+++ Canlı Anlatım: G7 ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımlar planlıyor 

TSİ 18.00 G7 ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımlar planlıyor

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, G7 ülkelerinin, Ukrayna işgaline son vermemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar planladığını açıkladı. Hayashi açıklamasında, "Rusya’ya Ukrayna’daki saldırıları hemen durdurma ve birliklerini ülkeden çekme çağrısı yaptık. G7 ülkeleri olarak Rusya’nın saldırıları durdurmaması halinde yeni, ağır yaptırım kararları alma konusunda hemfikiriz" dedi.

TSİ 17.57 Blinken: Bu savaşı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin Ukrayna’daki savaşı durdurmak için ne gerekiyorsa yaptığını söyledi. Blinken AB ülkelerinden meslektaşlarıyla bir araya geldiği Brüksel’de AB’yi Rusya’ya karşı attığı adımlar nedeniyle övdü. Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin’in tercih etttiği savaşla karşı karşıyayız. Sebepsiz, haksız ve insanlar için korkunç sonuçlar doğuran bir savaş. Anneler, babalar, çocuklar için" dedi. Blinken AB ile işbirliğinin önemine de dikkat çekerek, "Bu savaşı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bu nedenle aramızdaki koordinasyon hayati önem taşıyor" diye konuştu.

TSİ 17.30 Almanya Başbakanı Schoz Putin’le görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alman Hükümeti Basın ve Enformasyon Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bir saat süren görüşmede Scholz’un endişelerini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, Almanya Başbakanı'nın Putin’e, operasyonları derhal sona erdirme ve çatışmaların olmadığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını sağlama çağrısı yaptığı bildirildi. Putin’in ise görüşmede Almanya Başbakanı’na Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin hafta sonunda üçüncü tur görüşmeleri yapacağı bilgisini verdiği kaydedildi.

Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin’in Scholz’e Ukrayna’nın bir sonraki müzakere turunda "makul ve yapıcı" bir tavır almasını umut ettiğini söylediği belirtildi. Putin'in ayrıca, Rusya’nın tüm taleplerinin yerine getirilmesi şartıyla Ukrayna ile diyaloğa açık olduğu aktarıldı.

TSİ 17.05 BM: Ukrayna’da ölen sivillerin sayısı 331’e yükseldi

BM Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da 331 sivilin öldüğünü, 675’inin de yaralandığını açıkladı. BM İnsan Hakları Konseyi’nden yapılan açıklamada, ölenlerden 19’unun çocuk olduğu belirtilerek gerçek ölü sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğu vurgulandı. BM’den dün yapılan açıklamada ölen sivillerin sayısı 249 olarak açıklanmıştı. Kurbanların büyük bölümünün ağır topçu ateşi ve roket ve füze saldırıları sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

TSİ 16.24 İsviçre Bankacılar Birliği’ndan Rus bankalarına yaptırım

İsviçre Bankacılar Birliği (SBVg) Rusya’nın Ukraya’yı işgali nedeniyle iki Rus bankasına yaptırım kararı aldı. Bankacılar Birliği’nden yapılan açıklamada Rus Gazprombank ile Sberbank’ın birlikten çıkarıldığı duyuruldu. Birlik İsviçre hükümetinin Rusya’ya yaptırım kararını da destekliyor.

TSİ 15.55 Stoltenberg: NATO Rusya ile bir savaş istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna Savaşı’na dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günler büyük olasılıkla daha kötü geçecek" dedi. NATO dışişleri bakanlarının Brüksel’deki toplantısının ardından açıklama yapan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı derhal sonlandırma, birlikleri Ukrayna'dan çekme ve müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. "NATO Rusya ile bir savaş istemiyor" diyen Stoltenberg savaşın Ukrayna dışına yayılmaması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

TSİ 14.45 Çavuşoğlu: Lavrov ve Kuleba’yı Antalya’da bir araya getirmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koşulların el vermesi halinde Antalya Diploması Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı bir araya getirmek istediklerini söyledi. NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel’de NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıya katılan Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da kalan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye tahliyesi için de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

TSİ 15.11 AB Komisyonu, Rusya ve Belarus ile çevre ve bilim alanlarındaki iş birliğini askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya ile çevre koruma ve araştırma alanlarındaki iş birliğini askıya aldı. AB Komisyonu'ndan cuma günü yapılan açıklamada, Rusya ve müttefiki Belarus ile milyonlarca euroyu bulan iş birliklerinin durdurulduğu belirtildi. AB, Rusya'da sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen 178 milyon euroluk sekiz projeye fon sağlıyordu. Belarus'ta ise toplam 257 milyon euroluk iki proje AB tarafından destekleniyordu. AB Komisyonu, Rusya ile araştırma, bilim ve inovasyon alanlarında yürütülen iş birliklerinin de şimdilik sona erdirildiğini duyurdu.

TSİ 14.37 Putin: Komşularımıza karşı kötü niyet taşımıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere seslenerek tansiyonu yükseltmeme çağrısında bulundu. Putin televizyonda yaptığı açıklamada, "Komşularımıza karşı kötü niyet taşımıyoruz. Ve onlara gerilimi artırmamalarını, kısıtlamalar getirmemelerini tavsiye ederim. Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeyi de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. "Biz ilişkilerimizi zorlaştırmak veya kötüleştirmek için neden görmüyoruz" diyen Putin, bütün eylemlerinin "dostane olmayan, Rusya Federasyonu'na karşı faaliyetlere bir yanıt" olduğunu ifade etti.

TSİ 14.20 BM, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini incelemek için komisyon kuracak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan ve bu saldırılar sırasındaki insan hakları ihlali iddialarının araştırılması için bir komisyon kurulmasını öngören karar tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. Cuma günü Cenevre'de yapılan oylamada Konsey'e üye 47 ülkenin 32'si lehte, 2'si aleyhte oy kullanırken, 13 ülke de çekimser kaldı. Oylamada, Rusya'nın yanı sıra Eritre karar tasarına karşı oy kullandı. Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Yevheniya Filipenko, oylama öncesindeki açıklamasında "Rusya'nın işlediği suçların belgelenebilmesi ve soruşturulması ile sorumluların bulunabilmesinin" ortak görev olduğunu söyledi. Rusya ise sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları reddediyor.

TSİ 14.05 Ukrayna: Mıkolayiv'de Rus birliklerin ilerlemesi durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin askeri danışmanı Oleksiy Arestoviç, ülkenin güneyindeki Mıkolayiv kentinde Rusların ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı. Arestoviç'in açıklamasından kısa bir süre önce yerel yetkililer ise Rus birliklerinin kentteki tersaneye girdiğini duyurmuştu. Arestoviç, "Düşmanın saldırılarının geleceğine ilişkin temkinli bir iyimserlik içinde olabiliriz, diğer bölgelerde de durduracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TSİ 13.17 UAEK: Zaporijya nükleer santralinde reaktör hasar görmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer güç santrali tesislerindeki bir binanın vurulmasının ardından reaktörlerin hasar görmediğini söyledi. Grossi, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında nükleer tesislerin Rus füzesi ile vurulduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Grossi, Ukraynalı personelin nükleer tesislerin faaliyetini sürdürmesini sağladığını ancak santral kontrolünün Rus güçlerinde olduğunu kaydetti. Grossi, ayrıca Ukrayna'daki Zaporijya nükleer tesislerine giderek incelemelerde bulunmaya da hazır olduğunu bildirdi. Bu konuda Ukraynalı ve Rus yetkililerle temasta olduğunu belirten Grossi, çabalarını siyasi bir arabuluculuğu hedeflemediğini, sadece Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine odaklandığını ifade etti.

TSİ 12.42 Zelenskiy: Şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada ise çatışmalarda 498 Rus askerinin öldüğü belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı televizyondan yayınlanan konuşmasında doğrudan Rus halkına seslenerek, Zaporijya nükleer güç santraline yönelik saldırının ve santrale Rus güçleri tarafından el konulmasının protesto edilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Rus halkı, size seslenmek istiyorum: Bu nasıl mümkün oluyor? 1986 yılında Çernobil felaketine karşı birlikte mücadele etmiştik" şeklinde konuştu.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısını yineleyen Zelenskiy, sadece uçuşa yasak bölgenin Rus ordusunun nükleer tesisleri bombalamasını engelleyebileceğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın kasten alt yapıyı ve yerleşim yerlerini bombaladığını öne sürdü.

TSİ 12.38 Çernihiv'deki saldırılarda can kaybı 47'ye çıktı

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yönelik Rusya'nın dün düzenlediği hava saldırılarında Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre 47 kişi yaşamını yitirdi. Dün yapılan açıklamalarda ülkenin kuzeyindeki kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 33 olarak bildirilmişti.

AFP,dpa,Reuters / JD,HT,EC,ET

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