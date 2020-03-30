 +++Canlı Anlatım - Bavyera Eyaleti Başbakanı: Almanya daha fazla maske üretsin | DÜNYA | DW | 31.03.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım - Bavyera Eyaleti Başbakanı: Almanya daha fazla maske üretsin

Bavyera Eyaleti Başbakanı'ndan Almanya’da büyük miktarlarda maske üretilmesi çağrısı; DSÖ’den Asya-Pasifik’te epideminin uzun bir süre daha devam edeceği uyarısı, Çin tamamı dışarıdan gelen 48 yeni vaka bildirdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder

TSİ 09.25 Söder: Almanya daha fazla maske üretsin

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Almanya’da büyük miktarlarda maske üretilmesi çağrısında bulundu. Söder yurtdışından maske tedarik edilmesinin yanı sıra Almanya’da da acilen maske üretiminin artırılmasını talep etti. Bunun gerçekleştirilmesi için de Alman ekonomisinin kapasitesini artırmasını öneren Söder, Çin’in maske yapımında kullandığı makinelerin Almanya’dan gönderildiğini hatırlattı.

TSİ 08.59 Almanya’da vaka sayısı yaklaşık 62 bine ulaştı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısının 4 bin 615 artarak 61 bin 913’e yükseldiğini açıkladı. Enstitü, 128 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının da 583’e ulaştığını bildirdi.  

TSİ 05.55 Japonya’dan 73 ülkeye seyahat yasağı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına toplam 73 ülke ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı. ABD, Kanada, Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu bu ülkeler için Japonya 3. seviye seyahat uyarısı yaptı. Bu ülkelerden gelen ve Japon vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerine de izin verilmediğini belirten Motegi, listenin daha da genişletilebileceğini söyledi. Japonya böylece dünya üzerindeki ülkelerin üçte birine seyahat kısıtlaması getirmiş oldu.

Japan: Mann mit Schutzmaske in Tokio

TSİ 05.11 DSÖ: Asya’da epidemi uzun süre daha devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Takeshi Kasai, Asya-Pasifik bölgesinde koronavirüs epidemisinin uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi. DSÖ’nün Batı Pasifik Bölge Direktörü olan Kasai, şu anda virüsün yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin, ülkelere yalnızca büyük çaplı bir yayılmaya hazırlanabilmeleri için zaman kazandırdığını ifade etti. Pandemi devam ettikçe bölgede alınan önlemlere rağmen virüsün yayılmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan yetkili, vakalarda azalma görülen ülkeleri de önlemleri gevşetmemeleri konusunda uyardı.

TSİ 04.55 Çin: Tamamı dışarıdan gelen 48 yeni vaka tespit ettik

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, 48 yeni vaka daha bildirdi. Ülkenin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre, 5 kişi daha COVID-19’dan hayatını kaybetti. Komisyon, yeni vakaların tamamının son zamanlarda yurtdışına seyahat edenler yoluyla ülkeye "dışarıdan" getirildiğinin altını çizdi. Çinli yetkililer haftalardır istisnai olarak ülkeye dışarıdan giren yeni vakalar dışında ülke içi yayılımın kontrol altına alındığını belirtiyor.

Reuters,dpa/SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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