+++Canlı Anlatım - Bavyera Eyaleti Başbakanı: Almanya daha fazla maske üretsin

TSİ 12.20 Rusya'da vaka sayıları hızla artıyor

Koronavirüs vaka sayısı Rusya'da hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Moskova'dan yapılan resmi açıklamaya göre vaka sayısı son 24 saatte 500'den fazla artarak 2 bin 337'ye yükseldi. Şu ana dek koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı ülkede 18 kişinin öldüğü, 121 kişinin ise iyileştiği bildiriliyor.

TSİ 12:15 TTB "Risk Değerlendirme Anketi": Sağlık çalışanlarının olumsuz çalışma koşulları devam ediyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği "Risk Değerlendirmesi Anketinin’" ikinci hafta sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzluklar ve koruyucu ekipman eksikliğindeki sorunlar devam ediyor. TTB bilgilendirme ve eğitim materyallerindeki eksikliğin yanı sıra, sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük vb. kişisel koruyucu malzeme eksikliğinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğünü belirtti. Anket raporunda TTB, Sağlık Bakanlığı’na, çalışanların koşulların iyileştirilmesi ve koruyucu donanımların eksiksiz sağlanması yönünde bir kez daha çağrıda bulundu.

TSİ 11.55 Endonezya olağanüstü hal ilan etti

Endonezya hükümeti, koronavirüsle daha etkin bir mücadele için ülkede olağanüstü hal ilan etti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bir yandan olağanüstü hali devreye sokarken, diğer yandan az gelirli insanlara devlet tarafından yardım yapılacağını duyurdu. Widodo, bu çerçevede sosyal yardımların artırılacağını, gıda yardımında bulunulacağını ve elektrik fiyatlarında indirime gidileceğini bildirdi.

TSİ 11.46 Korona krizi Almanya inşaat sektörünü de frenledi

Almanya'da uzun yıllardır devam eden inşaat sektöründeki olumlu gidişat, koronavirüs krizi nedeni ile kısa süre içinde son buldu. Hessen-Thüringen Eyalet Bankası'nın (Helaba) konuyla ilgili değerlendirme yazısında, "Beklenen resesyonun çapından yola çıkarak, Alman emlak piyasasındaki olumlu gidişatın sona erdiğini düşünüyoruz" denildi. Yazılı açıklamada ayrıca, "Durumun nasıl devam edeceği ise çok belirsiz. Salgının süresi ile bu salgına karşı alınan önlemler belirleyici olacak" ifadesi kullanıldı.

TSİ 11.38 TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

TSİ 09.25 Söder: Almanya daha fazla maske üretsin

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Almanya’da büyük miktarlarda maske üretilmesi çağrısında bulundu. Söder yurtdışından maske tedarik edilmesinin yanı sıra Almanya’da da acilen maske üretiminin artırılmasını talep etti. Bunun gerçekleştirilmesi için de Alman ekonomisinin kapasitesini artırmasını öneren Söder, Çin’in maske yapımında kullandığı makinelerin Almanya’dan gönderildiğini hatırlattı.

TSİ 08.59 Almanya’da vaka sayısı yaklaşık 62 bine ulaştı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısının 4 bin 615 artarak 61 bin 913’e yükseldiğini açıkladı. Enstitü, 128 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının da 583’e ulaştığını bildirdi.

TSİ 05.55 Japonya’dan 73 ülkeye seyahat yasağı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına toplam 73 ülke ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı. ABD, Kanada, Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu bu ülkeler için Japonya 3. seviye seyahat uyarısı yaptı. Bu ülkelerden gelen ve Japon vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerine de izin verilmediğini belirten Motegi, listenin daha da genişletilebileceğini söyledi. Japonya böylece dünya üzerindeki ülkelerin üçte birine seyahat kısıtlaması getirmiş oldu.

TSİ 05.11 DSÖ: Asya’da epidemi uzun süre daha devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Takeshi Kasai, Asya-Pasifik bölgesinde koronavirüs epidemisinin uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi. DSÖ’nün Batı Pasifik Bölge Direktörü olan Kasai, şu anda virüsün yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin, ülkelere yalnızca büyük çaplı bir yayılmaya hazırlanabilmeleri için zaman kazandırdığını ifade etti. Pandemi devam ettikçe bölgede alınan önlemlere rağmen virüsün yayılmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan yetkili, vakalarda azalma görülen ülkeleri de önlemleri gevşetmemeleri konusunda uyardı.

TSİ 04.55 Çin: Tamamı dışarıdan gelen 48 yeni vaka tespit ettik

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, 48 yeni vaka daha bildirdi. Ülkenin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre, 5 kişi daha COVID-19’dan hayatını kaybetti. Komisyon, yeni vakaların tamamının son zamanlarda yurtdışına seyahat edenler yoluyla ülkeye "dışarıdan" getirildiğinin altını çizdi. Çinli yetkililer haftalardır istisnai olarak ülkeye dışarıdan giren yeni vakalar dışında ülke içi yayılımın kontrol altına alındığını belirtiyor.

Reuters,dpa/SÖ,ET,BW

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