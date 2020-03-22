+++Canlı Anlatım: Dünyada vaka sayısı 300 bini aştı

TSİ 13.25 Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 300 bini aştı

Fransız haber ajansı AFP’nin hesaplamalarına göre dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 300 bin 97’ye yükseldi. 169 ülkeye yayılan virüs nedeniyle Pazar sabahı itibarıyla 12 bin 895 kişi yaşamını yitirdi. Reuters haber ajansı ise dünya genelindeki vakaların sayısını 305 bin bildirdi. Reuters, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 bini aştığını duyurdu. Dünya genelinde test yapılmayan kişiler bulunduğuna dikkat çekilerek, vaka sayısının daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen İtalya’da vaka sayısı 53 bin 578 olarak tespit edildi. Ülkede 4 bin 825 kişi de yaşamını yitirdi. En yüksek vaka sayısı ise 81 bin 54 ile Çin’de kaydedildi. Ülkede 3 bin 261 kişi virüsün yol açtığı akciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde üçüncü sırayı ise İran alıyor. 21 bin 638 vakanın tespit edildiği ülkede can kaybı 1685’e yükseldi. Son bir günde ülkede 129 kişi öldü.

TSİ 11.15 Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da yeni tip koronavirüsün yayılmasının ve ölümlerin hızının yavaşladığını açıkladı. Enstitü tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Almanya’da 18 bin 610 hastanın tespit edildiği ve bunun bir önceki güne göre 1948 daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti. Enstitü bir hata sonucu Cumartesi günü ölü sayısının 47 olarak açıklandığını duyurdu.

TSİ 11.10 İtalya'da şirketler ve fabrikalar kapatıldı

İtalya’da hükümet koronavirüsle mücadele amacıyla "hayati olmayan” tüm şirket ve fabrikaları kapattı. Başbakan Giuseppe Conte televizyon üzerinden yaptığı açıklamada ülke çapında üretimi "temel ürün ve hizmetleri güvence altına almak bakımından açıkça gerekli, belirleyici ve vazgeçilemez olmayan” üretimin ülke çapında durdurdulduğunu söyledi. Conte sözkonusu adımın salgının durdurulması bakımından atılmış "bir ek adım olduğunu” belirtti. İtalya Başbakanı Conte "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük zorlukla” karşı karşıya olunduğunu söyledi.

TSİ 01.00 Türkiye'de icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararda şöyle denildi:

"Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."

TSİ 00.00 TTB: Tespit ve izolasyon hayat kurtarır

Türk Tabipler Birliği (TTB) Twitter üzerinden bir kampanya başlatarak koronavirüs tanılarının konulabilmesi için yaygın test yapılması talebinde bulundu. "Tespit ve izolasyon hayat kurtarır" sloganıyla başlatılan kampanyada sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla olmak üzere gereksinim duyan tüm yurttaşlara COVID-19 testi yapılması istendi.

DW,DHA /EC,JD

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