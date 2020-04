+++Canlı Anlatım-Dünyada can kaybı 50 bini aştı

TSİ 19.44 Dünyada can kaybı 50 bini aştı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi, dünya çapında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 200'e ulaştığını açıkladı. Üniversite, vaka sayısının 1 milyona yaklaştığını, en fazla vakanın sırasıyla ABD, İtalya ve İspanya'da kaydedildiğini bildirdi.

TSİ 19.17 İran Meclis Başkanı Laricani'de koronavirüs tespit edildi

İran siyasetinin önde gelen isimlerinden Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 62 yaşındaki siyasetçinin tıbbi gözlem altında karantinada olduğu açıklandı. İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede vaka sayısı 50 bini aşarken can kaybı 3 bin 160'a ulaştı. Yaklaşık 4 bin hastanın durumunun kritik olduğu bildirildi.

TSİ 18.40 New York'ta vaka sayısı bir günde 8 bin 669 kişi arttı

ABD'de koronavirüs salgınından en ağır etkilenen New York'ta vaka sayısı bir günde 8 bin 669 artarak 92 bin 381'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 432 kişilik artışla 2 bin 373'e yükseldi. New York Valisi Andrew Cuomo, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının da 13 bin 383'e ulaştığını açıkladı. Eyalet dışından 21 bin gönüllü sağlık çalışanının yardım için New York'a geldiğini belirten Vali Cuomo, salgının 7 ila 30 gün içinde doruk noktasına ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

TSİ 18.16 Pentagon'a 100 bin ceset torbası talebi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada Pentagon'a bağlı Savunma Lojistik Kurumu'nun talebi karşılamak üzere harekete geçtiği bildirildi. ABD yönetimi koronavirüsten can kaybının toplamda 100 bin ila 240 bini bulacağını tahmin ediyor.

TSİ 16.44 Britanya'da ölü sayısında tırmanış

Britanya'da son 24 saatte 569 kişinin hayatını kaybetmesiyle bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 2 bin 921'e yükselirken 4 bin 244 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 33 bin 718 oldu. Önlemlerde yavaş kalmakla eleştirilen Başbakan Boris Johnson test sayılarının hızla artırılacağı taahhüdünde bulundu. Cuma günü koronavirüse yakalandığı açıklanan Johnson'ın hafif semptomlar göstermeye devam ettiği bildirildi.

TSİ 16.30 Almanya savaş sonrası dönemin en ağır resesyonuna hazırlanıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH), 2009 yılındaki küresel mali kriz döneminden daha güçlü bir düşüş kaydedebileceği uyarısında bulundu. "Bu, ekonomide on yıllık büyüme döneminin ardından bu yıl ilk kez yeniden resesyon yaşayacağımız anlamına geliyor" diyen Altmaier, bu yıl en az 2009'daki kadar güçlü bir küçülme beklediklerini belirtti. 2009'daki mali krizde Alman GSYİH'sında yüzde 5,7'lik düşüş kaydedilmişti.

TSİ 15.30 Portekiz'de OHAL uzatıldı

Portekiz parlamentosu koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hali iki hafta daha uzatma kararı aldı. 18 Mart'ta ilan edilen OHAL ile seyahat özgürlüğü ve medyaya kısıtlamalar getirilmişti. Ülkede teyitli koronavirüs vaka sayısı Perşembe günü itibarıyla 9 bin 34'e yükselirken son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 209'a ulaştı.

TSİ 15.19 Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal Mekke ve Medine kentlerinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Suudi İçişleri Bakanlığı temel ihtiyaçların temininde çalışanlar ile alışveriş ya da doktor randevusu için dışarı çıkması gerekenlere istisna getirdi. İki kentte otomobillere sürücü dışında ikinci bir kişinin binmesi yasaklandı. Ülkede şimdiye kadar bin 885 koronavirüs vakası ve 21 ölüm kaydedildi.

TSİ 14.17 Frankfurt Havalimanı bir terminalini kapatıyor

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt, yolcu taşımacılığının koronavirüs kısıtlamaları sonucu sekteye uğraması nedeniyle terminallerinden birini kapatma kararı aldı. İşletmeci Fraport şirketi, 2 numaralı terminalin 7 Nisan'dan itibaren kapatılacağını bildirdi. Yurt dışındaki Almanların ülkeye geri taşınması işlemlerinin tamamlanmasının ardından Frankfurt'taki yolcu sayısının normal dönemlere göre yüzde 95 oranında azalmış olacağı kaydedildi.

TSİ 12.45 İspanya’da ölü sayısı 10 bini aştı

İspanya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde ölü sayısının 9 bin 53’ten 10 bin 3’e yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı ise 110 bin 238 olarak açıklandı. Çarşamba günü koronavirüs vakalarının sayısı 102 bin 136 olarak bildirilmişti.

TSİ 11.39 Tayland’da kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi

Tayland’da hükümet koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Cuma gününden itibaren uygulamaya konulacak olan yasak, 22:00 - 04:00 saatleri arasında geçerli olacak. Tıbbi malzeme teslimatı gerçekleştirenler ve sağlık personeli yasaktan muaf tutulacak. Ülkede bugün itibarıyla 104 yeni koronavirüs vakası ve üç ölüm daha bildirilmişti. Böylece Tayland’da vaka sayısı bin 875’e, ölü sayısı da on beşe yükseldi.

TSİ 12.10 Turizm Bakanı: Turizm sezonu mayıs sonuna ertelenecek

Koronavirüs salgınından dolayı darbe alan turizm sektörüne ilişkin CNN Türk’e konuşan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun ertelenmesini beklediklerini söyledi. “Bizim öngörümüze göre Mayıs sonuna kadar ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor” diyen Bakan, Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı sırasında turizm hareketlerinin yeniden başlamasını beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, iptal edilen uçak seferlerinin de Haziran ayı sonunda normale dönmesini beklediklerini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan’a kadar durdurulan yurtiçi ve yurtdışı tarifeli seferlerin yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, iç hatlarda 14 şehir arasındaki kısıtlı seferler sürdürülüyor.

Dünyada en yüksek vaka sayısı ABD'de kaydedildi

TSİ 10.32 Dünya genelinde toplam vaka sayısı 935 bini aştı

Reuters koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri yayınladı. Bu verilere göre, dünya genelinde enfekte olanların sayısı 935 bini aşarken, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 906’ya çıktı. Son verilere göre, en fazla vakanın görüldüğü ABD’de enfekte sayısı 214 bin 297 kişi; ölü sayısı ise 4 bin 820 olarak tespit edildi. En fazla ölü sayısı 13 bin 155 ile İtalya’da kaydedildi. İkinci sırada ise 9 bin 387 can kaybının olduğu İspanya yer aldı. Reuters’ın verilerine göre, Almanya’da can kaybı 931’e; vaka sayısı ise 77 bin 981’e yükseldi. Türkiye 15 bin 679 kişiyle vaka sayısında dünye genelinde 10'uncu sırada yer aldı.

TSİ 09.17 BM İklim Konferansı ertelendi

Kasım ayında Glasgow’da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı koronavirüs salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi. Birleşmiş Milletler, kararın konferansa ev sahipliği yapacak Britanya ve organizasyonu Britanya’yla birlikte üstlenecek İtalya’yla beraber alındığını açıkladı. Konferansın yeni tarihinin ise önümüzdeki yıl belirleneceği belirtildi. Aralık 2019’da Madrid’de düzenlenen son konferansta iklim değişikliğine ilişkin hayati önem arz eden, ancak alınacak önlemler üzerinde mutabık kalınamayan pek çok konu Glasgow’da düzenlenecek konferansa ertelenmişti.

TSİ 09.40 İsrail Sağlık Bakanı ve eşinde koronavirüs tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanı Jakov Litzman ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve kendilerini karantinaya alacakları açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Litzman ve eşinin kendilerini iyi hissettikleri ve uygun tedaviyi görecekleri belirtildi. İsrail basını, Liztman’ın korona pozitif çıkmasının ardından İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da yeniden karantinaya alınabileceğini kaydetti. Çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin akabinde kendini karantinaya alan Netanyahu, henüz Çarşamba günü karantinadan çıkmıştı. İsrail Başbakanının koronavirüs testinin ise negatif olduğu kaydedilmişti.

TSİ 07.54 Almanya’da hastaneler yoğun bakım yatak sayısını artırdı

Almanya’da hastaneler koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkarttı. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Geçen haftalarda yapılan artışın ardından yoğun bakım yatak sayımızın yaklaşık 40 bine ulaştığını sanıyorum. Bunlardan 15 bin ila 20 bini şu anda müsait” diye konuştu. Solunum cihazlarının da artırıldığını belirten Gass, önümüzdeki iki hafta içinde solunum desteği gereken tüm COVID-19 hastaları için bir cihaz sağlayabilecek durumda olacaklarından umutlu olduğunu kaydetti. Gass, normal yataklar açısından da hastanelerde yer açıldığını belirtti. “Aciliyeti olmayan tedavilerin önemli bir bölümünün azaltıldığını” söyleyen Gass, “şu anda hastanelerde daha fazla boş yatak” olduğunu ifade etti. Ülkede normal koşullarda yüzde 75 ila 80 arasında olan hastanelerin doluluk oranının yüzde 50’ye indirildiğini belirtti.

TSİ 07.11 Almanya’da vaka sayısı 73 bini geçti

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısında son 24 saat içinde belirgin bir artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, vaka sayısı 6 bin 156 artarak 73 bin 522’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 140 artarak 872’ye ulaştı. Salgından en fazla etkilenen eyaletler ise Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg.

TSİ 05.48 ABD’de ölü sayısı 5 bin 116’ya yükseldi

ABD'de koronavirüs salgını hızla yayılırken, Perşembe sabahı itibarıyla ölü sayısının 5 bini geçtiği kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 884 artarak 5 bin 116’ya yükseldi. Böylece ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı, virüsün ilk görüldüğü Çin'deki ölü sayısını geride bıraktı. Çin'de 3 bin 216 kişi yaşamını yitirmişti. ABD ayrıca, toplam 215 bin 417 vakayla dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda. ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‘’Şu andan itibaren bizi oldukça korkunç geçecek birkaç hafta, özellikle de birkaç gün bekliyor'' demişti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, virüsün ülkede 100 bin ila 200 bin kişinin hayatına mal olabileceği tahmininde bulunmuştu.

