 +++ Canlı Anlatım: Biden yemin ederek görevine başladı | DÜNYA | DW | 20.01.2021

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Biden yemin ederek görevine başladı

Joe Biden yemin etmesinin ardından ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak resmen göreve başladı. Törende yemin ederek görevine resmen başlayan Kamala Harris ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

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TSİ 20.42 AB Konseyi Başkanı Michel Biden'ı tebrik etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik ettiği mesajında, "Tüm insanlar gibi Amerikan halkı da, vatandaşların dertlerini ve umutlarını kalbinde taşıyan bir lideri hakkediyor" ifadesini kullandı. Michel Biden-Harris ikilisinin bunu yapacağına inancının tam olduğunu belirtti.

TSİ 20.34 Twitter resmi başkanlık hesabını Biden ve Harris'e aktardı

Sosyal medya platformu Twitter, ABD başkanlarının resmi Twitter hesabını, 46. Başkan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e aktardı. Daha önceki uygulamaların aksine söz konusu hesap bu kez var olan aboneler silinerek aktarıldı. 

TSİ 20.26 Papa'dan Biden'a çağrı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, yeni ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çağrıda, ABD'deki yeniden uzlaşma ve barış sürecini desteklemesini talep ederken, bunun için tanrıdan yardım diledi. 

TSİ 19.48 ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ıncı başkanı olan Joe Biden, bugün başkent Washington'da Kongre binasının önünde yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Biden'in öncesinde yemin eden ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı Kamala Harris de görevine resmen başlamış oldu.

Joe Biden, tören öncesinde Twitter'dan "Bu Amerika'da yeni bir gün" mesajını paylaştı.

Eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush'un da yer aldığı törende, bir önceki yönetimi temsil eden Mike Pence başkan yardımcılığı görevini Kamala Harris'e devretti.

Biden'in selefi Donald Trump ise protokole aykırı bir tutum izleyerek törene katılmadı. Biden'in resmen göreve başlamasına birkaç saat kala Washington ayrılan Trump, yaptığı veda konuşmasında "bir şekilde geri döneceğiz" mesajı verdi. Trump, 1869 yılından beri halefinin yemin törenine katılmayan ilk başkan oldu.

Törende, Amerikan Ulusal Marşı'nı ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga okudu. Törenin müzikal programında Jennifer Lopez de yer aldı.

6 Ocak'ta ABD Kongresi'nde Biden'in seçiminin tescil edileceği oturum sırasında Trump yandaşlarının binayı basması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yemin töreni yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Kongre binasının çevresi giriş ve çıkışlara kapatıldı, tören dolayısıyla yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız görev yapıyor.

DW,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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