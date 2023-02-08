+++ Canlı: Depremlerdeki can kaybı 8 bin 574'e yükseldi

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574'e yükseldiğini bildirdi. Erdoğan yaralı sayısını da 49 bin 133 olduğunu duyurdu.

TSİ 13.50: Can kaybı 8 bin 500'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa merkezli depremlerde şu ana kadar 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulunan Erdoğan, yıkılan bina sayısının ise 6 bin 444 olduğunu belirtti.

"Bütün imkânlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkânlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütüyor" diyen Erdoğan, "Devletin kurumları, hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi" açıklamasında bulundu.

"Bundan sonraki durum zaten enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız inşallah yürütmeye başayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer dokuz ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz" diye ekledi.

TSİ 13.35: Ana arterlerin hepsi ulaşıma açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yol ağında ana arterlerin hepsinin ulaşıma açıldığını, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığını duyurdu.

TSİ 13.15: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hatay Havalimanı'nı onarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) depremlerde pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmalarına başladığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" diye ekledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın tweet'ini alıntılayarak "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" paylaşımında bulundu.

TSİ 12.30: OHAL kararı Meclis Başkanlığına sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

TBMM'nin onayına sunulmak üzere Meclis Başkanlığı'na gönderilen kararda, Anayasa'nın 119'uncu maddesi ile Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle OHAL ilan edildiği kaydedildi.

TSİ 11.50: Erdoğan deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

TSİ 11.30: Can kaybı 7 bin 108

AFAD, depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu.

AFAD açıklamasında, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7 bin 108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede 70 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı" bilgisi paylaşıldı.

TSİ 10.55: Can kaybı 7 bine dayandı

AFAD, Şanlıurfa merkezli depremlerde şu ana kadar 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 96 bin 670 kişi katıldığını ve bu kişilerin 5 bin 309'unu yabancı ülkelerce gönderilen personelin oluşturduğunu belirten AFAD, "Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

TSİ 10.00: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden Almanya'ya teşekkür

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaşanan iki büyük depremin ardından, uluslararası toplumun ülkesine yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, Türk halkının, "Komşularının ve dostlarının şu anki zor durumda gösterdiği hızlı destekten çok etkilendiğini" ifade ederek, sergilediği "sıkı ve yoğun dayanışma" için Almanya toplumu ile Alman hükümetine teşekkür etti. Büyükelçi Şen, "Alman dostlarımızın desteğinden çok mutlu oluyor ve bu desteğin devam etmesini umuyoruz" dedi.

"Böyle zor zamanlarda, Avrupa'daki dostlarımıza sınırsız güvenebileceğimizi bilmek güzel" diyen Büyükelçi, Yunanistan'ın, "Pek çok ülkeden daha hızlı bir şekilde yardım teklifinde bulunmasının" da Türk halkı için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.

TSİ 09.45: Taliban'dan para yardımı

Taliban yönetimi, deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye para yardımında bulunacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği, paylaşılan insaniyet ve İslam kardeşliğinden yola çıkılarak Türkiye'ye 10 milyon afgani (Yaklaşık 2 milyon TL), Suriye'ye de 5 milyon afgani (Yaklaşık 1 milyon TL) yardımda bulunulacağını duyurmaktadır" denildi.

TSİ 09.40: Can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi

AFAD, depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik depremin ardından en büyüğü 7,6 olmak üzere toplam 648 sarsıntının gerçekleştiği belirtildi. Depremde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği; 37 bin 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu ve toplam arama-kurtarma personeli sayısının 79 bin 110'a ulaştığı bildirildi.

TSİ 09.00: Suriye'de de can kaybı artıyor

Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı.

Beyaz Baretliler kurtarma ekibi, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesinde en az bin 280 kişinin deprem nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Beyaz Baretliler, "Yüzlerce aile 50 saati aşkın süredir enkaz altında olduğu için sayının ciddi oranda artması bekleniyor" denildi. Açıklamada, bölgedeki yaralı sayısının da 2 bin 600'den fazla olduğu ifade edildi.

Suriye'de Sağlık Bakanlığı rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki can kaybının bin 250'ye yükseldiğini, yaralı sayısınınsa 2 binin üzerine çıktığını duyurmuştu.

TSİ 08.20 52 saat sonra kurtarıldı

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın, bir otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

TSİ 06.55: Çin ekibi Adana'ya ulaştı

Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi Adana Havalimanı'na ulaştı. Çin devletinin yayın organı CCTV'nin haberine göre, 82 kişilik ekip, beraberindeki ekipmanın yanı sıra dört de arama kurtarma köpeği getirdi.

CCTV, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye gönderdiği ekiplerin de Çin'in farklı eyaletlerinden yola çıktığını bildirdi.

Çin depremlerin ardından Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (Yaklaşık 110 milyon TL) yardım gönderme kararı almıştı.

TSİ 02.25: Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Deprem bölgesindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın hâlini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

DW / CÖ,ET