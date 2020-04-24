+++Canlı Anlatım- Bakan Koca: İyileşenlerin sayısı artıyor

TSİ 21.50 Fransa’da ölü sayısı 25 bini geçti

Koronavirüsten 306 kişinin daha hayatını kaybettiği Fransa’da ölü sayısı 25 bin 201’e ulaştı. Hükümetin verilerine göre bu tablo, dört gün içinde yaşanan en keskin artışa işaret ediyor. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, yoğun bakım ünitesindeki hastaların sayısının ise 3 bin 819’dan 3 bin 696’a düştüğünü açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 576 artışla 131 bin 863 oldu.

TSİ 21.05 Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’de koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki farkın artmaya devam ettiğine işaret eden Koca, test sayısındaki yaklaşık 22 bin artışa rağmen yeni tanı sayısının azaldığını ifade etti.

Güncel verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte vaka sayısı bin 614, ölü sayısı 64, iyileşen sayısı ise 5 bin 15 oldu. Toplam vaka sayısı 127 bin 659 olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 461 olarak açıklandı.

TSİ 19.15 New York’ta normal hayata dönme sinyali

New York Valisi Andrew Cuomo, bölgede pandemi önlemlerinin kademeli olarak gevşetileceğini duyurdu. Buna göre dükkanlar, toptancılar, inşaat firmaları ve imalathaneler faaliyetlerine devam edebilecek. Cuomo bu işyerlerinin ne zaman açılacağına ilişkin bir tarih vermezken, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 15 Mayıs’a işaret etmekle yetindi. Cuomo, vaka sayısının az olduğu bölgelerde yer alan işyerlerinin yeniden açılmak için hazırlık yapabileceklerini söyledi. New York, ABD’de virüsten en fazla etkilenen bölgelerden biri.

TSİ 18.32 "İtalya’da çok daha fazla sayıda kişi virüsten hayatını kaybetmiş olabilir"

İtalya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının şu ana kadar açıklanandan çok daha fazla olduğu belirtiliyor. İtalyan İstatistik Enstitüsü ISTAT’ın açıkladığı verilere göre, 21 Şubat’tan Mart sonuna kadar ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının son beş yılın ortalamasından yüzde 39 fazla olduğu belirtildi. Çoğunluğu İtalya’nın kuzeyinde kaydedilen bu ölümlerden yalnızca 13 bin 710’unun virüs kaynaklı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. İtalya Sivil Savunma Dairesi’nin verilerine göre ülkede 3 Mayıs itibarıyla 28 bin 884 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu verinin yalnızca koronavirüs test sonucu pozitif çıkanlardan oluştuğuna dikkat çekiliyor.

Aşı ve ilaç çalışmaları için dünya çapında kaynak aranıyor

TSİ 16.30 BM: Aşı ve ilaç çalışmaları için 40 milyar euro gerekiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 salgını ile mücadelede gereken ilaç ve aşının geliştirilmesi için yaklaşık 40 milyar euroya ihtiyaç olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen online bağışçılar toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Guterres, tarihteki en büyük sağlık programına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu’nun hedeflediği 7,5 milyar euro bağışa ulaşılması için Almanya, Fransa gibi ülkelerin taahhütte bulunmasını memnuniyetle karşılan Guterres, ancak “Herkese ulaşılabilmesi için muhtemelen bu miktarın beş katı kaynağa gerek olduğunu” ifade etti. Guterres, ilaç ve aşı çalışmalarının sürdürülebilmesi için Mayıs ayı sonunda da bir yardım konferansı planlandığını kaydetti.

TSİ 16.26 Alman birinci ve ikinci futbol liglerinde korona salgını

Alman birinci ve ikinci futbol liglerinde oynayan ve görevli toplam 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Alman Futbol Ligi (DFL) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1700 futbolcu, teknik direktör ve diğer görevlilerde test yapıldığı, testi pozitif çıkanların karantinaya alındığı belirtildi. Alman birinci futbol ligi Bundesliga, maçların Mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz olarak yeniden oynanmaya başlanmasını istiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da 1 milyon 800 bin kişiye virüs bulaşmış olabileceği tahmin ediliyor

TSİ 14.30 Araştırma: Almanya'da 1 milyon 800 bin kişi enfekte olmuş olabilir

Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, ülke genelinde kaydedilen koronavirüs vakası sayısı şimdiye kadar açıklanandan 10 kat fazla olabilir. Bonn Üniversitesi'nin model hesaplama sistemine göre yürüttüğü araştırmada virüsün 1 milyon 800 bin insana bulaşmış olabileceği ihtimali ortaya çıktı. Araştırmayı yöneten virolog Hendrik Streeck, Almanya'da koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü Heinsberg'e bağlı Gangelt beldesinde yapılan çalışmalarda virüs taşıdığı kayıtlara geçmeyen çok sayıda insana rastlandığını açıkladı. Buna göre beldedeki 405 hanede yaşayan toplam 919 kişiyle görüşüldü. Çıkan sonuç, vakaları kayıt altına alan Robert Koch Enstitüsü'nün verileri ile orantılanarak yeniden hesaplandı. Böylece ülke genelindeki vaka sayısının şu ana kadar açıklananın çok daha üzerinde olabileceği tespit edildi. Robert Koch Enstitüsü de geçen hafta yaptığı açıklamada, gerçek vaka sayısının, şimdiye kadar tespit edip kamuoyuna açıkladıkları sayıdan çok daha yüksek olabileceğini duyurmuştu. Enstitüye göre ülkedeki vaka sayısı 162 bin 200. Ölü sayısı ise yaklaşık 6 bin 700.

TSİ 13.00 Roche: Antikor testi kullanıma hazır

İlaç şirketi Roche, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirdiği yeni testin kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

İsviçre merkezli ilaç üreticisi şirketin yönetim kurulu başkanı Christoph Franz, söz konusu antikor testiyle ilgili açıklamayı Alman gazeteci Gabor Steingart'ın sunduğu "Das Morning Briefing" programında yaptı.

İnsanların o ana kadar koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesini sağlayacak olan test, bu sayede hâlihazırda bağışıklık kazanmış kişilerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olacak.

Roche, test için dün Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı almıştı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir şirket sözcüsü, alınan onayın, CE belgesini kabul eden tüm ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. "Bu evde kullanılabilecek bir test değildir" diyen sözcü, söz konusu kan testinin teknik ekipman gerektirdiğini belirtti.

Şirket, yıl sonuna kadar ayda 100 milyonu aşkın test üretmeyi hedefliyor.

TSİ 12.15 Belçika'da lig muamması sürüyor

Belçika'da futbol liginin iptali konusundaki karar dördüncü kez ertelendi. Birinci Lig'in koronavirüs nedeniyle iptal edilip edilmeyeceğine 15 Mayıs'ta karar verileceği açıklandı.

Söz konusu kararın bugün verilmesi bekleniyordu. Ancak lig yönetimi, ülkenin güvenlik konseyinden gelecek açıklamaların bekleneceğini duyurdu.

Avrupa'da daha önce Fransa ve Hollanda liglerinde, kalan haftaların salgın nedeniyle oynanmamasına karar verilmişti. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya ise liglerin seyircisiz oynanacak maçlarla tamamlanmasını planlıyor.

Kurtarıcı İsa heykeline maske görüntüsü yansıtıldı

TSİ 11.00 Kurtarıcı İsa heykeline koruyucu maske

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Kurtarıcı İsa heykeline koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla projektörle koruyucu maske görüntüsü yansıtıldı. Salgın Brezilya'da 100 bin sınırını aştı, Pazar günü yapılan açıklamada 7 bin 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

TSİ 10.45 Japonya olağanüstü hâli uzatıyor

Japonya koronavirüs nedeniyle ilan ettiği olağanüstü hâli 31 Mayıs'a kadar uzatacak. Söz konusu bilgi, ekonomiden sorumlu bakanlardan Yasutoşi Nişimura tarafından paylaşıldı.

Japonya, 3 Mayıs'ta 199 yeni vaka ve 18 can kaybı açıklamıştı.

TSİ 10.10 Almanya'da binlerce öğrenci bugün okula başladı

Almanya'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi sürecinde yüz binlerce öğrenci bugün yeniden okula başladı. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 6 haftadır tatil olan okullarda derslere kademeli olarak yeniden başlandı. İlk aşamada ilk ve orta düzeyli okulların son sınıf öğrencileri ve bitirme sınavlarına girecek olanlar okula başladı. Diğer sınıflar ise önümüzdeki haftalarda okula devam edecekler. Sınıflarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat edileceği belirtildi.

TSİ 07.00 Almanya'da 43 can kaybı daha

Almanya'da koronavirüse yakalananların sayısının son 24 saatte 679 artarak 163 bin 175'e yükseldiği açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, can kaybı ise 43 artışla 6 bin 692'ye yükseldi.

Sanatçı Jörg Düsterwald sosyal mesafeye dikkat çekti

TSİ 03.30 Dünyadaki vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Dünya genelinde son 24 saatte 84 binden fazla yeni koronavirüs vakası saptandı. Böylece toplam sayı 3,5 milyonu geçti.

AFP'nin yaptığı hesaplamalara göre, COVID-19 nedeniyle şu an kadar 246 bin 893kişi hayatını kaybetti.

TSİ 02.30 Trump: 100 bin ABD'li ölebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de koronavirüs nedeniyle 75 bin ile 100 bin arasında insanın öleceğini söyledi.

Fox News kanalına konuşan Trump, koronavirüs aşısının ise bu yıl sonuna kadar bulunacağına inandığını belirtti.

ABD'de COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 1,1 milyonun üzerinde.

TSİ 00.00 Türkiye'de Üç günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

Bakanlık, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs ile 3 Mayıs saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe