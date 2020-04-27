 +++Canlı Anlatım- Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması | DÜNYA | DW | 30.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

+++Canlı Anlatım- Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması

Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması. Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi. Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti. Koronavirüsle ilgili günün öne çıkan gelişmeleri...

default

TSİ 08.38 Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması

Fransa'da GSYİH'nın yılın ilk üç aylık çeyreğinde yüzde 5,8 oranında düşüş kaydettiği bildirildi. Milli İstatistik Kurumu, ülkenin resmen resesyona girdiğini teyit ederek daralmanın büyük ölçüde Mart ayı ortasında koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya sokulan kısıtlayıcı önlemlerden kaynaklandığını bildirdi. 2020'nin ilk çeyreğindeki verilerin, GSYİH kayıtlarının çeyrekler bazında tutulmaya başladığı 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi. Fransa'da 2019'un son çeyreğinde de GSYİH'da yüzde 0,1'lik düşüş kaydedilmişti.

TSİ 07.40 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi

Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde bin 478 artarak 159 bin 119'a yükseldi. 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı da 6 bin 288'e ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da bir günde 3 bin 100 kişi artarak 123 bin 500 olarak kaydedildi. Bulaştırma katsayısı ise 0,75'e geriledi. Bu, koronavirüslü on kişinin virüsü ortalama 7,5 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için katsayının 1'in altında olması gerekiyor.

TSİ 06.11 Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti

Koronavirüsün yayılmasında Çin hükümetinin sorumluluğu bulunduğuna dair suçlamalar ve uluslararası soruşturma çağrıları Batı dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Çin'den konuyla ilgili tartışmalara tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuşeng, Çin'in suçlu olduğu varsayımından yola çıkacak her tür uluslararası soruşturmaya karşı olduklarını belirterek "Çin'i damgalama amaçlı siyasi soruşturmalara kararlılıkla karşı çıkacaklarını" söyledi.

BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Coronavirus USA New York Leichen Transport mit Gabelstapler

Koronavirüs bulaşan insan sayısı 3 milyonu geçti  27.04.2020

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı işbaşı yaptı. Pekin ve Şangay'da öğrenciler okula döndü. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Italien Rom | Coronavirus | Reportage Esma Cakir | Engelsburg

"Virüs gücünü yitirdi ama açlıktan ölmemize az kaldı" 28.04.2020

Avrupa'da koronavirüsten en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da 4 Mayıs’ta başlayacak ikinci aşamaya dair halk endişeli. Bu kez de geçim mücadelesi vermek zorunda olduklarını anlatıyorlar. Roma'dan Esma Çakır'in haberi:

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Türkiye'de koronavirüse 95 kurban daha 27.04.2020

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 95 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 2 bin 900'a yükseldi. Virüs 112 bin 261 kişiye bulaştı, 33 bin kişi hastalığı yendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rusya, İran'a nükleer yakıt sevkiyatı yapııyor

Rusya’dan İran’a nükleer yakıt

Rusya, İran ile nükleer enerji alanındaki işbirliğine büyük önem atfedildiğine dikkat çekerek, Buşehr santraline nükleer yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme.  