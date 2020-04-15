Canlı Anlatım- Belçika'da 5 binden fazla korona ölümü

TSİ 16.58 Belçika'da 5 binden fazla korona ölümü

Belçika Sağlık Bakanlığı, Covid-19 yüzünden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 313 olduğunu, böylece ülkedeki can kaybının 5 bin 163'e yükseldiğini duyurdu. 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika, Avrupa'da nüfusa oranla korona ölümlerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 36 bin 138 olarak verildi. Sars-CoV-2'nin yol açtığı hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin yarıdan fazlasının yaşlı bakım evlerinde kaldığı, onlardan bin 100'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü de bildirildi.

TSİ 14.55 Rusya'da 24 saatte 4 bin 70 yeni Sars-CoV-2 vakası

Rusya'da son 24 saatte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek vaka artışı görüldü. Ülkede son bir gün zarfında 4 bin 70 yeni vaka tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 32 bini geçtiği açıklandı. Bütün yeni vakaların yarıdan fazlasının başkent Moskova'da görüldüğü dikkat çekiyor. Moskova Belediye Başkan Vekili Anastasia Rakova, vatandaşları zor günlerin beklediğini söyledi ve salgının iki üç haftaya kadar en fazla can kaybına neden olacağı tepe noktaya ulaşmasını beklediklerini belirtti. Rusya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 273. Ülkede 1 Mayıs'a kadar sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları geçerli.

Madrid

TSİ 13.30 İspanya'da son bir günde 5 binden fazla yeni vaka

Avrupa'da koronavirüs salgınından en etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da vaka sayısında yine artış kaydedildi. İspanya Acil Durum Merkezi Müdürü Fernando Simon, vaka sayısının 188 bin 68'e yükseldiğini açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, son bir gün içinde 5 bin 252 yeni vaka tespit edildi. Buna göre, yeni vaka sayısı yüzde 2,9 artış gösterdi. Ülkede son 24 saat içinde 585 kişi daha yaşamını yitirdi. Perşembe günü bu sayı 551'di. Nisan ayı başında ise bir gün içinde 900 civarında ölüm vakası kaydediliyordu.

TSİ 13.07 İran'da 89 kişi daha yaşamını yitirdi

Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en etkilenen ülke olan İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı da 79 bin 494'e çıktı. Bunlardan 3 bin 500 kadarının durumunun kritik olduğu kaydedildi. İran parlamentosu tarafından bu hafta içinde yayınlanan bir raporda, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının açıklananın iki katı, vaka sayısının da sekiz ile on katı kadar fazla olabileceği belirtilmişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

TSİ 11.20 Almanya Sağlık Bakanı: Salgın kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, "Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Spahn, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

TSİ 10.15 Vuhan'da yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin düzeltme

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde COVID-19 nedeniyle daha fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çinli yetkililer, eldeki verilerde yaptıkları inceleme sonucunda 1290 kişinin daha koronavirüs nedeniyle öldüğünü tespit etti. Yetkililer, bazı ölüm vakalarının geç kaydedildiğini, salgının başında sağlık çalışanlarının yoğun işleri nedeniyle bazı ölümlerin de geç ya da yanlış bildirildiğini belirtti. Testlerin ve tedavi imkanlarının yetersizliği de bu artışa bir neden olarak gösterildi. Bu yeni verilere göre, kentteki ölü sayısı yaklaşık yüzde 50 artarak, 3 bin 869 olarak belirlendi. Çin genelinde koronavirüs nedeniyle resmi kayıtlara göre 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

TSİ 10.05 Danimarka'da kısıtlamaların gevşetilmesine devam ediliyor

Danimarka'da okul ve kreşlerin açılmasının ardından Pazartesi günü de kuaför, ehliyet kursları gibi yerler faaliyete başlayacak. Danimarka parlamentosunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, mahkemeler ve araştırma merkezleri de açılacak. Ancak restoran ve üniversiteler kapalı kalacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ülkede virüs bulaşmış bir kişinin başka bir kişiye bulaştırma değeri 0,6 olarak belirlendi. Cuma sabahı itibarıyla ülkede 321 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halkın yoğun olduğu yerlerde maske takılması, sosyal mesafenin korunması gibi konularda denetimler yapılacak

TSİ 10.00 Türkiye'deki sokağa çıkma yasağı öncesinde uygulama yapılacak

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün geceyarısı başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığı valiliklere uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Buna göre, 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma tarafından market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları ve duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler yapılacak. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 19 Nisan Pazar günü saat 24.00'te sona erecek.

TSİ 08.00 Mazyek'den Almanya'daki Müslümanlara Ramazan ayında da kurallara uyun çağrısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara Ramazan ayı boyunca uyma çağrısında bulundu. Konsey Başkanı Aiman Mazyek, "Bu kutsal ayda camilerimizi kapalı tutmaya devam etmek bizim için çok zor olsa da, din ve vatandaşlık sorumluluğu, bu dönemde böyle davranmayı gerektiriyor" dedi.

TSİ 07.30 Almanya'da vaka sayısı 134 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 133 bin 830'a yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 3 bin 868 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 81 bin 800 kişi de iyileşti.

Almanya'da bir gün içinde 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi

TSİ 05.00 Almanya'da virüsün yayılma hızı düştü

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da yeni tip koronavirüsün bulaşma hızında düşüş kaydedildi. Enstitü tarafından yayınlanan istatistiklere göre, COVID-19 testi pozitif bir kişinin başka bir kişiye virüsü bulaştırma değeri 0,7'ye düştü. Enstitü, bunun yeni vaka sayısında hafif azalma anlamına geldiğine işaret etti. Mart ayı başında bu değerin 3 olduğu açıklanırken 8 Nisan'da ise 1,3 olarak kaydedilmişti.

TSİ 04.23 Çin'de sadece 26 yeni vaka kaydedildi

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son bir gün içinde 26 yeni vaka kaydedildi. Ulusal Sağlık Komitesi, 15'inin ülke dışından geldiğine dikkat çekti. Bir gün önce ise yeni vaka sayısı 46 olarak tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 367'ye yükseldi. Ülkede yeni ölüm vakası ise kaydedilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump

TSİ 02.00 Trump, korona önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin planı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede alınan önlemlerin gevşetilemesine ilişkin planı açıkladı. Kademeli olarak normal hayata dönüleceğine işaret eden Trump, belirlenen şartlar sağlandığı takdirde Amerikalıların yeniden işe gitmeye başlayabileceğini dile getirdi. Trump, eyalet valililerin bölgelerindeki salgın durumuna göre planı uygulayacağını ifade etti. Beyaz Saray'ın hazırladığı üç aşamalı planın ilk aşamasında fiziksel mesafe kuralı uygulanarak restoran ve spor salonları gibi yerler açılacak. Bu aşamada, koruyucu maske takılması ve evden çalışılması tavsiye ediliyor. Vaka sayısında artış endişesi yaşanmadığı takdirde, ikinci aşamaya geçilerek okullar açılacak, seyahat edilmesine izin verilecek. Üçüncü aşamada ise kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılacak, ancak hijyen ve sosyal mesafe kuralları geçerliliğini koruyacak.

Reuters,AFP,DW/JD,HS,ETO,BK

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