+++ Canlı Anlatım: Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğiz

TSİ 20.07 Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez" gördüklerini belirterek, "Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir" ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda da "Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir" diyen Erdoğan "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz" ifadelerine vurgu yaptı.

TSİ 19.30 Ukrayna ve Rusya arasında ikinci tur görüşmeler planlanıyor

Ukrayna ile Rusya arasında bugün Belarus'ta yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna heyetinden verilen bilgilere göre, heyetler ülkelerine dönüyor. Ukrayna heyetinden Mykhailo Podolyak, her iki tarafın da müzakere gerektiren bazı konuları gündeme getirdiğini ve görüşmelerin ikinci turunun yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinski de, görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Belarus'taki görüşmeye katılan Rus ve Ukrayna heyetleri

TSİ 19.29 Ukrayna, AB üyeliği için resmen başvurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için resmi başvuruya imza attığını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus güçlerinin işgaline karşı kendini savunduğu bir dönemde AB'nin Ukrayna'nın üyeliği konusunda derhal, özel bir süreç ile karar vermesi talebinde bulundu.

TSİ 19.09 Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi

Rus Tass ajansı görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında Belarus'ta yapılan görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.

TSİ 19.07 Fransa: Putin, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırıların sona erdirilmesine ön koşul olarak Ukrayna'nın askeri güçten arındırılmasını ve ilhak ettiği Kırım'ın Rusya topraklarının bir parçası olarak tanınmasını talep etti. Açıklamaya göre, Putin ayrıca Ukrayna hükümetinin "Nazilerden temizlenmesini" ve Ukrayna'nın "tarafsız" bir statüye sahip olmasını istedi.

TSİ 19.02 İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

İngiliz hükümeti Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Dışişleri Bakanı Liz Truss, bütün Rus bankalarının varlıklarının dondurulacağını belirtti. İngiltere'nin müttefikleriyle birlikte hareket edeceğini belirten Truss, bu adımın Rusya devletinin İngiltere'de borçlanmasını önleyeceğini, bütün Rus şirketlerinin İngiliz sermaye piyasalarına erişimini engelleyeceğini ifade etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da, Rusya bayraklı hiçbir gemiye limanlara yanaşma izni verilmeyeceğini açıkladı. "Uluslararası ticaret açısından denizcilik sektörü çok önemlidir" diyen Shapps, Rusya'nın ekonomik çıkarlarını kısıtlayarak üstlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

TSİ 18.25 dpa: FIFA, Rusya'yı müsabakalardan men etmeye hazırlanıyor

Alman haber ajansı dpa, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı tüm müsabakalardan men etmeye hazırlandığını duyurdu. Rusya'nın müsabakalardan men edilmesi halinde, milli futbol takımı Mart ayında yapılacak play-off maçlarına ve bu yılın sonunda Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacak. Kesin kararın bu akşam açıklanması bekleniyor. FIFA, dün akşam da Rusya topraklarında uluslararası hiçbir futbol karşılaşmasının yapılmaması kararı aldığını açıklamıştı.

TSİ 17.50 Köln'de karnaval yerine Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü

Almanya'nın Köln'de kentinde yapılan geleneksel karnaval geçidi (Pembe Pazartesi) yerine Ukrayna ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Karnaval geçidi için planlanan güzergah üzerinde gerçekleşen yürüyüşe medyada yer alan haberlere göre yaklaşık 250 bin kişi katıldı. Köln Karnaval Komitesi hedeflerinin "Ukrayna'daki savaşa karşı açık bir mesaj vermek" olduğunu duyurdu. Ellerinde sarı ve mavi renklerdeki Ukrayna bayrağı taşıyan, bazıları geleneksel karnaval kostümü giymiş katılımcılar "Putin'i durdur," "Ukrayna'ya özgürlük" yazılı pankartlar taşıdılar.

Köln'de karnaval kutlaması yerine Ukrayna ile dayanışma gösterisi düzenlendi

TSİ 17.47 Borrell: Ukrayna'ya askeri destek artarak sürecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna'nın AB'den istihbarat desteği talep ettiğini söyledi. Borrell Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Madrid'teki uydu merkezinden Rusya'nın askeri hareketliliğine ilişkin istihbarat bilgileri talep ettiğini, AB'ye üye ülkelerin Ukrayna'ya ikili askeri desteği artarak sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Borrell, Belarus'un yanı sıra Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile işbirliği yapanlara yaptırımların artırılacağını belirtti. Rusya'ya yönelik yaptırımların kendilerine de zarar vereceğini ifade eden Borrell, ancak bunun bedelini ödemeye hazır olduklarını kaydetti. Borrell, Ukrayna'da çok sayıda sivil yaşamını yitirdiğini de sözlerine ekledi.

TSİ 16.58 THY'nin Ukrayna ve Moldova uçuşları 15 Mart'a kadar iptal

Ukrayna'nın 24 Şubat'ta hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı. THY'den yapılan açıklamada, Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiği, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcuların bilet değişiklik ve iade haklarının bulunduğu duyuruldu. Havayolu şirketi bu iki ülke dışında Soçi (Rusya), Rostov (Rusya) ve Minsk (Belarus) uçuşlarını da 2 Mart'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

THY'nin Ukrayna ve Moldova uçuşları 15 Mart'a kadar iptal.

TSİ 16.43 İsviçre'den AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uygulama kararı

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ve dünyadaki birçok kriz ve çatışmada tarafsız kalmasıyla bilinen İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki olarak Rusya'ya yaptırım kararı aldı. İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri müdahale dikkate alınarak Federal Konsey 28 Şubat'ta aldığı kararla, AB'nin 23 ve 25 Şubat tarihlerinde açıkladığı yaptırım paketlerini uygulamayı kabul etti" denildi. Ayrıca İsviçre'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililere yönelik finansal yaptırımlar uygulama kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içinde olunduğunun da altı çizildi.

TSİ 16.00 RTÜK'ten Ukrayna'ya dair yayınlar hakkında açıklama

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ukrayna’da tahliye edilmeyi bekleyen Türk vatandaşlarına ilişkin yayınlar hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda yanlış bilgilerin verildiği ve Türk büyükelçiliği ve konsolosluklara suçlamalarda bulunulduğu belirtildi. Bu yayınların hem Ukrayna’da tahliye edilmeyi bekleyenler, hem de tahliye edilecekleri Türkiye’de bekleyenler tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Yayınlarda başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi de kafaları karıştırmaktadır. Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Yayınlarda gerçek uzman ve analistlerin açıklamalarının haberlere yansıtılması yaşanan olaylar hakkına toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi açısından elzemdir” denildi.

TSİ 15.05 Rusya caydırıcı silahlarını yüksek alarm seviyesine çıkardı

Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında başlayan görüşmeler devam ederken Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, nükleer başlıklı füzeleri de kapsayan caydırıcı silahların yüksek alarm seviyesine çıkarıldığı açıklandı. Bakanlık açıklamasına göre stratejik füzeler ile Kuzey ve Pasifik filosunun yüksek alarm seviyesinde olduğu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletildi. Putin, Pazar günü yayımladığı bir video mesajda, caydırıcı silahlar ifadesini kullanmış, ancak nükleer silahlardan açıkça bahsetmemişti.

TSİ 14.29 Yunanistan varlıklı Ruslara oturum izni vermeyi askıya aldı

Yunanistan ülkeye yatırım yapmak isteyen varlıklı Rusların oturum izinlerini "yeni bir bildiriye kadar" vermeyi ve yenilemeyi askıya aldığını duyurdu. Göç Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın, değerlendirme aşamasında olan ve yeni başvuruları kapsayacağı belirtildi. Bakanlık önceden tanınan hakların söz konusu karardan etkilenip etkilenmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.

TSİ 13.54 5 bin Ukraynalı İsrail’e göç etmek istiyor

Rus işgali nedeniyle 5 bin Ukraynalının İsrail’e göç etme konusunda bilgi almak istediği belirtildi. 1929 yılında kurulan, diasporadaki Yahudilerin göç işlerinden sorumlu Yahudi Ajansı’nın çağrı merkezine son günlerde 5 binden fazla başvuru olduğu belirtildi.

TSİ 13.53 Almanya: NATO Rusya’ya tehdit olmadı, olmayacak

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NATO’nun Rusya’ya hiçbir zaman tehdit olmadığını ve olmayacağını dile getirdi. Sözcü Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını, diplomatik yaklaşımların en iyi seçenek olduğunu ancak görüşmelerin zorlu olacağını kaydetti. Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahların "alarm durumuna geçirilmesine" dair açıklamalarını "çok ciddiye" aldıklarını kaydetti. Hebestreit, Almanya’nın NATO tarafından belirlenen, GSYİH'nın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini bu yıl tutturacaklarını açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazar günü Federal Parlamentoda yaptığı konuşmada, Alman ordusunun eksiklerinin giderilmesi için, 2022'de bir kereye mahsus olmak üzere 100 milyar euro ek kaynak ayıracaklarını duyurmuştu.

TSİ 13.40 Schalke Gazprom ile sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Alman futbol kulübü Schalke 04, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rus enerji devi Gazprom ile sponsorluk anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. 2007 yılından bu yana kulübe ana sponsor olan Gazprom’un sponsorluk anlaşması 2025 yılında sona erecekti. Mavi-beyazlı kulüp formalardan geçen hafta Gazprom’un adını çıkarmış, Gazprom’un Schalke yönetimindeki temsilcisi Matthias Warnig de, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçen hafta kendine ve yönetiminde olduğu Gazprom’un iştirakı Kuzey Akım 2 boru hattına yaptırım uygulayacağını açıkladığında, klüp yönetimine istifasını sunmuştu.

TSİ 13.29 Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmeler başladı

Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında görüşmelerin başladığı bildirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak Reuters’a görüşmelerin başladığını doğruladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, görüşmelerin başlıca hedefinin derhal bir ateşkes anlaşması imzalanması ve Rusya ordusunun tamamen Ukrayna'dan çıkması olduğu vurgulanmıştı.

TSİ 13.25 Kremlin: Rusya yaptırımları aşacaktır

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya’nın Batılı ülkeler tarafından getirilen yaptırımları aşacağı belirtildi. Kremlin Söczüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya’ya Batı tarafından getirilen yaptırımlar sert ancak ülkemiz bu zararın üstesinden gelecek gerekli potansiyele sahiptir" dedi. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün bakanlarla bir araya gelerek ekonomik durumla ilgili istişarede bulunacağını kaydetti.

TSİ 12.21 Zelenskiy’den AB'ye "derhal" üyelik çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulunarak, ülkesinin "derhal" üye yapılmasını talep etti. Zelenskiy video mesajında, "AB’ye, Ukrayna’nın özel bir uygulamayla derhal üyeliği için çağrıda bulunuyoruz. Hedefimiz Avrupalıların tamamıyla birlikte ve en önemlisi eşit olmak. Bunun adil ve mümkün olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

TSİ 12.20 BM: En az 102 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan Rusya işgali başladığından bu yana Ukrayna’da 102 sivilin hayatını kaybettiği, 304 sivilin de yaralandığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet gerçek rakamın "daha da yüksek" olmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Bachelet Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, "Bu sivillerin birçoğu uzun menzilli toplarla, bombardıman sonucu, çok namlulu roketatar sistemleri veya hava saldırıları gibi geniş bir alanı etkileyen patlayıcı silahla öldürüldü. Gerçek rakamlar korkarım daha yüksek" dedi.

TSİ 11.44 Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

Bakan Akar görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini ifade ettiği; mevkidaşı Rezkinov'un da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

TSİ 10.50 Rusya'dan Ukrayna ile anlaşmaya varma isteği

Rus müzakereci Vladimir Medinsky Rusya’nın Ukrayna ile görüşmelerde iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi. Medinsky görüşmelerin bugün TSİ 12.00’de başlayacağını kaydetti. Siyasi gözlemciler, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da sert bir direnişle karşı karşıya kalması ve uygulanmaya başlanan uluslararası yaptırımların Moskova'yı zora soktuğunu ifade ediyor.

TSİ 10.53 Michel: Ukrayna’nın AB üyeliğini görüşeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın AB'ye üye olma konusunun gündeme alınacağını dile getirdi. Fransız televizyon kanalı BFM’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Michel, AB‘nin Ukrayna ile halihazırda var olan "çok güçlü" ortaklık anlaşmasının da pekiştirilebileceğini kaydetti.

Rusya Merkez Bankası

TSİ 10.41 Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardığını açıkladı. Banka, bu acil önlemin Rus ekonomisinin durumunun "şiddetli bir biçimde değişmesi" nedeniyle alındığını belirterek, söz konusu hamle ile "mali destek ve fiyat istikrarı sağlanacağını ve vatandaşların tasarruflarının değer kaybetmekten korunacağını" öne sürdü. Dünya ülkelerinin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle aldıkları yaptırım kararları nedeniyleRuble tarihi bir değer kaybı yaşıyor.

TSİ 08.48 AB’nin Rusya Merkez Bankasına ağır yaptırımları yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’na yönelik ağır yaptırımları yürürlüğe girdi. Rus finans kurumları ile işlem yasağını da içeren yaptırımlar Rus Merkez Bankası’nın AB’deki varlıklarının dondurulmasını da içeriyor. Başbakanlık Müsteşarı Jörg Kukies Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de benzer adımlar atacağını kaydetti.





TSİ 06.57 Biden müttefiklerle Ukrayna konusunda verilecek "ortak yanıtı" görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden Pazartesi günü müttefik ülkelerle Rusya'nın Ukrayna işgalini görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın müttefiklerle Ukrayna konusunda verilecek "ortak yanıtı koordine etmek" konusunda görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Açıklamada TSİ 19.15'te yapılacak görüşmeye hangi ülkelerin katılacağı belirtilmedi.

TSİ 03.31 Zelenskiy: Ukrayna’nın AB’ye üyelik olasılığını görüştüm

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın AB'ye üyelik olasılığı ve ülkedeki duruma dair bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Zelenskiy görüşmeden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımlar, mali yardımlar ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konularının konuşulduğunu aktardı.

TSİ 02.49 "Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre Zelenskiy Johnson'a, barışı sağlama konusunda gelecek 24 saatin çok önemli olduğunu ifade etti. Johnson'ın da İngiltere ve mütttefiklerinin Ukrayna'ya kendini savunmak için ihtiyacı olan ekipmanı ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiği kaydedildi.

TSİ 02.44 Belarus’un Rusya’nın yanında işgale katılacağı iddia edildi

Ukrayna haber ajansı Unian, Belarus’un Pazartesi sabahı Rusya ile birlikte Ukrayna'nın işgaline katılabileceğini iddia etti. Ancak ajansın, Belaruslu paraşütçü birliklerin sabah 5’te Ukrayna’ya gitmek için emir aldığına dair haberi doğrulanmış değil.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun Pazar günü kendisine işgale katılmayacağına dair garanti verdiğini söylemişti.



dpa, Reuters,AFP,AP / SSB,ET, JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe