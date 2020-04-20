 +++Canlı Anlatım: Evde kalmak ev içi şiddeti tırmandırıyor | DÜNYA | DW | 22.04.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Evde kalmak ev içi şiddeti tırmandırıyor

Koronavirüs tehdidi sürüyor. Dünya genelinde 2,5 milyondan fazla insana bulaşan virüs 177 bin can aldı. 681 bin kişi ise hastalığı yenmeyi başardı. Pandemide günün öne çıkan gelişmeleri...

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TSİ 08.10 Evde kalmak ev içi şiddeti tırmandırıyor

Koronavirüs salgınının hızını kesmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ev içi şiddet olaylarında artışa yol açtı. Almanya'da ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik faaliyet gösteren danışma ve yönlendirme hattına çok sayıda başvurunun yapıldığı belirtildi. Aile Bakanı Franziska Giffey'in sözcüsü, geçtiğimiz hafta telefon hattına gelen ihbarlarda iki hafta öncesine göre yüzde 17,5 artış olduğunu söyledi. Sözcü, benzer karşılaştırmaların düzenli olarak yapıldığını belirterek son zamanlarda kaydedilen artışın belirgin olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Giffey de hafta başında korona kriziyle bağlantılı olarak telefon hattına yönelik ilginin arttığını belirtmiş, ailelerin özellikle sınırlı bir alanda stres altında yaşamalarının ev içi şiddeti tırmandırdığını kaydetmişti.

TSİ 07.05 Salgında son durum

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılan yeni tür koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı hız kesmiyor. Pandemiyle ilgili verileri derleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla ABD'de 45 bin 63, İtalya'da 24 bin 648, İspanya'da 21 bin 282, Fransa'da 20 bin 796, İngiltere'de 17 bin 337 ve Almanya'da 5 bin 86'ya çıktığını açıkladı. JHU, Türkiye'de salgından dolayı şimdiye dek 2 bin 259 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Üniversite dünya genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısını ise 177 bin 445 olarak açıkladı.

DW,dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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