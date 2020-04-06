+++Canlı Anlatım- Euro Grubu İtalya'ya yardımda uzlaşamadı

TSİ 10.20 Euro Grubu İtalya'ya yardımda uzlaşamadı

Euro Grubu maliye bakanları koronavirüs pandemisinin ekonomik açıdan olumsuz etkilediği İtalya ve benzer durumdaki diğer ülkelere yardım konusunda uzlaşmaya varamadı. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, konu ile ilgili müzakerelerin 16 saatten fazla sürdüğünü ve gece yarısı kesildiğini söyledi. Görüşmelere Perşembe günü devam edilmesine karar verildi.

TSİ 09.15 ABD, İran'ın IMF'den talep ettiği krediyi bloke edecek

ABD, İran'ın koronavirüs kriziyle mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan talep ettiği 5 milyar dolarlık acil krediyi engellemeyi planlıyor. ABD yönetimi, İran hükümetinin banka hesaplarında hâlâ milyarlarca dolar bulunduğunu ileri sürüyor. ABD, IMF fonlarından İran'a aktarma yapıldığı taktirde bu paraların pandemiyi durdurmak yerine Ortadoğu'daki militan gruplara yönlendirilmesinden endişe ediyor. ABD'li üst düzey bir yetkili, "İranlı yöneticilerin insani yardım için tahsis edilen fonları kendi ceplerine ve terörist temsilcilerine aktarma konusunda uzun bir geçmişi var" diye konuştu.

TSİ 07.50 Vuhan'da izolasyon tamamen kaldırıldı

Koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'deki Vuhan kentinde 76 gün süren izolasyon gece yarısı kaldırıldı. 11 milyonluk kentten ilk tren yerel saatle 00.50'de hareket etti. Bu saatten itibaren kenti diğer yerleşim merkezleriyle bağlayan otobanlar da yeniden trafiğe açıldı. Binlerce kişi otomobillerle kentten ayrıldı. Vuhan kentinde salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Çinli yetkililer sokağa çıkış kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmıştı. Ancak sağlık uzmanları salgının yeniden yayılma olasılığı bulunduğunu belirterek, halktan gerekli olmadıkça mahallelerini veya şehri terk etmemelerini istedi.

TSİ 07.15 ABD'de bir günde iki bine yakın kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Johns-Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre salgın ABD'de son 24 saatte bin 939 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece epideminin ortaya çıkmasından sonra bir ülkede bir gün içerisinde en yüksek ölüm vakası kaydedildi.

Salgın Avrupa'da da etkisini sürdürüyor. Fransa'da ölü sayısı 10 bin 328'i buldu. İtalya'da ise can kayıplarında hafif artış görüldü. Son 24 saatte 604 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şimdiye kadar 17 bin 127 kişi Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

dpa,AFP.DW/TY,BK

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