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe