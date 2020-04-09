+++Canlı Anlatım- Gül: Üç hükümlü hayatını kaybetti

TSİ 13.20 Gül: Üç hükümlü hayatını kaybetti

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, beş açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konulduğunu, üç hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Gül, kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini söyledi. Koronavirüs salgınına ilişkin durum hakkında bilgi veren Gül, “14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır” şeklinde konuştu.

TSİ 12.48 İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısındaki düşüş sürüyor

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısında azalma kaydedildi. İspanya Sağlık Bakanlığı Pazar gününden Pazartesi gününe dek 517 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu rakam önceki günlerde daha yüksekti. Böylece ülkede salgında ölenlerin sayısı 17 bin 489'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 3 bin 477 artarak 169 bin 496'ya çıktı.

TSİ 12.40 İran'da ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüsten 111 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükselmiş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre salgına yakalananların sayısı 24 saat içinde bin 617 artarak 73 bin 303'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 45 bin 983 olarak açıklandı.

TSİ 11.00 Rusya’da 2 bin 558 yeni vaka

Rusya'da 2 bin 558 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, bir günde kaydedilen en yüksek rakam. Rusya Korona Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, salgına yakalananların toplam sayısı 18 bin 328 olarak açıklandı. Rusya'da resmi rakamlara göre 148 kişi hastalıktan yaşamını yitirdi.

TSİ 10.25 Güney Kore'den ABD'ye 600 bin test kiti

Güney Kore‘nin ABD’nin istediği Covid-19 test kitlerinin ilk bölümünü yolladığı bildirildi. Seul’deki hükümet çevrelerine dayandırılan habere göre 600 bin test kiti ABD’ye ait bir uçak tarafından teslim alındı. ABD Başkanı Donald Trump Mart sonunda bir telefon görüşmesinde Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae’den test kiti gönderilmesini istemişti. Güne Kore daha önce aralarında Los Angeles’in de bulunduğu birçok ABD kentine talep olmaksızın test kiti yollamıştı.

TSİ 09.21 Trump'ın danışmanı hükümeti eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın konusundaki danışmanı virolog Anthony Fauci ABD’nin virüs krizine geç tepki verdiği yönünde New York Times’da çıkan haberi teyit etti. CNN’e konuşan Fauci, kamuya ait kurumlar daha erken kapatılmış olsaydı, bunun hayat kurtarabileceğini söyledi. Virolog isim söylemese de kamuda önlemlerin alınması konusunda başlangıçta büyük bir direncin olduğunu belirterek Başkan Trump’a işaret etti. New York Times Başkan Trump’ı virüs krizinde geç harekete geçmekle suçlamış, Trump ise gazetenin haberini “Yalan Haber“ olarak nitelendirmişti. ABD’de salgında ölenlerin sayısı 22 bine ulaştı.

TSİ 07.15 Almanya'da salgına yakalananların sayısı artı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 537 artarak 123 bin 16'ya yükseldi. Son 24 saat içinde 126 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgında iyileşenlerin sayısı artarak 64 bin 300'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bir gün önce 60 bin 200 olarak açıklanmıştı.

TSİ 06.00 Çin'de yeni 108 vaka

Çinli yetkililer Pazar günü 108 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu, son beş haftanın en yüksek rakamı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun ülkeye giriş yapanlar olduğunu duyurdu. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 160'a, ölenlerin sayısı ise 3 bin 341'e ulaştı.

TSİ 05.00 En fazla can kaybı ABD'de

Reuters'in haberine göre koronavirüsten en fazla can kaybı ABD'de yaşandı. Pazar akşamına dek yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bine yaklaştı. Son dört günde çoğu New York'ta olmak üzere günlük 2 bin yeni vaka tespit edildi.

Reuters / HT,JD

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