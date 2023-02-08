+++ Canlı: Depremlerdeki can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957'ye yükseldi. AFAD'tan yapılan açıklamada, yaralı sayısının da 38 bin 224'e yükseldiği bildirildi.

TSİ 10.55: Can kaybı 7 bine dayandı

AFAD, Şanlıurfa merkezli depremlerde şu ana kadar 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 96 bin 670 kişi katıldığını ve bu kişilerin 5 bin 309'unu yabancı ülkelerce gönderilen personelin oluşturduğunu belirten AFAD, "Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

TSİ 10.00: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden Almanya'ya teşekkür

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, yaşanan iki büyük depremin ardından, uluslararası toplumun ülkesine yönelik yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şen, Türk halkının, "Komşularının ve dostlarının şu anki zor durumda gösterdiği hızlı destekten çok etkilendiğini" ifade ederek, sergilediği "sıkı ve yoğun dayanışma" için Almanya toplumu ile Alman hükümetine teşekkür etti. Büyükelçi Şen, "Alman dostlarımızın desteğinden çok mutlu oluyor ve bu desteğin devam etmesini umuyoruz" dedi.

"Böyle zor zamanlarda, Avrupa'daki dostlarımıza sınırsız güvenebileceğimizi bilmek güzel" diyen Büyükelçi, Yunanistan'ın, "Pek çok ülkeden daha hızlı bir şekilde yardım teklifinde bulunmasının" da Türk halkı için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.

TSİ 09.45: Taliban'dan para yardımı

Taliban yönetimi, deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye para yardımında bulunacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği, paylaşılan insaniyet ve İslam kardeşliğinden yola çıkılarak Türkiye'ye 10 milyon afgani (Yaklaşık 2 milyon TL), Suriye'ye de 5 milyon afgani (Yaklaşık 1 milyon TL) yardımda bulunulacağını duyurmaktadır" denildi.

TSİ 09.40: Can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi

AFAD, depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik depremin ardından en büyüğü 7,6 olmak üzere toplam 648 sarsıntının gerçekleştiği belirtildi. Depremde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği; 37 bin 11 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ayrıca depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kurulduğu ve toplam arama-kurtarma personeli sayısının 79 bin 110'a ulaştığı bildirildi.

TSİ 09.00: Suriye'de de can kaybı artıyor

Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı.

Beyaz Baretliler kurtarma ekibi, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesinde en az bin 280 kişinin deprem nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Beyaz Baretliler, "Yüzlerce aile 50 saati aşkın süredir enkaz altında olduğu için sayının ciddi oranda artması bekleniyor" denildi. Açıklamada, bölgedeki yaralı sayısının da 2 bin 600'den fazla olduğu ifade edildi.

Suriye'de Sağlık Bakanlığı rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki can kaybının bin 250'ye yükseldiğini, yaralı sayısınınsa 2 binin üzerine çıktığını duyurmuştu.

TSİ 08.20 52 saat sonra kurtarıldı

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın, bir otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

TSİ 06.55: Çin ekibi Adana'ya ulaştı

Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi Adana Havalimanı'na ulaştı. Çin devletinin yayın organı CCTV'nin haberine göre, 82 kişilik ekip, beraberindeki ekipmanın yanı sıra dört de arama kurtarma köpeği getirdi.

CCTV, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye gönderdiği ekiplerin de Çin'in farklı eyaletlerinden yola çıktığını bildirdi.

Çin depremlerin ardından Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (Yaklaşık 110 milyon TL) yardım gönderme kararı almıştı.

TSİ 02.25: Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Deprem bölgesindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın hâlini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 bin kişi kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu açıkladı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız" dedi.

Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bölge halkı ve gönüllüler Fotoğraf: Mehmet Kacmaz/Getty Images

Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu belirten Oktay, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığınısöyledi.

Yurt dışından 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının daha geleceğini ifade eden Oktay, "Toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama- kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız" diye konuştu.

Türkiye'ye gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan Güney Koreli arama kurtarma ekibi Fotoğraf: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Erdoğan bölgeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuşan Erdoğan, "Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah" dedi.

Depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyleolağanüstü hâl ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

DW / CÖ,ET