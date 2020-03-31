+++ Canlı Anlatım - Dünya genelinde vaka sayısı bir milyonu aştı

TSİ 13.23 - Dünya genelinde vaka sayısı bir milyonu aştı

Koronavirüse dünya genelinde yakalananların sayısı bir milyon 190 bine ulaştı. Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, bu virüsün neden olduğu COVİD-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 64 bini geçti. Dünya üzerinde en çok vakanın görüldüğü ülke ise yaklaşık 310 bin kişi ile Amerika Birleşik Devletleri.

TSİ 12.58 - "İngiltere’de ölüm vakası 20 bine çıkabilir"

İngiltere’de hükümete koronavirüs salgını ile ilgili olarak danışmanlık da yapan Epidemiyolog Prof. Neil Ferguson, salgın neticesinde ülkede 7 bin ila 20 bin insanın hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yaptığı açıklamada, şu an yürürlükte olan kişiler arası temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarının gerektiği takdirde daha da sertleştirilebileceğini ifade etti.

Hasan Ruhani

TSİ 12.50 - İran’da ekonominin çarkları dönmeye başlıyor

İran, 11 Nisan’da ekonominin bazı alanlarında faaliyetlere, kısmen de olsa yeniden başlama kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren, Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde bazı sektörlerin yeniden çalışmaya başlayacağını duyurdu. Kararın hangi sektörleri kapsadığını açıklamayan Ruhani, sosyal, kültürel, sportif ve dini etkinliklerle, "riskli faaliyetlere" yönelik yasağın ise 18 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Okullar ve üniversitelerde en erken bu tarihe kadar kapalı kalacak.

Bu arada İran Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 151 kişi artarak 3 bin 603‘e yükseldiğini duyurdu.

TSİ 12.45 - İspanya’da ölüm vakalarının hızı yavaşlıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 hastalığından ölenlerin sayısının son 24 saatte 674 kişi artarak 12 bin 418’e yükseldiğini duyurdu. Böylece günlük ölüm rakamlarında üst üste üçüncü gün düşüş kaydedilmiş oldu. Ülkedeki tescilli koronavirüs vaka sayısı ise 130 bin 759’a yükseldi.

TSİ 09.13 - Yunanistan’da ikinci sığınmacı kampı karantinada

Yunanistan hükümeti, başkent Atina’nın yaklaşık 40 kilometre kuzey doğusunda bulunan Malakasa’da yeni yapılan kapalı tip kampın, 53 yaşındaki Afgan bir sığınmacının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığını açıkladı. Sığınmacı, Atina’daki bir hastanede tedavi altına alındı. Geçen perşembe günü de Ritsona sığınmacı kampı 20 sığınmacının koronavirüse yakalandığının belirlenmesinin ardından karantinaya alınmıştı.

08.00 - Almanya'da güncel koronavirüs rakamları

Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verdiği bilgilere göre, ülkedeki kayıtlara geçen vaka sayısı 5 bin 936 artışla 91 bin 714’e yükseldi. Böylece yeni vaka sayısında yine yaklaşık 100 kişilik bir azalma kaydedildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 184 artarak 1342’ye ulaştı.

Ursula von der Leyen

05.43 - AB Komisyonu Başkanı: "Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var"

AB Komisyonu Başkanı UrsulavonderLeyen, WeltamSonntag gazetesi için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında "Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var" ifadesine yer verdi. AB bütçesinin tüm üye ülkeler tarafından bir dayanışma enstrümanı olarak algılandığını kaydeden von der Leyen, bu bütçenin krize uygun olarak şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Von der Leyen yazısında, "Daha büyük bir felaketi önlemek uğruna yatırılacak milyarlarca euro, kuşakları birleştirecektir" ifadesini kullandı

Reuters / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe