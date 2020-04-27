+++Canlı Anlatım- Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması

TSİ 08.38 Fransa ekonomisinde 70 yılın en büyük daralması

Fransa'da GSYİH'nın yılın ilk üç aylık çeyreğinde yüzde 5,8 oranında düşüş kaydettiği bildirildi. Milli İstatistik Kurumu, ülkenin resmen resesyona girdiğini teyit ederek daralmanın büyük ölçüde Mart ayı ortasında koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya sokulan kısıtlayıcı önlemlerden kaynaklandığını bildirdi. 2020'nin ilk çeyreğindeki verilerin, GSYİH kayıtlarının çeyrekler bazında tutulmaya başladığı 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi. Fransa'da 2019'un son çeyreğinde de GSYİH'da yüzde 0,1'lik düşüş kaydedilmişti.

TSİ 07.40 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 159 bin 119'a yükseldi

Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde bin 478 artarak 159 bin 119'a yükseldi. 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı da 6 bin 288'e ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da bir günde 3 bin 100 kişi artarak 123 bin 500 olarak kaydedildi. Bulaştırma katsayısı ise 0,75'e geriledi. Bu, koronavirüslü on kişinin virüsü ortalama 7,5 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için katsayının 1'in altında olması gerekiyor.

TSİ 06.11 Çin uluslararası soruşturma çağrılarını reddetti

Koronavirüsün yayılmasında Çin hükümetinin sorumluluğu bulunduğuna dair suçlamalar ve uluslararası soruşturma çağrıları Batı dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Çin'den konuyla ilgili tartışmalara tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yuşeng, Çin'in suçlu olduğu varsayımından yola çıkacak her tür uluslararası soruşturmaya karşı olduklarını belirterek "Çin'i damgalama amaçlı siyasi soruşturmalara kararlılıkla karşı çıkacaklarını" söyledi.

BK,JD

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