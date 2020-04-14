 +++ Canlı Anlatım: Güney Kore′den normalleşme sinyali | DÜNYA | DW | 19.04.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Güney Kore'den normalleşme sinyali

Güney Kore hükümeti, yeni tespit edilen vakalardaki azalmayla birlikte, ülkede toplumsal hayatı kademeli olarak normale döndürecek kararlar aldı. Almanya ise salgınla ilgili Çin'den şeffaf açıklamalar bekliyor.

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TSİ 11:05 Güney Kore'den normalleşme sinyali

Güney Kore'de yeni tespit edilen vakalardaki azalmayla birlikte ülkede yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Hükümetin aldığı karar uyarınca ibadethanelerin sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tekrar açılacağı ve spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmak koşuluyla tekrar başlayacağı açıklandı. Ancak ülkedeki sosyal mesafe kuralları 16 gün daha devam edecek. Güney Kore'deki COVID-19 vakası 10 bin 661 olarak kaydedilirken şu ana kadar toplam 234 kişi hayatını kaybetti.

TSİ 10.48 Almanya Çin'den açıklama bekliyor

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Çin yönetiminin koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini ifade etti. "Çinliler, dünya çapındaki bu krizle ilgili olarak tamamen şeffaf olmak zorunda. Özellikle de virüsün ortaya çıkışı hakkında" diyen Müller, "Virüs Vuhan kentinde ilk görüldüğü anda Çin'in konuyu uluslararası bilgi alışverişine açması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.40 Avustralya’dan Çin ile ilgili soruşturma talebi

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıkışı ile ilgili olarak soruşturma talebinde bulundu. "Koronavirüs ile ilgili konular, bağımsız bir araştırma gerektiren konular ve ben bunu yapmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Bakan Payne, ülkesi Avustralya'nın bu konuda ısrarcı olacağını, ancak Çin'in şeffaflığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti. 

TSİ 08.10 Almanya’da vaka sayısı 140 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 458 artarak 139 bin 897’ye yükseldi. Aynı süre içinde 184 kişinin hayatını kaybetmesiyle, COVID-19 hastalığından yaşamını yitirenlerin toplam sayısı da 4 bin 294’e çıktı. Öte yandan Enstitü, sağlığına yeniden kavuşanların sayısının ise yaklaşık 88 bin olduğunu duyurdu.

Reuters / ET,ÇÖ,BW
© Deutsche Welle Türkçe

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