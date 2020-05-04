+++ Canlı Anlatım: Bundesliga için 15 Mayıs iddiası

TSİ 13.00 Bundesliga için 15 Mayıs iddiası

Reuters haber ajansı, koronavirüs nedeniyle ara verilen Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) muhtemelen 15 Mayıs'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

Ligin yeniden başlaması için sürdürülen hazırlıklar hakkında bilgi sahibi iki ismi kaynak gösteren ajans, Almanya'daki eyalet yönetimlerinin tarih konusunda Başbakan Angela Merkel ile 6 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri video konferans görüşmesinde mutabık kalmalarının beklendiğini belirtti.

Bundesliga'da kalan dokuz haftanın seyircisiz oynanacak maçlarla tamamlanması planlanıyor.

Bundesliga, 15 Mayıs'ta yeniden başladığı takdirde, Avrupa'daki beş büyük lig arasında yeşil sahalara dönülen ilk organizasyon olacak. Daha önce Portekiz, Polonya ve Macaristan'da ulusal liglerin başlaması için Mayıs ayının sonlarına doğru tarihler belirlenmişti.

Almanya'nın yanı sıra İngiltere, İtalya ve İspanya'da da liglerin seyircisiz oynanacak karşılaşmalarla tamamlanmasını planlanıyor. Avrupa'da Fransa ve Hollanda liglerinde ise kalan haftaların salgın nedeniyle oynanmamasına karar verilmişti.

TSİ 10.35 Çin'de son 24 saatte bir yeni vaka

Koronavirüs salgınının başladığı ülke olan Çin'de son 24 saatte sadece bir yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Ülkede üç haftadır COVID-19 kaynaklı bir ölüm kayda geçmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki hastanelerde şu an 395 kişi COVID-19 nedeniyle tedavi görüyor, 949 kişi ise gözetim altında.

Çin, şu ana kadar 4 bin 633 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede görülen vaka sayısı ise 82 bin 881 olarak açıklandı.

TSİ 08.15 ABD'de "maske" cinayeti

ABD'deki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, bir müşteriyi maskesi olmadığı gerekçesiyle içeri almadığı için öldürüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir mağazanın güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Calvin Munerlyn, bir müşterinin kızını, maskesi olmadığı gerekçesiyle içeri almak istemedi. Bunun üzerine kızın 45 yaşındaki annesi Sharmel Teague, bir süre sonra eşi ve oğluyla birlikte olay yerine döndü. Teague'nin 23 yaşındaki oğlunun, güvenlik görevlisini başının arkasından vurarak öldürdüğü bildirildi.

Cinayetle suçlanan üç isimden Sharmel Teague'nin gözaltına olduğu, 44 yaşındaki eşi Larry Teague ve oğlu Ramonyea Bishop'ın ise hâlen polis tarafından arandığı belirtildi.

TSİ 07.45 Avustralya her hafta 2,5 milyar dolar kaybediyor

Avustralya'da Hazine Bakanı Josh Frydenberg, koronavirüs sebebiyle her hafta 2,5 milyar dolar kaybettiklerini açıkladı.

Salgın nedeniyle uygulanan ve ülkedeki vaka artışının tek hanelere düşmesini sağlayan önlemlerin ekonomiye bedeli hakkında bir açıklama yapan Frydenberg, "Hazine olarak yaptığımız hesaplamalara göre, mevcut kısıtlamaların sürdüğü her hafta ekonomik faaliyetlerde yaklaşık 4 milyar Avustralya dolarlık (2,5 milyar Amerikan doları) bir kaybımız olacak" dedi.

TSİ 02.00 Almanya'da 685 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki vaka sayısının 685 artışla 163 bin 860'a yükseldiğini açıkladı. Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 artarak 6 bin 831'e ulaştı.

TSİ 01.00 Can kaybı 250 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bin 59 olarak açıklandı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelindeki vaka sayısı ise 3,5 milyonun üzerinde. Yaklaşık 1,2 milyon kişi COVID-19 hastalığını yenerek iyileşti.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe