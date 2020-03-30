+++Canlı Anlatım: Ford 4 Mayıs'a kadar üretim yapmayacak

16.44 Suudi Arabistan'dan işsizliğe karşı 2,4 milyar dolarlık güvence

Suudi Arabistan yönetimi, özel sektörde işten çıkarmaların önüne geçmek için 2 milyar 400 milyon dolarlık bir program açıkladı. Kral Selman'ın talimatıyla işveren, bir Suudi vatandaşını işten çıkarmak yerine maaşının yüzde 60'ının üç aylığına sosyal sigortalar tarafından ödenmesini talep edebilecek.

TSİ 16.17 Rusya nakliye uçuşlarını durduruyor

Rusya'nın ülke dışındaki Rusları geri getirme operasyonlarını geceyarısından itibaren durduracağı bildirildi. Interfax ajansında yayınlanan haberde nakliye uçuşlarının durduruluş sebebiyle ilgili bilgi verilmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada yurt dışındaki 25 bin Rus'un evlerine dönebilmek için yardım istediğini açıklamıştı.

TSİ 15.14 Ford'da üretime verilen ara 4 Mayıs'a kadar uzatıldı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, Avrupa'da üretime verilen aranın 4 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ford Avrupa Direktörü Stuart Rowley, önümüzdeki ay durumun daha iyileşmesini umduklarını ve hükümetlerin direktifleri doğrultusunda hareket edeceklerini bildirdi. Ford Mart ayı ortasında Almanya'da Köln ve Saarlouis, İspanya'da Valencia ve Romanya'daki Craiova tesislerinde üretime ara verdiğini duyurmuş, ardından Britanya'daki iki üretim tesisinde de üretim durdurulmuştu.

TSİ 14.50 Britanya'da vaka sayısı 3 bin 605'e yükseldi

Britanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi. Kraliçe Elizabeth'in Pazar günü televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi. Ülkede koronavirüs vakalarında doruk noktasına Pazar günü ulaşılması bekleniyor.

TSİ 14.05 Johnson karantinayı sürdürüyor

Geçen Cuma günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karantinasının sürdüğü bildirildi. Johnson yayınladığı görüntülü mesajda kendisini daha iyi hissettiğini, ancak ateş gibi semptomların hafif bir şekilde devam ettiğini, bu nedenle karantinada kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

TSİ 13.11 - İspanya’da bir günde 932 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden İspanya’da, son 24 saat içinde 932 kişi daha hayatını kaybetti. İspanyol yetkililer perşembe günü de 950 kişinin aynı süre zarfında öldüğünü duyurmuştu. Bu veriler ışığında İspanya’da korona krizinin başlamasından bu yana ilk kez, bir günde ölen hasta sayısında, bir önceki güne düşüş yaşanmış oldu. Ülkedeki tescilli vaka sayısı ise 117 bin 710.

TSİ 12.53 - Londra’da korona hastanesi açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, koronavirüsün sebebiyet verdiği akciğer hastalığı COVİD-19’dan muzdarip kişilerin tedavisi için, kentin Docklands semtindeki kongre merkezinin içine inşa edilen hastane iki haftalık çalışmaların ardından bugün açıldı. İlk etapta 500 hastanın aynı anda tedavi edilebileceği hastanenin kapasitesinin kısa zaman içinde 4 bine çıkarılması planlanıyor. İngiltere hükümeti ülke çapında, sadece COVİD-19 hastalarına hizmet verecek beş hastane daha oluşturacak.

TSİ 12.36 - Merkel yeniden ofisinde

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel‘in 14 günlük ev karantinasının ardından bugün yeniden başbakanlığa gelerek, çalışmalarını ofisinden yürütmeye başladığını bildirdi. Merkel, koronovirüs testelerinin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak ev karantinasında kalmayı tercih etmişti.

TSİ 11.04 - TFF: Ligler en erken Haziran ayında oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mart’ta koronavirüs salgınına karşı önlem amacı ile durdurulan liglerin en erken Haziran ayı başında yeniden oynanmaya başlanabileceğini duyurdu. TFF’nin ilgili açıklamasında, "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca liglerin nasıl devam edeceği ile ilgili 10 ayrı seçenekli senaryo plan ve programın hazır olduğu bildirildi.

TSİ 10.19 - ABD’de tarihi ekonomik çöküş endişesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley, ABD ekonomisinin korona krizi nedeni ile, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşü yaşayacağını öne sürdü. Bankanın yaptığı analizlere göre Amerikan gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH), 2020 sonunda yüzde 5,5 oranında düşüş kaydedilecek. Nisan ayında başlayan senenin ikinci çeyreğinde ise bu düşüşün yüzde 38 olması bekleniyor. Morgan Stanley raporunda, ülkedeki işsizliğin de ilkbahar döneminde yüzde 15,7’ye tırmanacağı öngörüsünde bulunuluyor.

TSİ 09.08 - Korona krizi karbondioksit emisyonunu düşürüyor mu?

Karbondioksit emisyonu konusunda, küresel çapta dikkate alınan analizler hazırlayan, "Global Carbon Projects" adlı organizasyonun yöneticisi Rob Jackson, koronavirüs krizinin karbondioksit emisyonuna olumlu etki edeceğini ifade etti. Jackson, sene sonunda söz konusu emisyonda, geçen yıla oranla yüzde beş oranında bir düşüşün kendini şaşırtmayacağını belirtti. Son 50 yılda yaşanan, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, petrol ve finans krizleri gibi olaylardan hiçbirinin, karbondioksit salınımına korona krizi kadar etki etmediğini belirten Rob Jackson, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşün bu sene kaydedilebileceğini öne sürdü. Karbondioksit emisyonundaki son düşüş, küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılında kayıtlara geçmiş ve bu düşüş yüzde 1,4 oranında olmuştu.

TSİ 08.52 – EPDK elektrik ve doğal gaz sayaçlarını üç ay okumayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), koronavirüs salgını sebebiyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını önümüzdeki üç ay boyunca okumama kararı aldı. Bu üç ay içinde abonelere, geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapan EPDK’nin bu uygulaması,

karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.

TSİ 07.35 - Almanya’da ölü sayısı bini geçti

Robert Koch Enstitüsü‘nün koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı son rakamlara göre Almanya’da, koronavirüsün yol açtığı solunum yolları ve akciğer hastalığı COVİD 19’dan ölenlerin sayısı, bir önceki güne göre 145 kişi artarak 1017’ye yükseldi. Vaka sayısının ise son 24 saatte, Almanya çapında 6 bin 174 artarak 79 bin 696’ya çıktığı bildirildi.

TSİ 05.44 - Çin’in Vuhan kentinde 31 yeni koronavirüs vakası

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ulusal sağlık kurumu, koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da 31 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca dört kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin’de toplam vaka sayısı 81 bin 620’ye, bu virüsün neden olduğu COVİD-19 akciğer hastalığından ölenlerin sayısı da 3 bin 322’ye yükseldi.

TSİ 03.42 - Rusya'dan ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump hükümetinin üst düzey bir temsilcisi, Rusya'nın koronavirüs ile mücadele için gönderdiği tıbbi malzemelerin ücretinin ödeneceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya ABD'ye, 60 ton ağırlığında tıbbi malzeme göndermiş, aralarında solunum cihazları ve koruyucu maskelerin yanı sıra pek çok farklı malzemenin bulunduğu paketin hibe mi olduğu, yoksa ücreti karşılığında mı gönderildiği konusunda da bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu sevkiyatı teslim almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Reuters / ET,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe