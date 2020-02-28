 Canlı Anlatım: BM Güvenlik Konseyi bu akşam acil toplanıyor | TÜRKİYE | DW | 28.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Canlı Anlatım: BM Güvenlik Konseyi bu akşam acil toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, İdlib'de tırmanan gerginlikle ilgili olarak bu akşam acil olarak toplanıyor. Toplantıya Türkiye ve Suriye temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

default

TSİ 18:50 - BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından tansiyonun yükseldiği İdlib'de gelişmeleri görüşmek üzere toplanacağı açıklandı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin de aralarında olduğu bir grup ülkenin girişimiyle düzenlenecek olan olağanüstü oturuma Türkiye ve Suriye'nin temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Türkiye, Türk askerlerinin hedef olmasının ardından NATO ve uluslararası toplumdan yardım talebinde bulunmuştu.

TSİ 18:40 - İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'ye İdlib desteği 

İngiltere, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Şam rejimini ve Rusya'yı kınadı. Saldırıyı "pervasız ve vahşice" olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "bu saldırının Rusya ve Şam rejiminin İdlib'de yürüttüğü operasyonların pervasız ve vahşice bir karakter taşıdığının bir kanıtı olduğunu" söyledi. Raab, Londra'nın Suriye rejimine yönelik sert yaptırımlar uygulanması için bastıracağını da sözlerine ekledi. Fransa'dan da Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Şam rejimi ve destekçisi Rusya'nın insan hakları hukukunu bir kez daha ihlal etmesini kınadığını" belirtti. Le Drian, Rusya'nın Türkiye ile İdlib'de tansiyonu düşürmek için Türkiye ile görüşmesi ve Suriye'de dokuz yıldır devam eden çatışmaların son bulması için de siyasi bir sürecin mümkün kılınması gerektiğini vurguladı.

TSİ 18:10 - Rus ve ABD'li askeri yetkililer görüştü 

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Rusya ve ABD'nin askeri yetkilileri, İdlib vilayetinde tırmanan gerginliği görüştü. Haberde görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntı verilmedi. 

TSİ 17:20 - Erdoğan'ın telefon diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib krizini görüştüğü bildirildi. Trump görüşmesiyle ilgili olarak Reuters haber ajansına bilgi veren Türk bir kaynak, Erdoğan'ın Trump'a İdlib için verilen sözlü desteğin yeterli olmadığı, ABD'den "gerçek bir destek" beklediklerini ilettiğini söyledi. Erdoğan'ın İdlib krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la da görüşmesi bekleniyor.

TSİ 17:00 - Putin'le yüz yüze görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in İdlib kriziyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki liderin yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Kremlin de görüşmesiyle ilgili olarak "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerlimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" açıklamasını yapmıştı.

TSİ 16:15 - AB'den "şiddeti sonlandırın" çağrısı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Suriye'deki taraflara şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde "korkunç insani bir acının" yaşandığına işaret eden Stano, yaşanan gerginliğin tehlikeli olduğunu ve askeri çatışmaların ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, bölgede süregelen gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.

Şu ana kadar neler yaşandı?

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan Pazarkule sınır geçişini kapattı

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceği mesajının ardından Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında yoğunluk artıyor. (28.02.2020)  

Alman hükümeti: Saldırıyı kınıyoruz

Alman hükümeti, İdlib’de 33 Türk askerinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı, Rusya lideri Putin’e “ivedilikle siyasi diyaloga gir” çağrısını yineledi. (28.02.2020)  

Piyasalarda İdlib gerginliği

İdlib’de düzenlenen hava saldırısı Türk Lirası ve hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Türkiye’nin risk primi yine tırmandı. (28.02.2020)  

NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

NATO, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak Rusya ve Suriye ordusuna İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı yaptı. (28.02.2020)  

Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var

İdlib'deki saldırı sonrasında telefonla görüşen Putin ve Erdoğan'ın ek önlemlerin gerekliliği konusunda anlaştığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı ise Türkiye'nin askerlerin konumunu Rusya'ya bildirmediğini yineledi. (28.02.2020)  

Ankara gergin, NATO’dan uçuşa yasaklı bölge beklentisinde

Türkiye’nin İdlib konusundaki yol haritası, dün geceki devlet zirvesinde şekillendi. Gazeteci Murat Yetkin, S400’lerin kullanılma ihtimalinden Avrupa’ya göç dalgasının etkilerine kadar birçok konuyu DW Türkçe için yazdı. (28.02.2020)  

Benzer içerik

Nato-Hauptquartier in Brüssel

NATO'da İdlib toplantısı başladı 28.02.2020

NATO Türkiye'nin İdlib'de düzenlenen saldırının ardından yaptığı çağrı üzerine toplandı. Rusya da Suriye kıyılarına iki fırkateyn yolladı.

Belgien Brüssel NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

NATO: Türkiye ile dayanışma içindeyiz 28.02.2020

NATO, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak Rusya ve Suriye ordusuna İdlib'deki saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse

Piyasalarda İdlib gerginliği 28.02.2020

İdlib’de düzenlenen hava saldırısı Türk Lirası ve hisselerinde sert düşüşe neden oldu. Türkiye’nin risk primi yine tırmandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Suriye'de Türk askeri konvoyu

Türkiye'den İdlib'de uçuşa yasak bölge talebi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'de uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi, sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda Rusya ve İran'ın da güvenilirliklerini yitireceklerini söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. Kimin ödül alacağına İngiliz aktör Jeremy Irons'ın başkanlığındaki uluslararası jüri karar verecek.  