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Depremlerin ardından Hatay'da yaşanan yıkım - (07.02.2023)
Depremlerin ardından Hatay'da yaşanan yıkımFotoğraf: IHA/AP/picture alliance
FelaketTürkiye

+++ Canlı: Depremlerdeki can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

3 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. AFAD'tan yapılan açıklamada, yaralı sayısının da 37 bin 11'e yükseldiği bildirildi.

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TSİ 09.40: Can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

AFAD, depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TSİ 09.00: Suriye'de de can kaybı artıyor

Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'ü aştı.

Beyaz Baretliler kurtarma ekibi, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesinde en az bin 280 kişinin deprem nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Beyaz Baretliler, "Yüzlerce aile 50 saati aşkın süredir enkaz altında olduğu için sayının ciddi oranda artması bekleniyor" denildi. Açıklamada, bölgedeki yaralı sayısının da 2 bin 600'den fazla olduğu ifade edildi.

Suriye'de Sağlık Bakanlığı rejimin kontrol ettiği bölgelerdeki can kaybının bin 250'ye yükseldiğini, yaralı sayısınınsa 2 binin üzerine çıktığını duyurmuştu.

TSİ 08.20 52 saat sonra kurtarıldı

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın, bir otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

TSİ 06.55: Çin ekibi Adana'ya ulaştı

Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi Adana Havalimanı'na ulaştı. Çin devletinin yayın organı CCTV'nin haberine göre, 82 kişilik ekip, beraberindeki ekipmanın yanı sıra dört de arama kurtarma köpeği getirdi.

CCTV, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye gönderdiği ekiplerin de Çin'in farklı eyaletlerinden yola çıktığını bildirdi.

Çin depremlerin ardından Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (Yaklaşık 110 milyon TL) yardım gönderme kararı almıştı.

TSİ 02.25: Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Deprem bölgesindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın hâlini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 bin kişi kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu açıkladı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız" dedi.

Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bölge halkı ve gönüllüler
Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bölge halkı ve gönüllülerFotoğraf: Mehmet Kacmaz/Getty Images

Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu belirten Oktay, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığınısöyledi.

Yurt dışından 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının daha geleceğini ifade eden Oktay, "Toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama- kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız" diye konuştu.

Türkiye'ye gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan Güney Koreli arama kurtarma ekibi
Türkiye'ye gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan Güney Koreli arama kurtarma ekibiFotoğraf: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Erdoğan bölgeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Yakup Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuşan Erdoğan, "Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah" dedi.

Depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyleolağanüstü hâl ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

DW / CÖ,ET

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