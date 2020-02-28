Canlı Anlatım: BM Güvenlik Konseyi bu akşam acil toplanıyor

TSİ 18:50 - BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından tansiyonun yükseldiği İdlib'de gelişmeleri görüşmek üzere toplanacağı açıklandı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin de aralarında olduğu bir grup ülkenin girişimiyle düzenlenecek olan olağanüstü oturuma Türkiye ve Suriye'nin temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Türkiye, Türk askerlerinin hedef olmasının ardından NATO ve uluslararası toplumdan yardım talebinde bulunmuştu.

TSİ 18:40 - İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'ye İdlib desteği

İngiltere, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Şam rejimini ve Rusya'yı kınadı. Saldırıyı "pervasız ve vahşice" olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "bu saldırının Rusya ve Şam rejiminin İdlib'de yürüttüğü operasyonların pervasız ve vahşice bir karakter taşıdığının bir kanıtı olduğunu" söyledi. Raab, Londra'nın Suriye rejimine yönelik sert yaptırımlar uygulanması için bastıracağını da sözlerine ekledi. Fransa'dan da Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Şam rejimi ve destekçisi Rusya'nın insan hakları hukukunu bir kez daha ihlal etmesini kınadığını" belirtti. Le Drian, Rusya'nın Türkiye ile İdlib'de tansiyonu düşürmek için Türkiye ile görüşmesi ve Suriye'de dokuz yıldır devam eden çatışmaların son bulması için de siyasi bir sürecin mümkün kılınması gerektiğini vurguladı.

TSİ 18:10 - Rus ve ABD'li askeri yetkililer görüştü

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Rusya ve ABD'nin askeri yetkilileri, İdlib vilayetinde tırmanan gerginliği görüştü. Haberde görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntı verilmedi.

TSİ 17:20 - Erdoğan'ın telefon diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib krizini görüştüğü bildirildi. Trump görüşmesiyle ilgili olarak Reuters haber ajansına bilgi veren Türk bir kaynak, Erdoğan'ın Trump'a İdlib için verilen sözlü desteğin yeterli olmadığı, ABD'den "gerçek bir destek" beklediklerini ilettiğini söyledi. Erdoğan'ın İdlib krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la da görüşmesi bekleniyor.

TSİ 17:00 - Putin'le yüz yüze görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in İdlib kriziyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki liderin yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Kremlin de görüşmesiyle ilgili olarak "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerlimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" açıklamasını yapmıştı.

TSİ 16:15 - AB'den "şiddeti sonlandırın" çağrısı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Suriye'deki taraflara şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde "korkunç insani bir acının" yaşandığına işaret eden Stano, yaşanan gerginliğin tehlikeli olduğunu ve askeri çatışmaların ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, bölgede süregelen gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.

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