+++Canlı Anlatım- Biden: Tüm Amerikalıların başkanı olacağım

ABD'nin 46'ıncı başkanı olan Joe Biden bugün Washington'da düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı. Biden, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada, Amerikalılara "birlik" mesajı verdi ve "tüm Amerikalıların başkanı" olacağını söyledi.

Biden'in öncesinde yemin eden Kamala Harris ise ABD'nin ilk kadın ve ilk siyah başkan yardımıcısı olarak resmen görevine başladı.

Biden ve Harris'in yemin etmesinin ardından dünyanın farklı ülkelerinden yeni ABD hükümetine tebrik mesajları geliyor.

Washington'da yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yemin töreni ve sonrasındaki gelişmeler şöyle:

TSİ 22.18 Abbas, Biden'ı tebrik etti

Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ederek, "Bölgede ve dünyanın her yerinde barış ve istikrarın sağlanması için yapacağımız iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Abbas, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefi ile Ortadoğu barış sürecinin yeniden canlandırılmasına da hazır olduğunu ifade etti. İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri 2014 yılında kesilmişti.

Bu arada, İran yönetimi de yeni ABD hükümetinden iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için sadece sözde değil fiilen de çaba gösterilmesi talebinde bulundu.

TSİ 22.15 Askeri geçit törenini izlediler

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris yemin töreninin ardından Kongre binasının doğusunda düzenlenen askeri geçit törenin izledi. Eşleriyle birlikte Arlington'daki Meçhul Asker Anıtı'na giden Biden ve Harris, buradaki anıta çelenk koyacak.

TSİ 20.58 Rusya'dan yeni yönetime çağrı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Biden'in yemin etmesinin ardından yaptığı açıklamada, nükleer silahların indirimini öngören ve 2010 yılında imzalanan New Start anlaşmasının süresinin uzatılması adına "yapıcı"görüşmeler yapılması için yeni ABD hükümetine çağrıda bulundu. Açıklamada, Moskova'nın "eşit hakları, ilkeleri ve her iki tarafın çıkarlarını koruma" temelinde görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğu mesajı verildi. Moskova ve Washington'ın üzerinde görüşmeler yürüttüğü anlaşmanın süresi 5 Şubat'ta sona eriyor.

TSİ 20.46 İngiltere Başbakanından tebrik

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Johnson, "İklim değişikliğinden Covid'e kadar Amerika'nın liderliği hepimiz için hayati önem taşıyor ve Başkan Biden ile birlikte çalışacağım içim memnuniyet duyuyorum" dedi.

TSİ 20.43 Maas: Demokratik kurumlar işliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugünkü yemin töreninin ABD'de "demokratik kurumların işlediğini" gösterdiğini belirtti. Maas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü devir teslim töreni gibi ritüeller, ABD'de de demokratik kurumların işlediğini gösteriyor - son günlerde yaşanan zorluklara ve ABD toplumundaki kutuplaşmaya rağmen" ifadesini kullandı.

TSİ 20.42 AB Konseyi Başkanı Michel, Biden'ı tebrik etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik ettiği mesajında, "Tüm insanlar gibi Amerikan halkı da, vatandaşların dertlerini ve umutlarını kalbinde taşıyan bir lideri hakkediyor" ifadesini kullandı. Michel Biden-Harris ikilisinin bunu yapacağına inancının tam olduğunu belirtti.

TSİ 20.34 Twitter resmi başkanlık hesabını Biden ve Harris'e aktardı

Sosyal medya platformu Twitter, ABD başkanlarının resmi Twitter hesabını, 46. Başkan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e aktardı. Daha önceki uygulamaların aksine söz konusu hesap bu kez var olan aboneler silinerek aktarıldı.

TSİ 20.26 Papa'dan Biden'a çağrı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, yeni ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çağrıda, ABD'deki yeniden uzlaşma ve barış sürecini desteklemesini talep ederken, bunun için tanrıdan yardım diledi.

Joe Biden, törende yaptığı konuşmada Amerikalılara "birlik" mesajı verdi

TSİ 20.04 "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım"

78 yaşındaki Joe Biden yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Tüm Amerikalıların başkanı" olacağına söz vererek, kendisini desteklemeyenler için de çalışacağını ve ülkede yeniden birliğin sağlanması için çaba göstereceğini ifade etti. Birlik olmadan, huzur ve ilerleme sağlanamayacağını belirten Biden, "Tüm Amerika'da birlikteliği sağlamak, insanlarımızı birleştirmek, ulusumuzu birleştirmek için gönülden buradayım ve bunun için her Amerikalıdan bana katılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

İki hafta önce Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasını hatırlatan Biden, "Bundan kısa bir süre önce huzuru bozan bir güruh, insanların iradesini susturmak, demokrasi çalışmalarımıza son vermek ve bizi bu kutsal topraktan sürmek için şiddet kullanabileceğini düşündü. Ancak bu gerçekleşmedi, hiçbir zaman da gerçekleşmeyecek" şeklinde konuştu. Biden, "Demokrasi üstün geldi" ifadesini sözlerine ekledi.

ABD'nin dünyadaki müttefiklerine de mesaj veren Biden, "Geçmişteki sorunlarla karşılaşmak için değil ama bugünün ve yarının sorunlarını aşmak için ittifaklarımızı onaracak ve dünya ile işbirliği yapacacağız" dedi.

TSİ 19.48 ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ıncı başkanı olan Joe Biden, bugün başkent Washington'da Kongre binasının önünde yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Biden'in öncesinde yemin eden ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı Kamala Harris de görevine resmen başlamış oldu.

Kamala Harris yemin ederek, başkan yardımcılığı görevine resmen başladı

Biden'in selefi Donald Trump yemin törenine katılmazken, bir önceki yönetimden Başkan Yardımcısı Mike Pence törende yer aldı. Törene, eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush da katıldı.

Biden'in resmen göreve başlamasına birkaç saat kala Washington ayrılan Trump, yaptığı veda konuşmasında "bir şekilde geri döneceğiz" mesajı verdi. Trump, 1869 yılından beri halefinin yemin törenine katılmayan ilk başkan oldu.

Törende, Amerikan Ulusal Marşı'nı ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga okudu. Törenin müzikal programında Jennifer Lopez de yer aldı.

Lady Gaga törende Ulusal Marşı söyledi

6 Ocak'ta ABD Kongresi'nde Biden'in seçiminin tescil edileceği oturum sırasında Trump yandaşlarının binayı basması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yemin töreni yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Kongre binasının çevresi giriş ve çıkışlara kapatıldı, tören dolayısıyla yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız görev yapıyor.

DW,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe