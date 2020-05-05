+++ Canlı Anlatım: Endonezya'da seçimlere korona engeli

TSİ 09.30 Endonezya'da seçimlere korona engeli

Endonezya'da 23 Eylül'de yapılması planlanan yerel seçimlerin 9 Aralık'a ertelenmesine karar verildi.

Sandıkların kurulması hâlinde, Endonezyalılar 9 Aralık'ta dokuz vali ve 37 belediye başkanı dâhil çok sayıda yerel yönetici seçecek.

TSİ 08.00 Hubei'de okullar yeniden açılıyor

Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletinde okullar yeniden açılıyor. İlk etapta sadece lise öğrencileri okula gidecek.

Öğrencilerin tamamı önce koronavirüs testinden geçirilecek.

TSİ 02.00 Trump, Beyaz Saray'daki koronavirüsle mücadele ekibini dağıtıyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan ve içinde saygın bilim insanları bulunan özel ekibi dağıtacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, söz konusu ekibin 25 Mayıs'ta kapatılabileceğini ve bu ekibin görevlerinin federal kurumlara dağıtılabileceğini bildirdi.

Koronavirüsle mücadelede koordinasyonu yürüten ekip, Trump tarafından geçen Mart ayında kurulmuştu. ABD Başkanı ekibin başına Pence'i getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, özel ekibin dağıtılmasına ilişkin kararın yanlış yorumlandığını ve artık Beyaz Saray'ın hiçbir şekilde sağlık uzmanlarına başvurmayacakmış gibi bir algı oluştuğunu belirtti. Sözcü, bunun "tamamen yanlış" olduğunu ifade ederek Trump'ın ekonomiyi "yeniden açma" hedefi doğrultusunda verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini söyledi.

Trump, ABD'de Kasım'daki seçimler öncesi salgın önlemlerinden etkilenen ekonomiyi bir an önce yeniden toparlamak uğruna Amerikan halkının sağlığını tehlikeye atmakla eleştiriliyor.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe