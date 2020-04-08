 +++Canlı Anlatım: Dünyada vaka sayısı 1,5 milyonu aştı | DÜNYA | DW | 09.04.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Dünyada vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

192 ülkeye yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. En yüksek vaka sayısı yaklaşık 430 bin ile ABD'de kaydedildi. Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 107’ye yükseldi.

Koronavirüs salgını 192 ülkeye yayıldı

Koronavirüs salgını 192 ülkeye yayıldı

TSİ 09.54 İngiltere Başbakanı Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

COVID-19 tanısı ile yoğun bakımda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kültür Bakanı Oliver Dowden, Johnson’ın durumun stabil olduğunu, yatakta oturabildiğini ve sağlık personeli ile konuşabildiğini belirterek, “Daha iyiye gidiyor” dedi. 55 yaşındaki Johnson, Pazar akşamı yüksek ateşle hastaneye kaldırılmış, Pazartesi günü de yoğun bakıma alınmıştı.

TSİ 09.26 Dünya genelinde vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

Fransız haber ajansı AFP’nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 502 bin 478 olarak tespit edildi. AFP’nin ülkelerden yapılan resmi açıklamalar ve Dünya Sağlık Örgütü’nden verilen bilgilerle derlediği verilere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 87 bin 320 olarak kaydedildi. Geçen yıl Aralık ayında ortaya çıkan hastalık bugüne kadar 192 ülkeye yayıldı. ABD, salgının yaygın olduğu ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Salgının hızla yayıldığı Avrupa’da ise bugüne kadar 772 bin vaka tespit edildi, koronavirüs nedeniyle 61 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa’da vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan İspanya’da 146 binden fazla vaka kaydedildi, yaklaşık 14 bin 500 kişi yaşamını yitirdi. En çok can kaybı ise İtalya’da kaydedildi. 17 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 140 bine yaklaştı.

TSİ 07.50 Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 2 bin 107 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enstitü, yaşamını yitirenlerin sayısının bir gün önceye göre 246 arttığını belirtti. Yeni vaka sayısı da 4 bin 974 artarak, 108 bin 202 olarak kaydedildi. Son 24 saatte kaç kişinin iyileştiğine dair bilgi verilmedi. Enstitü daha önce yaptığı açıklamada, 7 bin 651 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

TSİ 07.14 ABD'de bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgınında Çarşamba günü yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirdi. Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Çarşamba günü gece yarısından kısa bir süre önce açıkladığı verilere göre, ülkede COVID-19 nedeniyle toplam 14 bin 817 kişi hayatını kaybetti. Bir gün önce ise bu sayı 12 bin 907 olarak açıklanmıştı. ABD'de tespit edilen vaka sayısı da 430 bine yaklaştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı da yaklaşık 88 bin 500 olarak kaydedildi. İyileşen hastaların sayısının ise yaklaşık 330 bin olduğu belirlendi.

TSİ 04.25 Çin'deki yeni vaka sayısında hafif artış

Çin'de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Sağlık yetkilileri, Çarşamba günü yeni vaka sayılarının artarak, 63 olarak tespit edildiğini açıkladı. Bu yeni vakaların 61'inin ülkeye yeni giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Bu sayının 25 Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Çin'de salgının başlangıcından bu yana 81 bin 865 vaka kaydedildi.

Reuters, dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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