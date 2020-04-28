Canlı Anlatım: Berlin Tegel Havalimanı geçici olarak kapatılacak

TSİ 19.36 Berlin Tegel Havalimanı geçici olarak kapatılacak

Berlin Tegel Havalimanı’nın işletmecileri koronavirüs nedeniyle normaldeki yolcu sayılarının yüzde birine inmeleri nedeniyle havalimanını geçici olarak kapatmaya hazırlanıyor. Geçici kapatma başvurusunun yapılacağı bildirildi. Uçuşların Berlin’deki diğer havalimanı olan Schönefeld’e yönlendirileceği belirtiliyor.

TSİ 19.10 Türkiye'de koronavirüsten can kayıplarında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu aktardı. Buna göre Türkiye'de son 24 satte 89 kişi daha yeni tür koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Böylece can kayıplarında son günlerde kaydedilen düşüş sürdü. Yapılan testler sonucunda 2 bin 936 yeni vaka daha tespit edilirken Türkiye genelindeki vaka sayısı 117 bin 589'a çıktı. Türkiye'de şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 3 bin 81 kişi öldü.

TSİ 18.48 Remdesivir erken tedavi edilen koronavirüs hastalarının iyileşmesine yardımcı oldu

İlaç üreticisi Gilead Sciences deneysel antiviral ilacı remdesivirin erken tedavi edilen COVID-19 hastalarındaki semptomların iyileşmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Gilead'in açıklamasına göre yapılan bir çalışmada, erken tedavi gören hastaların yüzde 62'si hastaneden taburcu edilirken geç tedavi edilen hastaların yüzde 49'u taburcu edilebildi. Çalışma 397 hasta üzerinde yapılırken ciddi COVID-19 belirtileri olan, hastanede yatan hastalarda beş günlük ve 10 günlük remdesivir dozajlarının etkinliği değerlendirildi. Remdesivir ilacı son birkaç hafta içinde hisse piyasası genelinde fiyatlamalarda ve bugün de ABD borsası vadeli kontratlarında yükselişte etkili oldu. Gilead hisseleri de yüzde 2.4 arttı.

TSİ 17.10 Rusya giriş yasağını uzattı

Rusya, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle yabancılar için uygulanan ülkeye giriş yasağını koşullar normale dönene kadar süresiz olarak uzattı. Yasaklar Perşembe günü sona erecekti. Başbakan Mikail Mişustin, kısıtlamaların sona ermesi için tarih vermenin mümkün olmadığını söyledi. Ancak kısıtlamalardan yabancı teknik uzmanlar muaf tutuluyor. Rusya'da şimdiye kadar 972 kişinin yeni tür koranvirüsün yol açtıığı Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklandı. Rus makamlarına göre enfekte olanların sayısı 5841 arttı ve 100 binin üzerine çıktı. Rusya'da enfekte olanların sayıları diğer ülkere göre çok daha hızlı artıyor.

TSİ 13.29 İspanya’da virüsün bulaşma hızı düştü

İspanya Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi Koordinatörü Fernando Simon, ülkenin neredeyse her bölgesinde virüsün bulaşma katsayısının 1'in altına düştüğünü açıkladı. Bu, hastalığa yakalanan bir kişinin virüsü birden az kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Simon, virüsün bulaşma katsayısının sadece birin altına düşmesi ile önlemlerin gevşetilmesinin düşünülebileceğini söyledi. Simon, ülkede yeni vaka ve ölü sayısının da Nisan ayının başına kıyasla düştüğünü sözlerine ekledi. Son 24 saat içinde 2 bin 144 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, vaka sayısı 212 bin 917’ye yükseldi. Son 24 saat içinde 325 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 24 bin 275’e ulaştı.

TSİ 11.49 Polonya kısıtlamaları gevşetiyor



Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemleri gevşetmeye başlayan Polonya’da 4 Mayıs’tan itibaren oteller ve alışveriş merkezleri yeniden açılacak. Kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin bilgi veren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, okul öncesi eğitime 6 Mayıs’ta yeniden başlanacağını söyledi. Polonya, ekonomiyi gerekçe göstererek, kısıtlamaların gevşetilmesine Nisan ayının başında başlamıştı.

TSİ 11.28 Azerbaycan sınırları 31 Mayıs’a kadar kapalı kalacak

Azerbaycan hükümeti, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için sınırların 31 Mayıs’a kadar kapalı olacağını açıkladı. 1717 vakanın tespit edildiği Azerbaycan’da 22 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 10.10 Japonya Başbakanından Olimpiyatlar açıklaması

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, küresel koronavirüs salgınına karşı zafer kazanılamadığı sürece, ertelenen Olimpiyat Oyunlarının seneye yapılmasının da pek mümkün olmadığını söyledi. Başbakan, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Küresel koronavirüs salgınına karşı dünyanın verdiği mücadelenin kazanıldığı görüldüğü zaman, Olimpiyat Oyunlarının yapılması gerekir. Aksi takdirde oyunların yapılması zor” dedi. Bu yaz Tokyo’da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları gelecek yıla ertelenmişti. Düzenleme Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, Salı günü verdiği bir röportajda, oyunlar 2021 yılında yapılamadığı takdirde, iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

TSİ 09.50 Çin'de Ulusal Halk Kongresi'nin yeni tarihi belli oldu

Resmi haber ajansı Şinhua, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin 22 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. 5 Mart'ta yapılması planan kongre, salgın nedeniyle ertelenmişti. Kongrenin kaç gün süreceği ise henüz belli olmadı. Normal koşullar altında yaklaşık 5 bin delegenin katıldığı kongre 10 gün sürüyordu.

TSİ 09.30 Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı

Reuters haber ajansının derlediği verilere göre, dünya genelinde 3 milyon 110 bin kişide koronavirüs tespit edildi. COVID-19 nedeniyle de 216 bin 667 kişi yaşamını yitirdi. 2019 sonunda Çin'de ortaya çıkan hastalık, 210'dan fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünyada koronavirüs vakalarının sayısının en yüksek olduğu ülke ABD. 1 milyondan fazla vakanın tespit edildiği ülkede 58 bin 605 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa'da ise İspanya 228 bin 627 ile vaka sayısının en yüksek olduğu ülke. İspanya'da ölü sayısı ise 23 bin 822 olarak kaydedildi. İtalya ise Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke. 27 bin 359 kişinin öldüğü İtalya'da 201 bin 505 pozitif vaka bulunuyor. Dünyada koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye yedinci sırada bulunuyor. 28 Nisan itibarıyla Türkiye'deki vaka sayısı 114 bin 653 olarak kaydedildi.

TSİ 09.05 Pekin'de bazı önlemlerin gevşetilmesi bekleniyor

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmesi bekleniyor. Buna göre, Çin'in salgın riski bulunmayan bölgelerinden gelenlerin daha önceden olduğu gibi iki hafta karantinada kalması gerekmeyecek. Reuters haber ajansının konuyu bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Perşembe gününden itibaren başlaması planlanan yeni uygulama, Çin dışından gelenleri kapsamayacak.

TSİ 08.11 Korona krizi Alman firmalarının çoğunun varlığını tehdit ediyor

Münih'te bulunan ekonomi araştırmaları enstitüsü ifo'nun yaptığı ankete göre, koronavirüs krizi nedeniyle Almanya'daki birçok firma varlığını sürdürme konusunda endişe yaşıyor. Firmalar arasında yapılan ankete göre, firmaların yüzde 29,2'si pandemiye bağlı kısıtlamalar daha uzun süre devam ederse, en çok üç ay daha varlıklarını sürdürebileceklerini belirtti. Yüzde 52,7'si ise en çok altı ay dayanabileceklerini kaydetti. Ifo uzmanı Klaus Wohlrabe, bu sonuçları "Bunlar iflas dalgasının geleceğine işaret eden huzursuz edici sayılar” sözleriyle değerlendirdi.

TSİ 07.10 Almanya'da 202 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, Almanya'da vaka sayısı bin 304 artarak, 157 bin 641'e yükseldi. COVID-19 nedeniyle 202 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 115 olarak kaydedildi.

ABD'de pug cinsi bir köpekte koronavirüs tespit edildi

TSİ 03.59 ABD'de bir köpeğe COVID-19 tanısı kondu

ABD'de pug cinsi bir köpek koronavirüs pozitif çıktı. Hayvan hakları için çalışan Humane Society'nin açıklamasına göre, böylece ABD'de ilk kez bir köpeğe COVID-19 tanısı konulmuş oldu. Kuruluşun sözcüsü, evde anne, baba ve bir çocukta da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Evdeki diğer çocuk, ikinci bir köpek ve kedide ise test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi. Geçen ayın sonunda Hong Kong'da bir köpekte koronavirüs tespit edilmiş, yetkililer bunun muhtemelen hastalığın insandan hayvana bulaştığı ilk vaka olduğunu belirtmişti. Daha sonra ev kedilerinde de koronavirüse rastlandığı vakalar tespit edilmişti.

Reuters/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe